Anderlecht e Lione si affrontano al Lotto Park mercoledì 16 settembre alle 21:00, nella prima giornata della fase campionato di Europa League. I belgi arrivano all’appuntamento dopo aver superato tre turni preliminari della competizione, mentre il Lione è approdato in Europa League dopo aver mancato l’accesso alla Champions League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Paulo Fonseca è ancora imbattuta in campionato ed è reduce dal pari a reti inviolate contro il Paris FC, mentre l'Anderlecht davanti al pubblico amico è un avversario duro da battere. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

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Anderlecht-Lione si gioca mercoledì 16 settembre alle ore 21:00 al Lotto Park di Bruxelles ed è valida per il primo turno della League Phase della Europa League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport 251 (Diretta Gol). I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go e di Now TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Anderlecht

Qui Lione

Anderlecht-Lione, probabili formazioni

L’ha già disputato sei giornate di campionato e tre turni preliminari europei, costruendo progressivamente il proprio ritmo partita. Inoccupa attualmente il settimo posto, ma arriva da tre gare senza sconfitte, con due vittorie e un pareggio. Al Lotto Park il rendimento è ancora più positivo: in questo avvio di stagione sono arrivati due successi e un pareggio, con appena una rete concessa. Anche il percorso europeo conferma la solidità interna: dopo aver eliminato l’grazie al pareggio esterno e alla vittoria casalinga, i belgi hanno superato ilcon due vittorie e successivamente il Kairat Almaty con un doppio 3-0, senza subire gol in nessuno dei due confronti.Ilha invece iniziato la propria stagione europea nei preliminari di, dove ha superato loprima di essere eliminato dalnell’ultimo turno. Il passaggio in Europa League arriva quindi dopo un percorso europeo già impegnativo, mentre in Ligue 1 la squadra di Fonseca è ancora imbattuta. L’ultimo risultato è stato lo 0-0 contro il, un pareggio che ha confermato però una certa difficoltà recente nel trasformare il volume di gioco in gol. Il Lione ha mantenuto l’imbattibilità sia in casa sia in trasferta nelle prime giornate di campionato e si presenta quindi a Bruxelles con una continuità di risultati superiore a quella mostrata dall’Anderlecht, ma dovrà confrontarsi con un avversario che al Lotto Park non ha ancora perso e che in Europa ha costruito una parte importante del proprio percorso proprio sul rendimento casalingo.: Coosemans; Maamar, Omobamidele, Petrot, Augustinsson; Winkler, Amane, Kana, Antman; Bentayeb, Sikan.: Vitor Bruno.

Lione (4-2-3-1): Greif; Athekame, Kluivert, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Morton;Boudache, Tolisso, Sulc; Openda. Allenatore: Paulo Fonseca

Anderlecht-Lione: data, orario e canali