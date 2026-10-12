Il caso Manchester City continua ad agitare la Premier League e adesso a prendere posizione è Wayne Rooney. La leggenda del Manchester United è tornata sulle possibili sanzioni nei confronti dei Citizens, coinvolti in una vicenda disciplinare che potrebbe avere conseguenze pesanti anche sul piano sportivo. Il club ha presentato ricorso contro il verdetto della commissione indipendente, mentre resta aperta la questione di un'eventuale revoca dei titoli conquistati. Rooney, però, non vuole scorciatoie e soprattutto non intende rivendicare successi che, secondo lui, non sarebbero meritati sul campo. Intervenuto a Match of the Day e già espresso sul tema nel podcast Stick to United, l'ex attaccante ha ribadito la propria posizione sulle possibili medaglie retroattive: lo United arrivò secondo e non avrebbe diritto a festeggiare da campione.

City, l'ombra delle sanzioni. Rooney: "Non voglio una medaglia che non merito"

non cambia idea sul caso Manchester City. L'ex attaccante del Manchester United è tornato a parlare delle possibili sanzioni nei confronti dei Citizens, finiti al centro di una vicenda disciplinare che potrebbe portare anche alla revoca di alcuni titoli. Il club ha presentato ricorso contro il verdetto della commissione indipendente, mentre il futuro della vicenda resta ancora da definire. Nel frattempo, Rooney ha voluto chiarire la propria posizione: nessuna voglia di ricevere medaglie a tavolino. Intervenuto a Match of the Day, l'ex capitano dei Red Devils ha sottolineato come i giocatori delnon possano essere considerati responsabili delle decisioni prese ai vertici della società. "È una brutta situazione, ma per quanto riguarda i giocatori, tutto ciò che possono fare è scendere in campo e cercare di fare il loro lavoro", ha dichiarato, rimandando ogni decisione alla commissione indipendente.

LEEDS, INGHILTERRA - 1° GENNAIO: Wayne Rooney, allenatore del Birmingham City, reagisce durante la partita di Sky Bet Championship tra Leeds United e Birmingham City a Elland Road, il 1° gennaio 2024 a Leeds, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Il punto centrale, però, riguarda l'eventualità che lo United possa ottenere retroattivamente un titolo conquistato dal City durante una stagione in cui i Red Devils chiusero al secondo posto. Rooney è stato netto: "Loro sono scesi in campo e hanno vinto il campionato, mentre noi siamo arrivati secondi. Non siamo arrivati primi. Perché mai dovremmo volere una medaglia per essere arrivati secondi?". Una posizione già espressa nel podcast Stick to United, dove aveva aggiunto: "Non credo che ce lo meritassimo". Rooney ha ricordato anche i punti persi nel finale di stagione, ribadendo di essere soddisfatto dei cinque titoli conquistati sul campo. Un messaggio chiaro, mentre il caso City attende una decisione definitiva.