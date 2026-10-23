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Napoli-Roma è indubbiamente uno dei classici del campionato italiano. Una sfida che si contrappone radicalmente al Derby di Milano, rivendicando una certa legittimità e autorità del Sud Italia. Il Derby del Sole si configura di anno in anno come una delle partite chiave per decidere qualificazioni europee e campionati. Se nelle passate stagioni erano i partenopei a lottare per i primi posti, in questa Serie A 2026-2027 è la Roma a poter competere per il campionato.

La lotta di questo weekend, in programma per domani sera alle 18, è anche la sfida tattica fra due dei più grandi tecnici italiani degli ultimi 10 anni:Stili di gioco differenti e parabole ribaltate; negli ultimi anni, l'ex plurititolato sembrerebbe non aver compreso il cambiamento del gioco e i risultati, suo unico metro di giudizio, non sono certamente dalla sua parte. Il Gasp invece, dopo aver trascinato l'tra le big italiane, vincendo anche 1 Europa League, è riuscito finalmente a prendere le redini di un top club conclamato.

Mentre il Milan di Max perdeva clamorosamente a Cagliari, la Roma vinceva contro l'Hellas Verona, decretando la conquista dell'ultimo posto di Champions League. Le marcature a uomo di Gasperini hanno sempre messo in enorme difficoltà l'organizzazione pragmatica di Allegri e perciò, nonostante i problemi di infortuni di entrambe le squadre, ci si attende un match di alto livello. Tuttavia, per comprendere le dinamiche extra campo della partita, bisogna risalire fino al 1928: la data del primo Napoli-Roma.

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