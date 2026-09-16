Bayer Leverkusen e Celje si affrontano alla BayArena nella prima giornata della fase campionato di Europa League. Confronto inedito tra le due squadre: le aspirine arrivano all’appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante; il Celje, invece, attraversa una fase più complicata e si presenta in Germania dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il contesto europeo è comunque differente per entrambe: il Bayer ha raggiunto la finale di Europa League nella sua precedente partecipazione, perdendo in finale contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (stagione 2024-2025) mentre gli sloveni arrivano dagli ottavi di Conference League dello scorso anno e dall’eliminazione al terzo turno preliminare di Champions. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Leverkusen-Cejle in TV e streaming

Leverkusen-Cejle si gioca mercoledì 16 settembre alle ore 21:00 al BayArena di Leverkusen ed è valida per il primo turno della League Phase della Europa League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go e di Now TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Leverkusen

Qui Cejle

Leverkusen-Cejle, probabili formazioni

Ilha vinto tre delle ultime cinque partite (in amichevole col, in campionato con l'e in coppa con il), completando il bilancio con un pareggio e una sconfitta (), e soprattutto ha segnato 14 gol nello stesso periodo, mantenendo una media offensiva di 2,8 reti a gara. L’ultima uscita, il 2-2 sul campo dell’Augsburg del 12 settembre, ha confermato entrambe le facce della squadra: grande capacità di arrivare al gol, ma anche qualche concessione di troppo nella propria metà campo, con una media di 1,2 reti subite nelle ultime cinque.Ilvive invece un momento più complicato: nelle ultime cinque gare ha raccolto due vittorie e tre sconfitte, l’ultima delle quali per 2-1 contro illo scorso 12 settembre. Fin qui l'inizio di stagione della squadra allenata da Ivannon è stata semplice, tuttavia la distanza dalle posizioni che contano, quel 2° posto condiviso da Bravo e Koper, è di soli cinque punti. Strappare un risultato positivo in Europa, su un campo difficile come quello del, potrebbe contribuire ad un'inversione di marcia, anche se c'è da smaltire ancora la delusione per il mancato approdo in, per mano delloFlekken; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez; Equi Fernandez, Aleix Garcia; Diaby, Tillman, Maza; Schick.: Carles Martinez

CELJE (4-2-3-1): Leban; Sirvys, Vuklisevic, Hrka, Koutris; Zabukovnik, Daniel; Verbic, Seslar, Dukuly; Kramer. Allenatore: Ivan Maeŭski

Le chiavi di Leverkusen-Cejle

Leverkusen-Cejle: data, orario e canali

Partita : Bayern Leverkusen-Cejle

: Bayern Leverkusen-Cejle Competizione: Europa League 2026/2027

Giornata: Prima giornata

Data: Mercoledì 16 settembre 2026

Mercoledì 16 settembre Orario: 21:00

Stadio: Bay Arena

Bay Arena Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253

Diretta streaming ufficiale: Sky Go, Now

Ildovrebbe cercare di indirizzare la partita attraverso possesso e pressione offensiva, sfruttando una fase difensiva delche recentemente ha concesso soprattutto lontano da casa (1,4 gol subito a partita). Gli sloveni, tuttavia, hanno dimostrato di riuscire quasi sempre a trovare almeno una rete in trasferta (a segno nelle ultime 14 lontano da casa) e potrebbero creare problemi se riuscissero a superare la prima pressione e attaccare gli spazi lasciati dal Bayer. Una chiave sarà quindi il comportamento del Celje nel primo tempo: resistere alla spinta iniziale significherebbe evitare di concedere al Leverkusen una partita nella quale poter aumentare progressivamente il ritmo, soprattutto considerando la frequenza con cui i tedeschi segnano nella ripresa (almeno un gol nelle ultime dieci gare disputate).