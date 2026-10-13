Ci sono notti in cui il calcio smette di essere soltanto uno sport e si trasforma in una sceneggiatura. Mercoledì 14 ottobre, sotto le luci del De Kuip di Rotterdam, il Como affronta il Feyenoord in una sfida che profuma di cinema: da una parte la tradizione e il peso di una grande piazza europea, dall'altra una squadra che vuole dimostrare di poter stare sul palcoscenico più prestigioso. È la seconda giornata della Champions League, ma per i lariani ha già il sapore di un esame di maturità.

Per raccontare questa partita, il riferimento perfetto è Rocky IV, il capitolo della saga in cui Rocky Balboa si trova davanti a Ivan Drago, un avversario che sembra costruito per essere imbattibile. Non servono pugni e guantoni per riconoscere il parallelismo: basta guardare il campo, ascoltare il rumore dello stadio e immaginare il fischio d'inizio come il primo gong di una sfida in cui il coraggio può cambiare il copione.

Feyenoord, una potenza che non ha bisogno di presentazioni

Il Feyenoord è il padrone di casa, ma in questa storia rappresenta soprattutto il peso della tradizione. Rotterdam è una città che vive il calcio con intensità, mentre il De Kuip è uno stadio capace di trasformare il sostegno del pubblico in una presenza costante, quasi fisica. Per il Como, entrare in quell'arena significa misurarsi con un ambiente che non concede facilmente il lusso di sentirsi a proprio agio.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 22 GENNAIO: Anis Hadj Moussa del Feyenoord contende il pallone a Emir Karic dello Sturm Graz durante la partita della settima giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2025/26 tra Feyenoord e SK Sturm Graz, disputata al De Kuip il 22 gennaio 2026 a Rotterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

È qui che il paragone con Ivan Drago acquista forza. Nel film, il pugile sovietico incarna la potenza, la preparazione atletica e l'apparente superiorità di chi sembra avere già scritto il finale. Il Feyenoord non è, naturalmente, un avversario invincibile: è però il simbolo di quella montagna che una squadra emergente deve provare a scalare per guadagnarsi rispetto.

Como, da outsider a protagonista

Il Como arriva a Rotterdam dopo aver acceso i riflettori su di sé con il clamoroso 4-1 rifilato al Lipsia nella gara d'esordio. Un risultato che ha dato sostanza alle ambizioni della squadra di Cesc Fàbregas e ha dimostrato che il club lariano non vuole limitarsi a fare da comparsa nella sua prima avventura europea di questo livello.

Adesso, però, cambia lo scenario. La prima trasferta europea della storia del Como porta con sé emozione, pressione e incognite: il sostegno del proprio pubblico lascia spazio a un ambiente ostile, mentre ogni errore può pesare il doppio. Per Fàbregas, tecnico che ha costruito la propria identità calcistica sul possesso e sulla ricerca di soluzioni attraverso il gioco, sarà fondamentale trasmettere personalità senza confondere il coraggio con la fretta.

COMO, ITALIA - 10 SETTEMBRE: Tasos Douvikas del Como 1907 festeggia con i compagni di squadra il secondo gol della sua formazione durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Como 1907 e RB Lipsia, disputata allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 10 settembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

È qui che il Como può riconoscersi in Rocky Balboa. Non perché debba partire sconfitto, ma perché ha ancora molto da dimostrare e può usare proprio questa condizione per liberarsi dal peso delle aspettative. Il successo contro il Lipsia è stato il trailer; Rotterdam è il momento in cui la storia deve dimostrare di poter reggere anche lontano da casa.

Il piano partita: incassare, reagire, colpire

Contro Ivan Drago, Rocky non vince perché è più potente del rivale. Resiste, studia l'avversario e continua a rialzarsi quando sembra non avere più energie. Il Como dovrà fare qualcosa di simile, traducendo la lezione cinematografica in principi di gioco: mantenere lucidità nei momenti di pressione, non perdere le distanze tra i reparti e non rinunciare alla propria identità quando il Feyenoord proverà a prendere il controllo della partita.

La squadra di Fàbregas dovrà evitare di farsi trascinare dal ritmo e dall'atmosfera del De Kuip. Gestire il possesso con intelligenza, scegliere quando accelerare e proteggere gli spazi nelle transizioni saranno passaggi decisivi. Contro un avversario che può sfruttare l'energia del proprio pubblico, ogni pallone perso banalmente rischia di trasformarsi in una scena pericolosa.

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Il vero verdetto arriva oltre il gong

Ma resistere non basta. Rocky non si limita a sopravvivere ai colpi di Drago:. Allo stesso modo,, cercando di trasformare il possesso in occasioni concrete e di colpire quando si apriranno gli spazi. Una squadra che pensa soltanto a difendersi finisce per lasciare il controllo della propria storia agli altri; una squadra che sa soffrire senza smettere di giocare può invece cambiare l'inerzia della serata.

In Rocky IV, il combattimento è molto più di una sfida sportiva: è una prova di volontà e resistenza. Anche a Rotterdam, il Como avrà l'occasione di dimostrare che il proprio percorso europeo non è una semplice comparsa, ma una storia ancora tutta da scrivere.

Rocky pronuncia una frase che sembra adattarsi perfettamente alla sfida: «Se io posso cambiare, e voi potete cambiare, allora tutto il mondo può cambiare». Al De Kuip, i lariani non dovranno diventare Rocky, ma dimostrare di avere il coraggio di riscrivere il copione. Perché anche nel calcio, come al cinema, le imprese più memorabili cominciano quando qualcuno smette di credere che il finale sia già deciso.