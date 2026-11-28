Fabio Caserta avrà subito un derby per presentarsi al suo nuovo pubblico. Arezzo-Pisa, in programma domenica 29 novembre 2026 alle 19:30 allo stadio Città di Arezzo, segna l’inizio della gestione del tecnico subentrato a Cristian Bucchi. La quattordicesima giornata di Serie B arriva in un passaggio delicato per gli amaranto: sei turni senza vittorie hanno consumato il margine costruito nella prima parte del campionato, fino al 3-0 di Mantova che ha preceduto il cambio in panchina. Il nuovo allenatore deve intervenire rapidamente, cercando risposte immediate senza avere il tempo di ridisegnare ogni dettaglio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Dall’altra parte c’è un Pisa che non può permettersi di valutare la trasferta soltanto attraverso le difficoltà dell’avversario. I nerazzurri hanno otto punti in più, ma una classifica ancora raccolta lascia aperte diverse possibilità: il terzo posto dista appena due lunghezze. Il pareggio con il Modena ha rallentato la rincorsa e rende importante tornare a vincere. Al Città di Arezzo si incontrano quindi l’urgenza di cambiare passo dei padroni di casa e la necessità degli ospiti di dare maggiore continuità alle proprie ambizioni. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ

Dove vedere Arezzo-Pisa in tv e streaming

Arezzo, Caserta eredita una squadra da rimettere in movimento

Pisa, la classifica lascia spazio alla risalita

Arena contro Angori, Moreo alle spalle del centrocampo: la chiave tattica

Le probabili formazioni di Arezzo-Pisa

La scelta del servizio determina il percorso da seguire per raggiungere la partita: su DAZN l’incontro sarà presente nel programma della Serie B, accessibile con un abbonamento che includa il campionato.è invece il canale ufficiale della Lega B, disponibile a pagamento attraverso. Su Prime Video occorre attivare il canale aggiuntivo: il solo abbonamento Prime non comprende automaticamente la visione del derby. Chi guarda dal televisore può utilizzare le applicazioni compatibili con il proprio apparecchio o con un dispositivo collegato. Da computer, smartphone e tablet, l’accesso avviene tramite i siti e le app dei servizi scelti, rispettando le condizioni dell’offerta sottoscritta.La separazione dachiude il rapporto con l’allenatore della promozione e apre una fase diversa.ha raccolto, con tre vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Soprattutto, nelle ultime sei giornate sono arrivati soltanto due punti: un rallentamento che ha portato gli amaranto al terzultimo posto.deve recuperare fiducia e rendere più efficace una squadra che a Mantova non è riuscita a opporsi al risultato negativo. Il derby Arezzo-Pisa offre una spinta emotiva, ma richiede anche lucidità: attaccare senza perdere equilibrio sarà essenziale per evitare di concedere al Pisa occasioni in campo aperto.dei nerazzurri valgono il settimo posto, una posizione migliorabile considerando quanto siano vicine le squadre davanti. Cinque successi, cinque pareggi e tre sconfitte raccontano un percorso nel quale è mancata soprattutto la capacità di trasformare più incontri equilibrati in vittorie. L’1-1 con ilha lasciato qualche rimpianto. Alla vigilia, Bianco ha chiesto di proseguire sulla strada delle ultime prestazioni, dalle quali ritiene che il Pisa avrebbe potuto ricavare più punti. Il derby diventa un’occasione per accompagnare i segnali positivi con un risultato pieno.Sulla destra amaranto,potrebbe cercare il duello con Angori, mentre Renzi avrebbe la possibilità di accompagnarlo e creare spazio per i cross verso. Sul lato opposto, Tavernelli dovrà contribuire anche senza pallone, seguendo le avanzate di Leris per evitare che Righetti rimanga esposto. La posizione dipuò complicare il lavoro di Iaccarino: ricevendo tra le linee, il nerazzurro potrebbe collegare Loyola e Correia con Pittarello, liberandoper attaccare la difesa frontalmente. Per Ionita ed Eklu sarà quindi importante accorciare verso il centro senza perdere il controllo delle corsie.L’potrebbe mantenere il 4-3-3 anche nella prima partita di Caserta. Davanti a Nunziante, Renzi e Righetti sono candidati per le fasce, con Illanes e Gilli al centro. Iaccarino dovrebbe occupare la posizione centrale del centrocampo, affiancato da Ionita ed Eklu. In avanti,possono accompagnare Mancuso, riferimento per i palloni diretti verso l’area.

Nel Pisa, dell'ex Mirko Taccola, si profila il 4-2-3-1. Scuffet tra i pali, Leris e Angori sulle corsie difensive, Primasso e Caracciolo nella coppia centrale. Loyola e Correia possono lavorare davanti alla difesa, lasciando a Marras, Moreo e Tramoni il compito di sostenere Pittarello. Le indicazioni restano provvisorie in attesa delle scelte definitive dei due tecnici.

Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Illanes, Gilli, Righetti; Ionita, Iaccarino, Eklu; Arena, Mancuso, Tavernelli. Allenatore: Fabio Caserta.

Pisa (4-2-3-1): Scuffet; Leris, Primasso, Caracciolo, Angori; Loyola, Correia; Marras, Moreo, Tramoni; Pittarello. Allenatore: Paolo Bianco.

Orario e informazioni essenziali di Arezzo-Pisa