La seconda giornata della Ligue1 offre subito una partita tutta da vivere. Allo Stadio Luigi II di Monaco va in scena il big match tra Monaco-Marsiglia, due delle dirette rivali del PSG (bloccato ieri sul 2-2 dal Lille) per la corsa al titolo. Entrambi i club sono reduci da una stagione iniziata con un successo, rispettivamente contro Le Havre e Strasburgo, e dunque la sfida di domani sera può essere una buona opportunità per allungare sulla squadra di Luis Enrique, ferma a quota 2 punti.

Monaco-Marsiglia, dati e statistiche

27 agosto 2017, Monaco incontenibile: 6-1 al Marsiglia di Rudi Garcia

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Quella di domani sera sarà la sfida numero 126 della storia tra Monaco-Marsiglia . La situazione vede al momento l'OM leggermente in vantaggio sui monegaschi: 52 vittorie contro le 46 dei biancorossi. 27 sono invece i pareggi. Tuttavia, i padroni di casa sono in vantaggio nel numero di reti segnate, appena una in più rispetto al Marsiglia: 180-179. Un dato che rende la sfida di domani sera ancora più allettante, soprattutto quando in palio c'è il primo posto in classifica. Nelle ultime 5 partite, inoltre, entrambi i club hanno ottenuto 2 vittorie (ognuna in casa propria). In mezzo il pareggio per 2-2 del 27 gennaio 2024.Delle 126 sfide che hanno visto protagonista Monaco-Marsiglia, una passata alla storia è senza dubbio quella giocata allo Stadio Luigi II il. Si giocava la quarta giornata della Ligue1 e i monegaschi arrivavano alla sfida da campioni di Francia in carica con, però, un'estate turbolenta segnata dalla questione mercato che vede coinvolto il loro asso, un 19 enne Kylian, nel mirino del PSG. L'attaccante, per questo, viene lasciato in panchina ma la sua assenza non ha pesato. Al contrario. Per la squadra di Leonardola sfida contro l'OM di Rudisi rivela una specie di allenamento. O meglio, una partita da tennis.Sfida mai in discussione per i monegaschi che ci mettono solo 2 minuti per sbloccare il risultato. Al 2', l'ex Torino Kamilviene colpevolmente dimenticato dalla difesa del Marsiglia e non perdona alla prima occasione. Al 20' i campioni di Francia raddoppiano: il direttore di gara fischia un calcio di rigore per trattenuta di Jordan Amavi ai danni di Fabinho.dagli 11 metri non sbaglia. La squadra di Garcia è disorganizzata, troppo distratta e scopre il fianco alle ripartenze di un Monaco semplicemente incontenibile. Al 35', il colombiano firma la sua personalissima doppietta con un colpo di testa da bomber di razza. Poco prima dell'intervallo, inoltre, il Monaco cala il poker conimbeccato da Rony Lopes, che deve solo spingere in rete il pallone.

LIONE, FRANCIA - 16 MAGGIO: Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia, osserva il campo prima della finale di UEFA Europa League tra Olympique Marsiglia e Atlético Madrid allo Stade de Lyon, il 16 maggio 2018 a Lione, Francia. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Nella ripresa si ripete lo stesso copione e i biancorossi dilagano. Al 68’ Sidibé insacca il pallone con un colpo di testa dopo la corta respinta del palo per il 5-0. Il Marsiglia è in balia dell’avversario ma riesce a trovare la rete della bandiera con lo spunto eccellente di Remy Cabella che non dà scampo a Subasic. A ristabilire le distanze ci pensa il rigore di Fabinho all’80’: Sakai travolge ingenuamente Lemar e l'arbitro decreta la massima punizione. Il brasiliano dagli 11 metri spiazza Mandanda e aggiunge il suo nome al tabellino dei marcatori. Gioco, partita e incontro: 6-1 per il Monaco.