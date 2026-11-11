La vetta è a soli due punti e lo scontro diretto può cambiare gli equilibri del raggruppamento. Albania-Finlandia si gioca giovedì 12 novembre 2026 alle 20:45, all’Air Albania Stadium di Tirana, per la quinta giornata del Gruppo 1 della Lega C di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I padroni di casa guidano la classifica con nove punti, mentre gli ospiti sono terzi a quota sette. Vincendo, i finlandesi supererebbero gli albanesi, con la posizione definitiva legata anche all’altro risultato del girone. La formazione di Rolando Maran vuole invece consolidare il primato e riscattare il 2-1 subito nella partita d’andata. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Come seguire Albania-Finlandia in televisione e streaming

, con collegamenti dal campo di Tirana durante la serata di Nations League. La trasmissione alternerà le immagini delle partite comprese nel programma, seguendo gol e momenti salienti. Per chi vuole restare aggiornato sul confronto tra albanesi e finlandesi, il riferimento televisivo è quindi. Il palinsesto pubblicato prevede questa modalità di copertura e non indica un canale italiano riservato alla visione integrale di Albania-Finlandia. L’appuntamento con le gare serali è alle, lo stesso orario del calcio d’inizio a Tirana.

La copertura di Diretta Gol sarà disponibile anche su NOW, con il Pass Sport attivo. Attraverso il sito o l’applicazione sui dispositivi compatibili si potrà accedere alla trasmissione di Sky Sport Calcio e seguire i collegamenti da Albania-Finlandia. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go, effettuando l’accesso con il proprio account da computer, smartphone o tablet. Anche online la modalità di visione resta quella del programma con più campi. I collegamenti da Tirana saranno alternati agli altri incontri inseriti nella trasmissione, secondo l’andamento delle partite.

Il momento dell’Albania

ha costruito il primo posto attraverso, con. L’unica sconfitta è arrivata proprio contro la Finlandia, mentre le altre gare con Bielorussia e San Marino hanno portato nove punti. L’ultimo successo, il, ha però lasciato insoddisfatto. Il commissario tecnico ha sottolineato le occasioni sprecate e la difficoltà nel chiudere una partita rimasta in equilibrio più del previsto.

Contro la Finlandia serviranno quindi maggiore precisione sotto porta e attenzione nella gestione dei momenti favorevoli. A Tirana l’Albania avrà l’opportunità di imporre un ritmo diverso rispetto all’andata, cercando di coinvolgere gli esterni e sostenere con continuità Broja. Il centrocampo formato da Asllani, Ramadani e Laçi dovrà garantire ordine e copertura. La capacità di recuperare rapidamente le posizioni dopo una perdita del pallone può aiutare a limitare le ripartenze finlandesi.

BELGRADO, SERBIA - 11 OTTOBRE: Rey Manaj dell’Albania esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Serbia e Albania l’11 ottobre 2025 a Belgrado, Serbia. (Foto di Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Il momento della Finlandia

Laha alternato risultati molto differenti. Ilaveva aperto il girone, seguito dallo. Il successo peraveva poi rilanciato le ambizioni, prima della sconfitta per. Il ctsi è assunto la responsabilità dell’ultima prestazione, indicando nella costruzione del gioco e nel funzionamento del centrocampo due aspetti da correggere.

La Finlandia ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà gli albanesi, ma a Tirana dovrà riuscire a uscire dalla pressione senza perdere troppi palloni nella propria metà campo. Il lavoro degli esterni e la disponibilità dei centrocampisti a offrire linee di passaggio saranno importanti per accompagnare l’azione. Pohjanpalo resta un riferimento offensivo. Per sfruttarne la presenza, i finlandesi dovranno avvicinare i compagni all’attacco, evitando che la punta rimanga isolata tra i centrali avversari.

La chiave tattica sulle fasce

Il confronto tra ilpuò svilupparsi soprattutto sulle corsie. Bajrami e Uzuni avranno la possibilità di attaccare lo spazio ai lati dei tre difensori, con Hysaj e Mitaj chiamati a scegliere quando accompagnare. Per la, il lavoro disarà quindi doppio. Dovranno sostenere l’azione e allo stesso tempo ripiegare per evitare che gli esterni albanesi trovino situazioni favorevoli vicino all’area. In mezzo al campo,cercherà di dare continuità alla circolazione attraverso Asllani. Gli ospiti potrebbero invece provare a sfruttare i recuperi e servire rapidamente le punte, costringendo Djimsiti e Ismajli a difendere anche lontano dalla propria porta.

MAGONZA, GERMANIA - 31 MAGGIO: Aleksandar Pavlovic della Germania viene contrastato da Leo Walta della Finlandia durante la partita amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena il 31 maggio 2026 a Magonza, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Le probabili formazioni di Albania-Finlandia

, con Sherri tra i pali e Hysaj, Djimsiti, Ismajli e Mitaj in difesa. Asllani, Ramadani e Laçi sono candidati a comporre il centrocampo, mentre Bajrami e Uzuni dovrebbero sostenere Broja in attacco.

Friis va verso il 3-5-2, con Hradecky in porta e il terzetto Jansson-Koski-Miettinen davanti a lui. Håkans e Mahuta sono attesi sulle fasce, con Skyttä, Suhonen e Walta nella zona centrale. La coppia offensiva ipotizzata è composta da Pohjanpalo e Marhiev.

ALBANIA (4-3-3): Sherri; Hysaj, Djimsiti, Ismajli, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laçi; Bajrami, Broja, Uzuni. Ct: Rolando Maran.

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Jansson, Koski, Miettinen; Håkans, Skyttä, Suhonen, Walta, Mahuta; Pohjanpalo, Marhiev. Ct: Jacob Friis.

Orario e informazioni essenziali di Albania-Finlandia