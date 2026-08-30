I monegaschi chiudono il primo tempo avanti già di 4 reti, poi Sidibé e Fabinho chiudono con un tennistico 6-1 per gli allori campioni di Francia
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La seconda giornata della Ligue1 offre subito una partita tutta da vivere. Allo Stadio Luigi II di Monaco va in scena il big match tra Monaco-Marsiglia, due delle dirette rivali del PSG (bloccato ieri sul 2-2 dal Lille) per la corsa al titolo. Entrambi i club sono reduci da una stagione iniziata con un successo, rispettivamente contro Le Havre e Strasburgo, e dunque la sfida di domani sera può essere una buona opportunità per allungare sulla squadra di Luis Enrique, ferma a quota 2 punti.
Monaco-Marsiglia, dati e statisticheQuella di domani sera sarà la sfida numero 126 della storia tra Monaco-Marsiglia. La situazione vede al momento l'OM leggermente in vantaggio sui monegaschi: 52 vittorie contro le 46 dei biancorossi. 27 sono invece i pareggi. Tuttavia, i padroni di casa sono in vantaggio nel numero di reti segnate, appena una in più rispetto al Marsiglia: 180-179. Un dato che rende la sfida di domani sera ancora più allettante, soprattutto quando in palio c'è il primo posto in classifica. Nelle ultime 5 partite, inoltre, entrambi i club hanno ottenuto 2 vittorie (ognuna in casa propria). In mezzo il pareggio per 2-2 del 27 gennaio 2024.
27 agosto 2017, Monaco incontenibile: 6-1 al Marsiglia di Rudi GarciaDelle 126 sfide che hanno visto protagonista Monaco-Marsiglia, una passata alla storia è senza dubbio quella giocata allo Stadio Luigi II il 27 agosto di 9 anni fa. Si giocava la quarta giornata della Ligue1 e i monegaschi arrivavano alla sfida da campioni di Francia in carica con, però, un'estate turbolenta segnata dalla questione mercato che vede coinvolto il loro asso, un 19 enne Kylian Mbappé, nel mirino del PSG. L'attaccante, per questo, viene lasciato in panchina ma la sua assenza non ha pesato. Al contrario. Per la squadra di Leonardo Jardim la sfida contro l'OM di Rudi Garcia si rivela una specie di allenamento. O meglio, una partita da tennis.
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Nella ripresa si ripete lo stesso copione e i biancorossi dilagano. Al 68’ Sidibé insacca il pallone con un colpo di testa dopo la corta respinta del palo per il 5-0. Il Marsiglia è in balia dell’avversario ma riesce a trovare la rete della bandiera con lo spunto eccellente di Remy Cabella che non dà scampo a Subasic. A ristabilire le distanze ci pensa il rigore di Fabinho all’80’: Sakai travolge ingenuamente Lemar e l'arbitro decreta la massima punizione. Il brasiliano dagli 11 metri spiazza Mandanda e aggiunge il suo nome al tabellino dei marcatori. Gioco, partita e incontro: 6-1 per il Monaco.
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