Il secondo posto è distante tre punti, e lo scontro diretto offre agli armeni la possibilità di raggiungerlo. Armenia-Cipro si disputa giovedì 12 novembre 2026 alle 18:00 italiane, al Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan, nella quinta giornata del Gruppo 2 della Lega C di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Armenia arriva con quattro punti, mentre Cipro ne ha conquistati sette. Una vittoria permetterebbe ai padroni di casa di agganciare gli isolani prima dell’ultimo turno, mantenendo aperta la corsa. Gli ospiti cercano invece un risultato che consenta di conservare il vantaggio, dopo il successo per 2-0 nella partita d’andata. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Armenia-Cipro in TV e streaming

Il momento dell’Armenia

La programmazione pubblicata da Sky per le due giornate di Nations League non assegna ad Armenia-Cipro un canale dedicato. Alcune guide riportano genericamente Sky e NOW, ma questa indicazione non trova riscontro nell’elenco ufficiale degli incontri annunciati dall’emittente. Per lo stesso motivo, al momento non è possibile indicare come confermata la diretta su NOW o Sky Go. Il calcio d’inizio resta fissato alle. L’eventuale disponibilità sui servizi internazionali deve essere verificata in base al territorio dal quale si accede.aveva iniziato il girone con un convincente, prima di rallentare nelle tre giornate successive. Sono arrivate la sconfitta interna per, quella pere infine lo. Il bilancio è di, con quattro gol realizzati e cinque subiti. L’ultima partita ha restituito un punto e una porta inviolata, ma ha anche prolungato il digiuno offensivo iniziato nella gara con Cipro.

Il ct Melikyan ha sottolineato l’impegno di un gruppo che ha affrontato difficoltà fisiche e disponibilità ridotte. A Yerevan servirà aggiungere pericolosità alla resistenza mostrata nell’ultima uscita, trovando un equilibrio tra la necessità di attaccare e quella di proteggere la propria difesa. Spertsyan e Zelarayán possono contribuire a collegare i reparti e dare qualità al possesso. Il sostegno a Miranyan sarà importante per evitare che l’attaccante debba affrontare da solo i centrali ciprioti.

PORTO, PORTOGALLO - 16 NOVEMBRE: Rafael Leao del Portogallo avanza palla al piede sotto la pressione di Artur Serobyan dell’Armenia durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Portogallo e Armenia all’Estadio do Dragao il 16 novembre 2025 a Porto, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il momento di Cipro

si presenta al penultimo turno con. I sette punti raccolti permettono alla nazionale didi affrontare lo scontro diretto con un margine da difendere. Il successo dell’andata offre un riferimento positivo, ma giocare a Yerevan richiederà una gestione diversa dei momenti della partita. L’Armenia ha bisogno di vincere e potrebbe aumentare progressivamente la pressione, soprattutto se il risultato rimanesse in equilibrio.

Mantzios ha chiesto concentrazione e organizzazione, insistendo anche sulla volontà di proporre gioco. La qualità di Kastanos tra le linee e i movimenti di Pittas possono aiutare Cipro a costruire occasioni senza limitarsi a contenere l’avversario. Con Kakoullis come possibile riferimento centrale, gli isolani avranno bisogno di accompagnare l’azione attraverso i trequartisti, mantenendo però una copertura efficace davanti alla difesa.

La chiave tattica dello scontro diretto

Le probabili formazioni di Armenia-Cipro

Il confronto tra ilpuò creare situazioni interessanti nella zona centrale. Kastanos potrebbe cercare spazio alle spalle dei due centrocampisti di casa, costringendo uno dei difensori a decidere se uscire o proteggere la profondità. Persarà importante mantenere il collegamento tra mediana e retroguardia. Allo stesso tempo, gli esterni dovranno offrire ampiezza quando la squadra avrà il pallone, così da creare spazio per le ricezioni di Zelarayán e Spertsyan.potrebbe trovare opportunità dopo i recuperi, soprattutto se i terzini armeni saliranno contemporaneamente. I tempi delle avanzate e la precisione del primo passaggio saranno quindi due aspetti capaci di orientare la partita., con Cancarevic tra i pali e Bueno, Arutjunjan, Muradjan e Grigoryan in difesa. Sevikjan e Tiknizjan sono candidati sulle fasce, con Ugochukwu e Spercjan nella zona centrale. Davanti sono attesi Zelarayan e Miranyan.

Mantzios va verso il 4-2-3-1, con Mall in porta e Karo, Gogic, Kyprianou e Coreia nella linea arretrata. Charalampous e Spoljaric dovrebbero agire in mediana, mentre Loizou, Kastanos e Pittas possono sostenere Kakoullis.

ARMENIA (4-4-2): Cancarevic; Bueno, Arutjunjan, Muradjan, Grigoryan; Sevikjan, Ugochukwu, Spercjan, Tiknizjan; Zelarayan, Miranyan. Ct: Melikyan.

CIPRO (4-2-3-1): Mall; Karo, Gogic, Kyprianou, Coreia; Charalampous, Spoljaric; Loizou, Kastanos, Pittas; Kakoullis. Ct: Apostolos Mantzios.

Orario e informazioni essenziali di Armenia-Cipro