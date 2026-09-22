Tra le varie Nazionali che, negli ultimi mesi, hanno cambiato commissario tecnico figura anche il Portogallo con l'arrivo di Jorge Jesus. La selezione europea, infatti, dopo l'addio dello spagnolo Roberto Martinez ha preso la decisione di ingaggiare l'esperto allenatore lusitano. Quest'ultimo, fino al mese di maggio, sedeva sulla panchina dell'Al-Nassr, club dell'Arabia Saudita in cui gioca Cristiano Ronaldo con cui ha vinto l'ultima edizione del campionato nazionale. Tra l'altro, per il classe 1954 si tratta della prima esperienza della sua carriera sulla panchina di una Nazionale e, al suo esordio, stabilirà anche un record.

Jorge Jesus sta per battere un record con il Portogallo

O 𝗚𝗟𝗢𝗕𝗘 𝗣𝗘𝗦𝗧𝗜́𝗚𝗜𝗢 é entregue a Jorge Jesus nos #PortugalFootballGlobes ✨🏆 pic.twitter.com/aLqKMwKG2v — Portugal (@selecaoportugal) September 21, 2026

Nei suoi 36 anni di carriera, Jorge Jesus ha avuto modo di allenare diverse squadre. Tra queste, figurano anche il, il, loed anche. Dal 2008 fino ad oggi, il tecnico ha vinto bentitoli tra cui figurano tre campionati portoghesi vinti col Benfica e due campionati sauditi con i due club già menzionati. In aggiunta, nelha vinto sia il campionato brasiliano che lacol Flamengo. Dopo aver vinto la Saudi Pro League con l'Al-Nassr, Jorge Jesus ha annunciato l'addio al club.Per la prima volta nella sua carriera, il classe 1954 ha scelto di allenare una Nazionale ed è quella della sua patria, quindi il Portogallo. L'ex tecnico dello Sporting Lisbona collezionerà le prime panchine della sua nuova esperienza con le prime quattro giornate della. Nei prossimi giorni A Seleçao das Quinas, situata neldelladella competizione, giocherà controe di nuovo la selezione norvegese.

Riyadh, Arabia Saudita - 21 maggio 2026: Jorge Jesus, allenatore dell'Al-Nassr, osserva prima della partita di Saudi Pro League tra Al-Nassr e Damac all'Al-Awwal Park. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Tra l'altro, al momento del suo esordio l'ex tecnico del Flamengo e dell'Al-Nassr batterà anche un record. Infatti, il quotidiano portoghese A Bola ha riportato che Jorge Jesus, in occasione del match che si disputerà tra due giorni contro i gallesi, diverrà il commissario tecnico più anziano nella storia della Nazionale Portoghese all'età di 72 anni. In questo modo, batterà quello di Fernando Santos (68 anni). Per di più, quando il ct è stato presentato ha dichiarato: "Il numero dice altro, ma io mi sento un 50enne".