Capita raramente che un calciatore lasci il calcio per oltre 5 anni e poi torni a vestire una maglia da titolare, ancora più raro è che lo faccia segnando il gol decisivo alla prima occasione utile. È quello che è successo a Jackson Martinez, attaccante colombiano che sei anni dopo l’addio al calcio giocato è tornato protagonista con il Deportivo Independiente Medellín, firmando il gol che ha regalato ai suoi la vittoria per 2-1 contro l’Alianza all’87esimo minuto, in un epilogo che sembra scritto nel destino per celebrare il suo rientro.

La vittoria dell'Independiente Medellìn

L’attaccante, che nel corso della sua carriera ha vestito tra le altre le maglie di, ha fatto il proprio debutto nella 17ª giornata del campionato colombiano, subentrando al posto di Yony González al 56esimo minuto, con il punteggio fermo sull’1-1. La svolta è arrivata nel finale: all’87esimo,ha colpito il palo dopo una bella azione individuale, e, come ai tempi migliori della sua carriera, si è fatto trovare pronto sulla respinta, spingendo la palla in rete per regalare la vittoria ai suoi.

Il rientro del colombiano non poteva arrivare in un momento migliore per il club. L'Independiente Medellín, guidato in panchina da Amaranto Perea, arrivava da quattro sconfitte consecutive, tre in campionato e una in Copa Colombia. Grazie al successo sull’Alianza, la squadra è risalita al settimo posto in classifica con 26 punti, posizione che la tiene molto vicina alla zona che vale la qualificazione alle semifinali.

Caricamento post Instagram...

Il ritiro di Jackson Martinez

La storia diresta comunque segnata da un periodo difficile della sua carriera. L’attaccante aveva annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato nel dicembre 2020, dopo un declino innescato da un grave infortunio alla caviglia patito tra il 2015 e il 2016. Proprio su quella fase, l’attaccante aveva dichiarato: “Dopo l’infortunio alla caviglia subito nel 2015/2016, è iniziata una lotta, durante la quale ho dato tutto me stesso per tornare a giocare a questo sport che amo tanto, in condizioni favorevoli. Sebbene sia tornato in campo dopo due anni, è stato molto difficile raggiungere i livelli che desideravo”.

SAITAMA, SAITAMA - 5 APRILE: Jackson Martinez, numero 9 del Guangzhou Evergrande, in azione durante la partita del Gruppo H della AFC Champions League tra Urawa Red Diamonds e Guangzhou Evergrande, disputata il 5 aprile 2016 al Saitama Stadium, a Saitama, in Giappone. (Foto di Masashi Hara/Getty Images)

Prima di questo ritorno, Martínez aveva costruito una carriera di alto livello: dalle giovanili del club colombiano si trasferì nel 2009 ai Jaguares de Chiapas, squadra messicana oggi scomparsa, dove trascorse tre stagioni segnando 36 gol. Le prestazioni convinsero il Porto a concedergli una chance nel Vecchio Continente. Nella stagione 2015/2016 fu ingaggiato dall’Atlético Madrid, dove rimase solo sei mesi segnando 3 gol in 23 presenze, prima di trasferirsi al Guangzhou Evergrande, in Cina.