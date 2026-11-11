San Siro accoglie l’ultima partita casalinga degli Azzurri nel girone. Italia-Francia è in programma giovedì 12 novembre 2026 alle 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, per la quinta giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Roberto Mancini arriva con sette punti, tre in meno rispetto alla Francia di Zinedine Zidane. Vincere significherebbe raggiungere i transalpini prima dell’ultima trasferta contro il Belgio. Alle spalle dell’Italia, però, proprio i belgi inseguono a quota sei, mentre la Turchia è ancora ferma a zero. Con due posti disponibili per i quarti di finale, il confronto di Milano può incidere sulla corsa al primato e sulla qualificazione. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Italia-Francia in televisione e streaming

, al canale 1 del digitale terrestre. Il collegamento è previsto dalle, quindici minuti prima del fischio d’inizio, per accompagnare gli spettatori verso la partita del Meazza. La copertura permetterà di seguire gratuitamente l’intero incontro, senza un abbonamento sportivo a pagamento. La telecronaca sarà affidata ad, con il commento tecnico di. Per chi vuole assistere alla sfida dal, sarà sufficiente sintonizzarsi su Rai 1 durante il collegamento precedente al calcio d’inizio. L’appuntamento sul campo resta fissato alle

La diretta di Italia-Francia sarà disponibile anche su RaiPlay, attraverso la trasmissione di Rai 1. Si potrà accedere dal sito della piattaforma oppure utilizzare l’applicazione sui dispositivi compatibili. Da computer, smartphone e tablet basterà individuare Rai 1 nella sezione dedicata alle dirette. La stessa possibilità è disponibile sulle smart TV compatibili con l’app RaiPlay, consentendo di seguire l’incontro sullo schermo di casa attraverso una connessione internet. La visione è gratuita. Chi intende guardare la partita da un dispositivo mobile può accedere alla piattaforma prima del collegamento, così da essere pronto per le formazioni, gli inni e l’inizio della gara.

Il momento dell’Italia

Il percorso azzurro è cambiato dopo la sconfitta dell’esordio. Loaveva complicato immediatamente il girone, costringendo la Nazionale a cercare una risposta già nella successiva trasferta. Ilha permesso di ripartire, mentre l’ha aggiunto un punto importante contro la squadra che ora guida la classifica. Nell’ultima uscita, ilha completato una sequenza di tre risultati utili consecutivi.

Il bilancio è di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, con otto gol realizzati e cinque subiti. La produzione offensiva è cresciuta dopo il debutto, ma contro la Francia servirà attenzione anche nella gestione dei palloni persi. La qualità degli attaccanti avversari rende rischioso concedere campo con la squadra sbilanciata. L’Italia dovrà inoltre gestire una partita nella quale il desiderio di vincere si accompagna alla necessità di proteggere la propria posizione. Il successivo confronto con il Belgio rende ancora più importante mantenere lucidità durante i novanta minuti.

Il momento della Francia

Lasi presenta a Milano da imbattuta. Le vittorie perhanno dato subito continuità al cammino dei Bleus, seguite dal pareggio interno con l’Italia e dalnell’ultimo turno. Con, la formazione di Zidane ha finora unito efficacia offensiva e tenuta difensiva. L’unico pareggio è arrivato proprio contro gli Azzurri, capaci di rispondere alla punizione dicon il gol di

A San Siro i francesi possono sfruttare il vantaggio in classifica, ma hanno anche i mezzi per cercare la vittoria. La presenza di Mbappé, Olise e Doué offre soluzioni differenti negli ultimi metri, tra attacchi in profondità, dribbling e conclusioni dalla distanza. Per l’Italia sarà importante ridurre il tempo a disposizione dei giocatori francesi quando riceveranno tra le linee. Una pressione poco coordinata potrebbe lasciare spazio proprio alle combinazioni che la Nazionale dovrà cercare di contenere.

PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: Désiré Doué della Francia calcia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

La chiave tattica della sfida

Con entrambe le selezioni orientate al, il controllo del centrocampo può determinare dove e come verrà giocata la partita.avrà un ruolo importante nel dare ordine al possesso italiano, mentrepotranno accompagnare l’azione attraverso gli inserimenti. Quei movimenti richiederanno però coperture attente. Se i centrocampisti azzurri saliranno contemporaneamente, la Francia potrebbe trovare spazio per servire rapidamente il proprio tridente dopo il recupero del pallone.

In avanti, Pio Esposito può offrire un riferimento per risalire il campo e coinvolgere i compagni. Sebastiano Esposito e Cambiaghi dovranno sostenerlo, alternando gli appoggi alla ricerca della profondità. Anche le corsie difensive saranno sotto osservazione. Kayode e Calafiori dovranno scegliere i tempi delle avanzate, mantenendo il collegamento con Scalvini e Bastoni per limitare gli spazi attaccabili dai francesi.

Le probabili formazioni di Italia-Francia

, con Donnarumma tra i pali e la coppia Scalvini-Bastoni al centro della difesa. Kayode e Calafiori sono attesi sulle fasce. A centrocampo Tonali dovrebbe agire insieme a Barella e Frattesi, mentre il tridente ipotizzato comprende Sebastiano Esposito, Pio Esposito e Cambiaghi.

Zidane può rispondere con lo stesso modulo, schierando Maignan in porta e una linea difensiva composta da Yoro, Jacquet, Upamecano e Truffert. Cherki, Da Cunha e Rabiot sono i possibili interpreti del centrocampo, con Olise e Doué ai lati di Mbappé.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Roberto Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Yoro, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué. Ct: Zinedine Zidane.

Orario e informazioni essenziali di Italia-Francia