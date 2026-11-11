Quattro vittorie da una parte, quattro sconfitte dall’altra. Repubblica Ceca-Spagna si gioca giovedì 12 novembre 2026 alle 20:45, all’Epet Arena di Praga, per la quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Gli ospiti guidano il raggruppamento con 12 punti e vogliono proseguire il percorso netto prima dell’ultimo confronto con l’Inghilterra. I padroni di casa cercano invece il primo risultato utile, dopo un avvio che li ha lasciati in fondo alla classifica. Entrambi i commissari tecnici devono gestire assenze importanti, con conseguenze soprattutto sulle scelte offensive. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Il canale per vedere Repubblica Ceca-Spagna e come seguirla in streaming

, con calcio d’inizio alle. La telecronaca del confronto di Praga sarà affidata ad. Per assistere alla gara attraverso il televisore occorre un abbonamento che comprenda il canale e la competizione. Il riferimento per la diretta completa è il 251, sul quale sarà possibile seguire tutti i novanta minuti della sfida. L’incontro si disputa nella stessa serata di Italia-Francia e Inghilterra-Croazia, all’interno del programma della quinta giornata di Nations League.

La diretta online di Repubblica Ceca-Spagna sarà disponibile su NOW, con il Pass Sport attivo. La partita potrà essere selezionata nella programmazione della piattaforma, accedendo dal sito oppure dall’applicazione sui dispositivi compatibili. Chi vuole seguire l’incontro sul televisore attraverso internet potrà utilizzare l’app NOW su una smart TV supportata o su un dispositivo compatibile collegato allo schermo. La visione è disponibile anche da computer, smartphone e tablet. Gli abbonati Sky abilitati potranno invece accedere alla trasmissione tramite Sky Go, utilizzando le credenziali del proprio account. Basterà selezionare il canale della partita per seguire la trasferta spagnola anche lontano da casa.

Il momento della Repubblica Ceca

Ladeve trovare una risposta dopo. Il debutto contro la Croazia si è chiuso sull’1-2, seguito dallo 0-2 con l’Inghilterra. Sono poi arrivati il 3-1 subito in Spagna e il 3-0 nella seconda sfida con gli inglesi. Il bilancio complessivo è di. La squadra ha faticato sia a costruire occasioni con continuità sia a contenere la qualità degli avversari, finendo spesso per perdere il controllo della partita nei momenti più delicati.

Il ct Santi Denia ha chiesto maggiore concentrazione e partecipazione collettiva. Contro la Spagna sarà necessario mantenere distanze corte tra i reparti, evitando che la pressione sul pallone lasci corridoi alle spalle del centrocampo. Le assenze di Šulc, Lingr, Hranáč e Sáček riducono le alternative. Per chi scenderà in campo sarà importante offrire sostegno a Naderi, così da permettere alla squadra di risalire senza restituire immediatamente il possesso agli spagnoli.

OVIEDO, SPAGNA - 3 OTTOBRE: Pedri della Spagna viene contrastato da Roman Macek e Jiri Slama della Repubblica Ceca durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca al Carlos Tartiere il 3 ottobre 2026 a Oviedo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Il momento della Spagna

Laarriva a Praga dopo aver vinto tutte le prime quattro gare di Nations League. La squadra diha costruito un vantaggio attraverso continuità di rendimento e capacità di imporre il proprio gioco. Il commissario tecnico ha però richiamato il gruppo alla necessità di mantenere alta l’attenzione. Le ultime due partite del girone offrono anche l’occasione di valutare soluzioni differenti, soprattutto alla luce delle indisponibilità di

Senza alcuni dei propri riferimenti, gli spagnoli possono comunque contare sulla qualità di Pedri e Fabián Ruiz nella gestione del pallone. Più avanti, Fermín López, Álex Baena e Yeremy Pino sono candidati a muoversi alle spalle di Ferran Torres. Tra le novità della convocazione figura anche Jacobo Ramón. Il difensore del Como rappresenta un’ulteriore opzione per de la Fuente, che può scegliere se confermare gli interpreti attesi o distribuire il minutaggio tra più giocatori.

Dove può decidersi la partita

La gestione dello spazio tra centrocampo e difesa sarà uno degli aspetti centrali per la. Se Sadílek e Král verranno attratti troppo avanti dalla circolazione spagnola, i trequartisti ospiti potrebbero ricevere alle loro spalle e costringere i difensori a uscire dalla linea. Per i cechi sarà quindi importante accompagnare la pressione con movimenti coordinati. Restare compatti può limitare le ricezioni centrali, ma richiederà attenzione anche sui cambi di gioco verso gli esterni.

La Spagna potrebbe cercare di muovere lo schieramento avversario attraverso Pedri e Fabián Ruiz, alternando passaggi corti e aperture sulle fasce. I movimenti di Ferran Torres potranno poi creare spazio per gli inserimenti di Fermín López. In fase offensiva, i padroni di casa dovranno sfruttare bene i recuperi del pallone. Servire Naderi e avvicinargli rapidamente i compagni potrebbe consentire di attaccare prima che gli spagnoli ricompongano il proprio assetto.

OVIEDO, SPAGNA - 3 OTTOBRE: Lamine Yamal della Spagna esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca al Carlos Tartiere il 3 ottobre 2026 a Oviedo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Spagna

, con Horníček in porta e Gabriel, Jurásek, Zima e Sláma nella linea difensiva. Sadílek e Král sono attesi in mediana, mentre Ambros, Kozel e Červ possono sostenere Naderi.

De la Fuente è orientato allo stesso modulo, con Unai Simón tra i pali. Pubill e Cucurella dovrebbero occupare le corsie difensive, con Cubarsí e Laporte al centro. Fabián Ruiz e Pedri sono candidati in mediana, alle spalle di Pino, Fermín López e Baena. Ferran Torres è il possibile riferimento offensivo.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Horníček; Gabriel, Jurásek, Zima, Sláma; Sadílek, Král; Ambros, Kozel, Červ; Naderi.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri; Yeremy Pino, Fermín López, Álex Baena; Ferran Torres.

Orario e informazioni essenziali di Repubblica Ceca-Spagna