Quattro punti separano Milan e Frosinone: una distanza che rende il confronto di San Siro qualcosa di più di un semplice impegno dopo la sosta. Milan-Frosinone si gioca domenica 22 novembre 2026 alle 18:00, con i rossoneri chiamati a difendere il quarto posto e i ciociari intenzionati a confermare quanto di buono costruito nelle prime undici giornate. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Ruben Amorim arriva dal successo sul Genoa, il quarto nelle ultime cinque partite di campionato. Quella di Massimiliano Alvini deve invece ripartire dopo la sconfitta di Cagliari, che ha interrotto la serie positiva senza cancellare un avvio di stagione da protagonista. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Milan-Frosinone

, con calcio d’inizio alle. La partita sarà disponibile anche su, accessibile dal televisore attraverso l’applicazione sulle smart TV e sui dispositivi compatibili. Entrambe le emittenti proporranno la copertura integrale dell’incontro. Per la visione attraverso Sky occorre un abbonamento che includa la partita. La disponibilità della trasmissione in 4K dipenderà inoltre dall’offerta attiva e dalla compatibilità dei dispositivi utilizzati.

Le possibilità per seguire il match online comprendono NOW, Sky Go e DAZN. Su NOW sarà necessario il Pass Sport, mentre Sky Go consentirà l’accesso agli abbonati Sky abilitati, secondo i contenuti compresi nel proprio contratto. DAZN permetterà invece di aprire la diretta tramite sito o applicazione, con un piano che includa la Serie A. Chi guarda da computer, smartphone o tablet potrà scegliere il servizio già disponibile nel proprio abbonamento. È utile accedere prima dell’inizio per individuare l’evento e verificare il funzionamento della riproduzione.

Il momento del Milan

Ilha raggiunto la sosta con, frutto di sette vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Il successo di Marassi ha consentito ai rossoneri di superare il Como e portarsi al quarto posto, rafforzando una rincorsa sostenuta da quattro affermazioni nelle ultime cinque giornate. Contro il Genoa sono state decisive le reti di, arrivate nella prima parte della gara.

Nella ripresa il Milan ha dovuto gestire la reazione avversaria, difendendo un vantaggio che ha restituito tre punti importanti. Amorim ha sottolineato proprio la capacità di adattarsi alle diverse fasi dell’incontro. Il bilancio di 23 gol segnati e 13 subiti offre una base positiva, ma contro il Frosinone servirà attenzione anche quando il possesso passerà agli avversari.

GENOVA, ITALIA - 8 NOVEMBRE: Christian Pulisic del Milan riceve il premio di miglior giocatore della partita al termine dell’incontro di Serie A tra Genoa e Milan allo stadio Luigi Ferraris, l’8 novembre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Il momento del Frosinone

Ilsi presenta a San Siro da. È una posizione che racconta il valore del percorso dei ciociari, capaci di inserirsi nella parte alta della graduatoria e di affrontare questa trasferta con appena quattro lunghezze di ritardo sui rossoneri. La sconfitta di Cagliari ha però lasciato qualche rimpianto.

La squadra di Alvini ha costruito occasioni senza riuscire a concretizzarle, trovando in Caprile un ostacolo decisivo. L’assenza di Raimondo ha ridotto le alternative offensive. L’allenatore ha chiesto maggiore efficacia nella rifinitura e meno lentezza nel palleggio. Contro il Milan, trasformare i recuperi del pallone in attacchi rapidi potrebbe essere importante per evitare di restare a lungo sotto pressione.

Pulisic tra le linee, Calò per innescare le ripartenze: la chiave tattica

I movimenti dipotrebbero metteredavanti a una scelta: seguirlo oppure proteggere lo spazio per gli inserimenti dicercherà di impegnare Calvani e Monterisi, mentrepotrà attaccare Oyono e cercare il fondo. Ilproverà invece a collegare il primo passaggio di con le ricezioni di Schmid . Da lì,potrebbero attaccare ai lati della difesa, conpronto a muoversi alle spalle dei centrali. Persarà importante chiudere le linee di passaggio prima che gli ospiti possano accelerare.

CAGLIARI, ITALIA - 7 NOVEMBRE: Nicola Grandu del Cagliari contende il pallone a Faries Ghedjemis del Frosinone durante la partita di Serie A tra Cagliari e Frosinone all’Unipol Domus, il 7 novembre 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

Amorim dovrebbe affidarsi al, conalle spalle disono candidati a partire sulle corsie, mentredovrebbero comporre la coppia centrale.ha recuperato; le condizioni direstano da valutare, conpronto ad affiancare De Winter esulla sinistra.

Il Frosinone dovrebbe rispondere con Ghedjemis, Schmid e Kvernadze a sostegno di Birligea, insidiato da Bobcek. Calò guiderà la costruzione, con Masini favorito su Cichella. L’assenza per squalifica di Bracaglia apre spazio a sinistra a Terzić, tornato tra le opzioni a disposizione, con Tchato come alternativa.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modrić, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzić; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Allenatore: Alvini.

Orario e informazioni essenziali di Milan-Frosinone