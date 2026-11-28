Nel posticipo della tredicesima giornata della Süper Lig, spicca sicuramente il derby “europeo” di Istanbul. I Leoni giallorossi fanno visita alle Aquile nere in uno scontro al vertice che potrebbe risultare già determinante per la lotta al titolo. Prima sfida ai rivali del Gala per Vincenzo Italiano da quando allena in Turchia. Al tecnico siciliano nato a Karlsruhe, sono bastate poche settimane per diventare un vero e proprio beniamino del “Nido dell’Aquila” (così viene chiamato lo stadio del Beşiktaş). Ad attenderlo lunedì sera, l’esame Galatasaray.

La genesi del derby

, questo lo sappiamo bene. Ognuno di noi conserva dentro si se una sorta di banca dati, un hard disk personalizzato, dove custodisce un’infinità di ricordi, immagazzinati gelosamente nella. Sarà certamente così per il tecnico del Beşiktaş. E allora cerchiamo insieme di riavvolgere il nastro fino all’inizio,Siamo negli anni ’20, in una Turchia profondamente trasformata, che respira ancora i miasmi di un conflitto mondiale, che ha segnato in maniera indelebile, la storia di questo paese e del mondo circostante. Una storia di confini che cambiano e di imperi che crollano. Così come accaduto per la Russia, la Germania e l’Austria, anche

Se c’è una cosa che la storia ci insegna, sin dall’antichità, è che per rimettere assieme i pezzi di una terra in frantumi, c’è bisogno di un collante forte, come solo lo sport sa essere. In epoca moderna probabilmente, niente come il calcio, è riuscito a farsi carico di quest’onere. Riprendere i campionati, tornare sui campi da gioco, significa riassaporare quel dolce gusto di normalità.

ISTANBUL, TURCHIA - 23 FEBBRAIO: Tifosi del Galatasaray durante la partita della Super Lig turca tra Galatasaray e Fenerbahçe al Rams Park Stadium, il 23 febbraio 2025 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Quei momenti di svago e di passione, fungono da nutrimento per quella generazione di sopravvissuti; danno la forza per ricostruire l’Europa. C’è soltanto un inconveniente, che rende leggermente più ardua questa impresa. La Turchia ottomana, a differenza degli altri paesi dell’Europa occidentale non ha ancora un campionato di calcio. Vuoi per la difficoltà di mettere insieme tante culture diversissime tra loro, vuoi per la vastità dell’impero, vuoi per la grande difficoltà legata al sistema viario. A calcio si gioca, eccome se si gioca. Ma è roba da privilegiati. Esiste un campionato di calcio che si svolge tra diverse squadre della stessa città. E qui bisognerebbe aprire un nuovo capitolo perché la città in questione è ovviamente Istambul. Il campionato di calcio di Istanbul (Istambul Lig). Si gioca dal 1905, ed inizialmente vi competevano quattro squadre, naturalmente residenti in città.

ISTANBUL, TURCHIA - 3 AGOSTO: Lucas Torreira del Galatasaray contrastato da Gedson Fernandes del Besiktas durante la partita della Super Lig turca tra Galatasaray e Besiktas, disputata il 3 agosto 2024 presso lo Stadio Olimpico Atatürk a Istanbul, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

La Città magica

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La partita del 1924 tra Besiktas e Galatasaray

Istanbul è una città diversamente normale. È unica ed esoterica. “Sospesa tra due mondi e tra due ere” ,È stata la capitale di tre diversi imperi! Quello Romano con il nome di Costantinopoli, quello Bizantino, col nome Bisanzio appunto, e quello Ottomano con il nome odierno. E pensare che oggi non è la capitale del suo stato. Quasi a volersi togliere di dosso questo peso sopportato troppi secoli. È attraversata da un guado, da uno stretto, il Bosforo che divide non solo due quartieri metropolitani, divide letteralmente due mondi profondamente lontani. La sua smisurata grandezza ha dato i natali a diverse squadre. Non a caso le tre sorelle del calcio turco sono nate a due passi dal Bosforo.L’edizione del 1924 del campionato di Istanbul si apre con una grossa novità. C’è una nuova compagine ai nastri di partenza e non ha l’aspetto di chi vuole recitare il ruolo della comparsa.Per la prima volta le aquile prendono parte al campionato e i risultati sono a dir poco sorprendenti. Conclude nei primi 4 posti in compagnia diDopo la vittoria per 3-1 ai danni del Süleymaniye trova in finale proprio il Galatasaray. La partita si gioca in un clima torrido in tutti i sensi. È un caldo pomeriggio d’agosto, si gioca alle 18,30. Nonostante si trovino per la prima volta da avversarie su un campo di calcio, tra le due squadre non corre buon sangue. È la sfida di due quartieri storici della città.

Buttando un occhio al passato sembrerebbe non esserci storia. I leoni sono nettamente favoriti, hanno conquistato il titolo ben sei volte, il che li rende la squadra maggiormente titolata. Al contrario i bianconeri essendo alla prima partecipazione vestono i panni della sorprendente matricola. Ma un derby è speciale per questo, perché riesce a mescolare sport e storia, senso di appartenenza, lotta di classe, rivalità geopolitiche, che soltanto chi ne ha vissuto uno può comprendere. Basta poco per capire che non sarà una formalità per i pluricampioni. Verso la metà del primo tempo l’arbitro della gara, il signor Necmettin (Çakar) Bey, concede un calcio di rigore al Beşiktaş.

ISTANBUL, TURCHIA - 19 MAGGIO: Una panoramica dell'interno dello stadio durante la sessione di allenamento, a un giorno dalla finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa, presso il Besiktas Park, il 19 maggio 2026 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Il personaggio

Dagli undici metri si presentaA questo punto bisogna fermarsi un attimo e spendere due righe per questo personaggio incredibile. È fondamentalmente un terzino fluidificante, un esterno allaper intenderci.; ha vestito le maglie del Galatasaray e del Fenerbahçe, rendendolo di fatto il primo in assoluto a giocare per le tre grandi società turche. Ha vinto la Lega calcio di Istanbul sia da calciatore che da allenatore conquistando sulla panchina delle Aquile nere cinque titoli consecutivi (record).

Un personaggio d’altri tempi si direbbe oggi. Comunque siamo al 27° del primo tempo e Refik Osman Top posiziona il pallone sul dischetto. Sa che quel rigore può rappresentare il prologo di un racconto che resterà negli annali. Non lo sbaglia. Si va al riposo con il Galatasaray sorprendentemente sotto di uno. Sugli spalti si aspettano una ripresa prorompente da parte dei Leoni, ma è il Beşiktaş a passare di nuovo. Al 49° il centravanti Edip trafigge per la seconda volta un incolpevole Ulvi Yenal. Malgrado gli sforzi del Gala il risultato non cambierà più. Refik Osman Top e il Beşiktaş come nella più emozionante fiaba dei fratelli Grimm alla prima occasione si portano a casa derby, titolo e un piccolo posticino nella storia di questo sport.