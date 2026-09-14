Questa settimana si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Tra le ultime due sfide in programma spicca il derby toscano Fiorentina-Pisa. Partita che si disputerà domani alle 21 all'Artemio Franchi. I padroni di casa arrivano alla sfida galvanizzati dall'importante successo contro il Venezia, dove si è visto il ritorno in panchina di Vanoli, mentre i neroazzurri sono chiamati a riscattarsi dopo l'umiliante 1-4 subìto in casa per mano dell'Entella. La vincente affronterà poi il Napoli negli ottavi di finale il prossimo dicembre.

Fiorentina-Pisa, dati e statistiche

L'ultimo precedente di Coppa Italia: un doppio Severeyns, Been e Piovanelli asfaltano la Fiorentina di Roberto Baggio

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Il derby Fiorentina-Pisa è ancora molto "giovane" in confronto alle altre rivalità. Quella di domani sera, infatti, sarà solo la sfida numero 24. La situazione vede un netto dominio dei Viola con 13 successi contri i soli 2 dei pisani. 8 sono invece i pareggi. L'ultima sfida di sputata tra i due club, lo scorso 23 febbraio, ha visto la squadra di Vanoli avere la meglio grazie alla rete di Moisedopo solo 13'. L'ultimo precedente in, invece, risale a ben 38 anni fa, ovvero al 28 agosto 1988, ed è proprio qui che iltrovò la sua ultima gioia.Nelle uniche due vittorie conquistate dalcontro la, l'ultima risale proprio all'ultima volta in cui i due club si incrociarono in. Era il 28 agosto 1988 e all'epoca l'omonimo torneo aveva un format completamente diverso da quello attuale dato che si disputava ancora la fase a gironi. Ed è proprio lì che neroazzurri e viola si incrociarono. Si giocava allo Stadio Arena Garibaldi e la situazione in classifica vedeva le due squadre a pari metro con 3 punti (una vittoria ed un pareggio a testa).La partita capisce la direzione che prenderà già dopo solo 7'.porta in vantaggio i padroni di casa con una grande punizione dalla fascia destra: la palla prima colpisce la traversa e poi varca la linea della porta. Al 18' la Fiorentina va vicinissima al pareggio conche, davanti a, vede il suo tiro deviato proprio sulla linea da(lui che è attaccante). Se lì il centravanti aveva salvato un gol fatto, dopo 10 minuti invece lo realizza: Been, dopo un paio di finte, fa partire un cross che scavalcae Piovanelli, lasciato colpevolmente solo, spedisce la palla in rete di testa.

La Fiorentina è come annichilita e il Pisa ne approfitta per calare il tris. Ed è qui che sale in cattedra il belga Francis Severeyns. Il centrocampista fa partire da fuori area un tiro angolato che colpisce il palo interno e poi finisce alle spalle di Landucci. Primo tempo che si chiude sul 3-0 per il Pisa. Nella ripresa la Fiorentina parte più decisa. Per due volta sfiora la rete con Aguirre poi al 66' Roberto Baggio accorcia le distanza con una grande azione in solitaria.

BERLINO, GERMANIA - 25 SETTEMBRE: UEFA POKAL 01/02, Berlino; HERTHA BSC BERLINO - KVC WESTERLO; Andreas SCHMIDT/HERTHA, Francis SEVEREYNS/WESTERLO (Foto di Danny Gohlke/Bongarts/Getty Images)

Ma al 77' il Pisa si riporta sul +3 ancora una volta con Severeyns che prima dribbla Landucci e a porta vuota segnala sua doppietta personale. Nel finale c'è spazio per la rete dell'ex Dunga ma serve a poco. Il Pisa vince 4-2 e si prende due punti importanti. La stagione per i neroazzurri non sarà memorabile, o quantomeno in campionato. La squadra di Anconetani terminerà la stagione al 17°posto retrocedendo in Serie B. Ma in Coppa Italia, clamorosamente, il cammino si interrompe solo in semifinale per mano del Napoli di Diego Maradona, poi vincitore della competizione.