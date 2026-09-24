Khvicha Kvaratskhelia durante l'intervista rilasciata alla BBC racconta del rapporto con il suo allenatore Luis Enrique e della sua crescita al Paris Saint-German. Il talento georgiano, considerato da molti uno dei più papabili alla vittoria del pallone d'oro, ha spiegato di essere migliorato molto sotto la guida dell'allenatore spagnolo sia a livello mentale che a livello fisico e che ha contribuito a modificare il suo modo di vivere ed interpretare il calcio.

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Un allenatore che ti migliora ogni giorno

Per Kvaratskhelia, lavorare con Luis Enrique significa avere continuamente da imparare, senza mai mollare la presa in allenamento, ed ha dichiarato alla BBC: "Penso di essere migliorato tantissimo con lui, il modo in cui comprendo il calcio è diverso da prima. L'allenatore presta grande attenzione alla nostrae ci spinge ad essere pronti in qualsiasi momento della partita".

L'ex attaccante del Napoli racconta la filosofia del tecnico: "La gestione dei pochi minuti a disposizione diventa importante e che un calciatore deve mantenere alta la concentrazione anche quando non parte titolare, essendoci 5 cambi per poter capovolgere l'andamento della partita. Quando arriva l'occasione di scendere in campo, anche solo per un minuto, tutti dobbiamo sempre essere pronti a seguire immediatamente le indicazioni dell'allenatore e dare il massimo".

Tra le dichiarazioni più particolari rilasciate durante l'intervista c'è quella legata alla grande quantità di insegnamenti che Kvaratskhelia dice di aver appreso da Luis Enrique: "Con tutto quello che ho imparato in questi due anni potrei essere quasi un allenatore già oggi. Ogni giorno si impara qualcosa di diverso e ti trasforma mentalmente, fisicamente e psicologicamente".

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain solleva il trofeo della UEFA Champions League dopo la vittoria della sua squadra nella finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Kevin Voigt/GettyImages)

Dopo gli anni vissuti al Napoli, vincendo uno scudetto atteso 33 anni, l'esperienza al Paris Saint-German può essere considerata ancora più positiva dopo aver vinto 2 campionati francesi e 2 "Coppe dei Campioni" diventando anche l'MVP della scorsa Champions League. Il talento georgiano rischia seriamente di mettere le mani anche sul premio individuale più desiderato dai calciatori professionisti ed uno dei motivi è sicuramente legato all'evoluzione avuta con Luis Enrique, capace di renderlo ancora più forte e completo di quanto avessimo già visto nel nostro campionato.