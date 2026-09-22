L'ex allenatore dell'Al-Nassr sta per esordire in Nazionale
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
Tra le varie Nazionali che, negli ultimi mesi, hanno cambiato commissario tecnico figura anche il Portogallo con l'arrivo di Jorge Jesus. La selezione europea, infatti, dopo l'addio dello spagnolo Roberto Martinez ha preso la decisione di ingaggiare l'esperto allenatore lusitano. Quest'ultimo, fino al mese di maggio, sedeva sulla panchina dell'Al-Nassr, club dell'Arabia Saudita in cui gioca Cristiano Ronaldo con cui ha vinto l'ultima edizione del campionato nazionale. Tra l'altro, per il classe 1954 si tratta della prima esperienza della sua carriera sulla panchina di una Nazionale e, al suo esordio, stabilirà anche un record.
Jorge Jesus sta per battere un record con il PortogalloNei suoi 36 anni di carriera, Jorge Jesus ha avuto modo di allenare diverse squadre. Tra queste, figurano anche il Braga, il Benfica, lo Sporting Lisbona, Al-Hilal, Flamengo ed anche Fenerbahçe. Dal 2008 fino ad oggi, il tecnico ha vinto ben 25 titoli tra cui figurano tre campionati portoghesi vinti col Benfica e due campionati sauditi con i due club già menzionati. In aggiunta, nel 2019 ha vinto sia il campionato brasiliano che la Copa Libertadores col Flamengo. Dopo aver vinto la Saudi Pro League con l'Al-Nassr, Jorge Jesus ha annunciato l'addio al club.
Tra l'altro, al momento del suo esordio l'ex tecnico del Flamengo e dell'Al-Nassr batterà anche un record. Infatti, il quotidiano portoghese A Bola ha riportato che Jorge Jesus, in occasione del match che si disputerà tra due giorni contro i gallesi, diverrà il commissario tecnico più anziano nella storia della Nazionale Portoghese all'età di 72 anni. In questo modo, batterà quello di Fernando Santos (68 anni). Per di più, quando il ct è stato presentato ha dichiarato: "Il numero dice altro, ma io mi sento un 50enne".
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