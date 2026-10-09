Il 3-0 subito contro il Brighton, decretato dalle reti di Gross, Kostoulas e Chema Andrès, ha lasciato all'Arsenal tre settimane per riflettere sulla prima sconfitta stagionale. Adesso arriva Arsenal-Leeds, una partita che offre ai campioni d'Inghilterra la possibilità di ripartire, ma contro un avversario che nelle prime cinque giornate non ha ancora perso. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La sfida si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle 13:30, all'Emirates Stadium di Londra, e aprirà il programma della sesta giornata di Premier League. I Gunners hanno conquistato 12 punti, mentre il Leeds segue a quota nove. Il divario è contenuto, ma soprattutto sono differenti le aspettative con cui le due squadre hanno cominciato il campionato. Prima che inizi la sfida, puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: SCOPRI COSA C’È LIVE SU GOLDBET, CONSULTA GLI EVENTI DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure GUARDA IL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU VINCITÙ.

Arsenal-Leeds in TV e streaming: diretta integrale su Sky Sport Calcio

Arsenal, il 3-0 di Brighton ha interrotto una partenza perfetta

all'Emirates Stadium di Londra. L'incontro è valido per la sesta giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa, con telecronaca affidata a. Gli abbonati Sky potranno seguire l'incontro attraverso il proprio decoder, selezionando il canale dedicato alla trasmissione. La copertura sarà disponibile anche intramite, il servizio riservato agli abbonati con un pacchetto compatibile. La piattaforma consente di guardare la partita sui dispositivi supportati, tra cui smartphone, tablet e computer. Un'altra possibilità è rappresentata da, che trasmette gli incontri di Premier League inclusi nell'offerta Sky Sport. Per accedere alla diretta sarà necessario disporre di un, che permette di seguire la partita anche senza un tradizionale abbonamento televisivo satellitare.Quattro vittorie consecutive avevano dato all'la sensazione di poter riprendere il campionato esattamente da dove lo aveva lasciato: davanti alle altre, con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato nella passata stagione. La trasferta contro ilha però modificato il quadro. Ilha rappresentato la prima sconfitta stagionale e ha interrotto una serie di risultati che aveva permesso alla formazione di Mikel Arteta di rimanere a punteggio pieno. Nonostante il passo falso, i londinesi occupano ancora, a tre lunghezze dal Manchester City capolista.

La pausa per le nazionali ha offerto ad Arteta la possibilità di analizzare gli errori commessi, ma ha anche complicato la gestione della rosa. Kai Havertz e Christos Tzolis sono indisponibili per problemi muscolari, mentre William Saliba deve ancora recuperare dall'infortunio alla schiena. Restano da valutare le condizioni di Ezri Konsa, Ben White e Cristhian Mosquera, tutti alle prese con problemi fisici nelle ultime settimane. La buona notizia riguarda il possibile ritorno di Declan Rice, che ha utilizzato la sosta per recuperare e dovrebbe essere disponibile contro il Leeds.

LEEDS, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Dominic Calvert-Lewin del Leeds United durante la partita di Premier League 2026/27 tra Leeds United e Crystal Palace FC a Elland Road il 20 settembre 2026 a Leeds, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Leeds, cinque partite senza sconfitte: Farke ha trovato una nuova solidità

Per il, l'avvio diha prodotto risultati incoraggianti. La squadra di Danielha conquistato, con due vittorie e tre pareggi. Un rendimento che le ha permesso di raggiungere la quinta posizione e di rimanere tra le formazioni ancora imbattute del campionato. L'ultimo incontro, terminato, ha confermato la capacità dei Whites di mantenere equilibrio anche nelle partite più complicate. Ilha mostrato una squadra capace di diventare particolarmente pericolosa quando riesce a trovare campo davanti a sé.

Farke ha costruito un sistema che privilegia la compattezza centrale, affidando agli esterni il compito di accompagnare le ripartenze e alle due punte quello di occupare costantemente la difesa avversaria. Il tecnico dovrà rinunciare a Joe Rodon, ancora fermo per un problema muscolare, mentre Mateo Joseph rimane indisponibile. Da valutare anche le condizioni di Harry Wilson, Jean-Mattéo Bahoya e Pascal Struijk. L'obiettivo sarà conservare quella solidità che ha permesso al Leeds di affrontare le prime cinque giornate senza conoscere la sconfitta.

La chiave tattica: il Leeds può chiudere il centro, ma Saka rischia di trovare spazio

Il confronto tra ile ilpresenta diversi aspetti interessanti. La squadra dicercherà probabilmente di mantenere un blocco compatto, con tre difensori centrali e altrettanti centrocampisti incaricati di proteggere la zona davanti all'area. Questa disposizione può rendere complicato per l'Arsenal trovare spazio centralmente.dovrà quindi muoversi continuamente tra le linee, cercando di attirare fuori posizione uno dei centrocampisti avversari. Una soluzione importante potrebbe arrivare dalle corsie laterali. Consulla destra ed Eberechi Eze sul versante opposto, Arteta può provare a isolare i propri esterni contro i quinti del Leeds.

Se Bogle e Gudmundsson saranno costretti ad abbassarsi, il Leeds rischierà di perdere una parte importante della propria capacità di ripartire. Il problema per l'Arsenal riguarda invece la gestione delle transizioni. Con Calvert-Lewin e Okafor contemporaneamente in campo, Farke può sfruttare due attaccanti dalle caratteristiche differenti: il primo più efficace nel gioco fisico e nella protezione del pallone, il secondo particolarmente pericoloso quando può attaccare la profondità. La presenza di tre difensori centrali permetterà inoltre al Leeds di mantenere uomini in copertura anche durante le avanzate degli esterni. La sfida potrebbe quindi decidersi soprattutto sulla capacità dell'Arsenal di allargare il blocco difensivo avversario senza concedere ripartenze centrali.

IPSWICH, INGHILTERRA - 15 SETTEMBRE: Noni Madueke dell'Arsenal segna il secondo gol della sua squadra durante la partita del terzo turno della Carabao Cup tra Ipswich Town e Arsenal a Portman Road il 15 settembre 2026 a Ipswich, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Arsenal, Gyökeres verso la prima da titolare: Farke conferma il 3-5-2: le probabili formazioni

L'dovrebbe presentarsi con il consueto 4-2-3-1. David Raya sarà confermato tra i pali, mentre la linea difensiva potrebbe comprendere Timber, Konsa, Gabriel e Calafiori. Le condizioni dirappresentano uno dei principali dubbi per Arteta. Se il difensore non dovesse recuperare, potrebbero trovare spazio Mosquera, White oppure Hincapié. A centrocampoè candidato a tornare dal primo minuto, con Bruno Guimarães al suo fianco e Martin Ødegaard in posizione più avanzata. Sulle fasce offensive spazio a, mentre Gyökeres parte favorito per sostituire l'infortunato Havertz.

Il Leeds dovrebbe invece confermare il 3-5-2 che ha garantito equilibrio nelle ultime giornate. James Trafford sarà il portiere, protetto da un terzetto formato da Justin, Elvedi e Muharemovic. Sulle corsie agiranno Bogle e Gudmundsson, mentre il centrocampo dovrebbe comprendere Tanaka, Ampadu e Stach. Davanti, Farke è orientato a confermare la coppia composta da Dominic Calvert-Lewin e Noah Okafor, già utilizzata nelle ultime partite.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimarães, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyökeres. Allenatore: Mikel Arteta.

Leeds (3-5-2): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Tanaka, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor. Allenatore: Daniel Farke.

Arsenal-Leeds: data, orario e canali