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Marchisio si schiera contro i tifosi della Juve. La bandiera bianconera ha voluto condannare, con un messaggio sui social, il deplorevole comportamento della curva nel ricordo di Mazzola. Nel minuto di raccoglimento per ricordare la leggenda dell'Inter, la curva juventina si è voltata di spalle, mancandogli di rispetto. Un gesto spiacevole che è stato oggetto di polemica. In molti hanno espresso il proprio parere a riguardo, tra cui Claudio Marchisio. "Ci sono cose che, quando ami davvero il calcio, fai fatica ad accettare. Quello che è successo ieri è una di queste. Sandro Mazzola è un pezzo della storia del nostro calcio. E la storia si rispetta.", le parole dell'ex bianconero sui social.

Marchisio bacchetta la Curva della Juve: "Lo sport deve unire"

"Lo sport deve unire", continua nel suo messaggio, Marchisio. Parole chiare ed inequivocabili. L'ex centrocampista, per anni idolo della Juventus, non si è immedesimato in quel gesto. Anzi. Lo ha condannato. Mazzola è stato un simbolo del calcio italiano: in tutti gli stadi, c'è stato il giusto riconoscimento per quanto fatto da calciatore. Lo scopo del minuto di raccoglimento è quello di unire e di far sentire la vicinanza a chi non c'è più. La Curva della Juve è stata la spiacevole antagonista di questa vicenda.

TORINO, ITALIA - 22 DICEMBRE: Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, durante la partita di Serie A tra Juventus e AS Roma il 22 dicembre 2018 a Torino, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

E Marchisio, nel suo messaggio, ammette tutto il suo dispiacere: " Alla Juventus e ai suoi tifosi devo una parte enorme della mia vita. So quanto amore, passione e rispetto ci siano dietro quella maglia. Ed è proprio per questo che credo sia giusto dire, senza esitazioni, che gesti come quello di ieri non dovrebbero accadere. La rivalità è passione, appartenenza, orgoglio. Ma non può mai cancellare il rispetto. Per l’uomo, per il campione, per tutto ciò che Sandro ha rappresentato per il calcio italiano. E ieri, allo stadio e da casa, la voce di tantissimi è stata quella di un applauso. Questo deve fare lo sport in questi momenti. Unire.".