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Manchester United-Tottenham Hotspur è uno dei classici del calcio anglosassone. Una sfida che di anno in anno assume sempre più importanza. Nel 2025 le due squadre si sono sfidate in finale di Europa League, vedendo i londinesi come vincenti del trofeo. Si rimane sorpresi a guardare i tecnici che sedevano su quelle panchine: per i Red Devils c'era l'attuale rossonero Ruben Amorim (subentrato a stagione in corso), mentre per gli Spurs c'era l'amato Ange Postecoglou. Il match non fu memorabile, ma il Tottenham riuscì a portarsi a casa la terza Europa League della sua storia grazie alla rete di Brennan Johnson.

Questo weekend, Manchester United-Tottenham mette in gioco una posta differente dalla conquista del trofeo europeo. Non meno importante, ma sicuramente diversa. Infatti, i due club non hanno cominciato bene la stagione. Il Manchester United dell'ex leggenda Michael Carrick non vince in campionato da agosto (2 pareggi e 2 sconfitte), totalizzando finora 5 punti. Gli Spurs di De Zerbi se la passano anche peggio se possibile, con l'ultimo posto in Premier League a soli 2 punti e le 0 vittorie totalizzate finora. Alle 18:30 di sabato andrà dunque in onda una vera e propria partita da dentro o fuori, dato che entrambi i tecnici sono narrati come a forte rischio.

Lo scontro tra Manchester United e Tottenham però, non può essere ricondotto solamente agli anni recenti. La storia di questo big match, e della sua rivalità, parte da molto lontano, più precisamente dal 1899.

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