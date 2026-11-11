La capolista cerca di allungare, i finlandesi possono superarla. Albania-Finlandia riapre il confronto dopo il 2-1 dell’andata
La vetta è a soli due punti e lo scontro diretto può cambiare gli equilibri del raggruppamento. Albania-Finlandia si gioca giovedì 12 novembre 2026 alle 20:45, all’Air Albania Stadium di Tirana, per la quinta giornata del Gruppo 1 della Lega C di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
I padroni di casa guidano la classifica con nove punti, mentre gli ospiti sono terzi a quota sette. Vincendo, i finlandesi supererebbero gli albanesi, con la posizione definitiva legata anche all’altro risultato del girone. La formazione di Rolando Maran vuole invece consolidare il primato e riscattare il 2-1 subito nella partita d’andata. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Come seguire Albania-Finlandia in televisione e streamingAlbania-Finlandia rientra nella programmazione di Diretta Gol su Sky Sport Calcio, con collegamenti dal campo di Tirana durante la serata di Nations League. La trasmissione alternerà le immagini delle partite comprese nel programma, seguendo gol e momenti salienti. Per chi vuole restare aggiornato sul confronto tra albanesi e finlandesi, il riferimento televisivo è quindi Sky Sport Calcio, canale 202. Il palinsesto pubblicato prevede questa modalità di copertura e non indica un canale italiano riservato alla visione integrale di Albania-Finlandia. L’appuntamento con le gare serali è alle 20:45, lo stesso orario del calcio d’inizio a Tirana.
La copertura di Diretta Gol sarà disponibile anche su NOW, con il Pass Sport attivo. Attraverso il sito o l’applicazione sui dispositivi compatibili si potrà accedere alla trasmissione di Sky Sport Calcio e seguire i collegamenti da Albania-Finlandia. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go, effettuando l’accesso con il proprio account da computer, smartphone o tablet. Anche online la modalità di visione resta quella del programma con più campi. I collegamenti da Tirana saranno alternati agli altri incontri inseriti nella trasmissione, secondo l’andamento delle partite.
Il momento dell’AlbaniaL’Albania ha costruito il primo posto attraverso tre vittorie in quattro giornate, con otto gol segnati e tre subiti. L’unica sconfitta è arrivata proprio contro la Finlandia, mentre le altre gare con Bielorussia e San Marino hanno portato nove punti. L’ultimo successo, il 2-1 contro San Marino, ha però lasciato insoddisfatto Rolando Maran. Il commissario tecnico ha sottolineato le occasioni sprecate e la difficoltà nel chiudere una partita rimasta in equilibrio più del previsto.
Contro la Finlandia serviranno quindi maggiore precisione sotto porta e attenzione nella gestione dei momenti favorevoli. A Tirana l’Albania avrà l’opportunità di imporre un ritmo diverso rispetto all’andata, cercando di coinvolgere gli esterni e sostenere con continuità Broja. Il centrocampo formato da Asllani, Ramadani e Laçi dovrà garantire ordine e copertura. La capacità di recuperare rapidamente le posizioni dopo una perdita del pallone può aiutare a limitare le ripartenze finlandesi.
Il momento della FinlandiaLa Finlandia ha alternato risultati molto differenti. Il 7-0 contro San Marino aveva aperto il girone, seguito dallo 0-0 casalingo con la Bielorussia. Il successo per 2-1 sull’Albania aveva poi rilanciato le ambizioni, prima della sconfitta per 1-0 nella trasferta contro i bielorussi. Il ct Jacob Friis si è assunto la responsabilità dell’ultima prestazione, indicando nella costruzione del gioco e nel funzionamento del centrocampo due aspetti da correggere.
La Finlandia ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà gli albanesi, ma a Tirana dovrà riuscire a uscire dalla pressione senza perdere troppi palloni nella propria metà campo. Il lavoro degli esterni e la disponibilità dei centrocampisti a offrire linee di passaggio saranno importanti per accompagnare l’azione. Pohjanpalo resta un riferimento offensivo. Per sfruttarne la presenza, i finlandesi dovranno avvicinare i compagni all’attacco, evitando che la punta rimanga isolata tra i centrali avversari.
La chiave tattica sulle fasceIl confronto tra il 4-3-3 albanese e il 3-5-2 finlandese può svilupparsi soprattutto sulle corsie. Bajrami e Uzuni avranno la possibilità di attaccare lo spazio ai lati dei tre difensori, con Hysaj e Mitaj chiamati a scegliere quando accompagnare. Per la Finlandia, il lavoro di Håkans e Mahuta sarà quindi doppio. Dovranno sostenere l’azione e allo stesso tempo ripiegare per evitare che gli esterni albanesi trovino situazioni favorevoli vicino all’area. In mezzo al campo, l’Albania cercherà di dare continuità alla circolazione attraverso Asllani. Gli ospiti potrebbero invece provare a sfruttare i recuperi e servire rapidamente le punte, costringendo Djimsiti e Ismajli a difendere anche lontano dalla propria porta.
Le probabili formazioni di Albania-FinlandiaMaran dovrebbe confermare il 4-3-3, con Sherri tra i pali e Hysaj, Djimsiti, Ismajli e Mitaj in difesa. Asllani, Ramadani e Laçi sono candidati a comporre il centrocampo, mentre Bajrami e Uzuni dovrebbero sostenere Broja in attacco.
Friis va verso il 3-5-2, con Hradecky in porta e il terzetto Jansson-Koski-Miettinen davanti a lui. Håkans e Mahuta sono attesi sulle fasce, con Skyttä, Suhonen e Walta nella zona centrale. La coppia offensiva ipotizzata è composta da Pohjanpalo e Marhiev.
ALBANIA (4-3-3): Sherri; Hysaj, Djimsiti, Ismajli, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laçi; Bajrami, Broja, Uzuni. Ct: Rolando Maran.
FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Jansson, Koski, Miettinen; Håkans, Skyttä, Suhonen, Walta, Mahuta; Pohjanpalo, Marhiev. Ct: Jacob Friis.
Orario e informazioni essenziali di Albania-Finlandia
- Partita: Albania-Finlandia.
- Competizione: UEFA Nations League, Lega C, Gruppo 1, quinta giornata.
- Data: giovedì 12 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 20:45.
- Stadio: Air Albania Stadium, Tirana.
- Copertura TV: collegamenti in Diretta Gol su Sky Sport Calcio.
- Streaming: Diretta Gol su NOW e Sky Go.
- Diretta integrale dedicata in Italia: non indicata nel palinsesto consultato.
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