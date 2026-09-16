Omonia Nicosia e Celta Vigo si affrontano al Neo GSP Stadium nella prima giornata della fase campionato di Europa League, in quello che sarà il loro primo confronto ufficiale in campo europeo. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Omonia arriva dopo aver conquistato l’accesso alla competizione attraverso i playoff contro lo STVV (Sint-Truiden), mentre il Celta ha ottenuto direttamente la qualificazione grazie al sesto posto nell’ultima Liga. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Omonia-Celta Vigo in TV e streaming

Omonia-Celta Vigo si gioca mercoledì 16 settembre alle ore 18:45 al GSP Stadium di Nicosia ed è valida per il primo turno della League Phase della Europa League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go e di Now TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Omonia

Qui Celta Vigo

Omonia-Celta Vigo, probabili formazioni

L’ha iniziato il campionato cipriota con due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro giornate, con sei gol segnati e quattro subiti. L’ultima gara, il derby contro l’Apollon, è terminata 0-0 e ha rappresentato il secondo pareggio nelle prime tre partite di campionato. Il dato più significativo riguarda però la produzione offensiva interna: nelle ultime sei gare disputate in casa l’Omonia ha superato una sola volta la soglia di un gol segnato.dovrebbe riproporre il 4-2-3-1, affidandosi a Diony davanti e a Tanase tra le linee per cercare di aumentare la pericolosità negli ultimi metri.Ilarriva a Nicosia senza aver ancora vinto una partita nelle prime sei giornate di Liga, nelle quali ha raccolto esclusivamente pareggi e sconfitte. L’ultimo risultato è stato l’1-1 interno contro il Malaga, con Jutgla autore del gol del momentaneo vantaggio: si tratta del terzo pareggio consecutivo per la squadra di. Anche il dato complessivo conferma una fase iniziale poco prolifica, con cinque delle sei partite di campionato terminate sotto i tre gol. Il Celta possiede comunque maggiore varietà offensiva e arriva dalla partecipazione ai quarti di finale di Europa League della scorsa stagione.(4-2-3-1): Kaminski; Nego, Coulibaly, Simic, Balkovec; Maric, Ewandro; Montnor, Tanase, Mayambela; Diony.: Berg.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Marcos Alonso; Nunez, Burcio, Roman, Carreira; Swedberg, Duran, Driouech. Allenatore: Giraldez.

Le chiavi di Omonia-Celta Vigo Praga

Omonia-Celta Vigo: data, orario e canali

Partita : Omonia-Celta Vigo Praga

: Omonia-Celta Vigo Praga Competizione: Europa Leaague 2026/2027

Giornata: Prima giornata

Data: Mercoledì 16 settembre 2026

Mercoledì 16 settembre Orario: 18:45

Stadio: GSP Stadium

GSP Stadium Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Diretta streaming ufficiale: Sky Go, Now

Ilandrà a caccia del primo successo stagionale, cercando di sfruttare l’ampiezza garantita dal, mentre l’Omonia potrebbe cercare di proteggere la zona centrale con il doppio mediano e affidarsi alle ripartenze die degli esterni. Una chiave sarà proprio la capacità degli spagnoli di attaccare senza lasciare troppo spazio alle transizioni cipriote: con tre difensori, l’occupazione avanzata degli esterni può infatti esporre la squadra di Giraldez alle ripartenze. Dall’altra parte, l’dovrà trovare soluzioni migliori negli ultimi trenta metri rispetto a quanto mostrato nelle recenti gare interne.