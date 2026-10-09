Arteta deve gestire diverse assenze e potrebbe affidarsi a Gyökeres dal primo minuto. Farke punta sulla compattezza del suo 3-5-2
Il 3-0 subito contro il Brighton, decretato dalle reti di Gross, Kostoulas e Chema Andrès, ha lasciato all'Arsenal tre settimane per riflettere sulla prima sconfitta stagionale. Adesso arriva Arsenal-Leeds, una partita che offre ai campioni d'Inghilterra la possibilità di ripartire, ma contro un avversario che nelle prime cinque giornate non ha ancora perso. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La sfida si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle 13:30, all'Emirates Stadium di Londra, e aprirà il programma della sesta giornata di Premier League. I Gunners hanno conquistato 12 punti, mentre il Leeds segue a quota nove. Il divario è contenuto, ma soprattutto sono differenti le aspettative con cui le due squadre hanno cominciato il campionato. Prima che inizi la sfida, puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: SCOPRI COSA C’È LIVE SU GOLDBET, CONSULTA GLI EVENTI DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure GUARDA IL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU VINCITÙ.
Arsenal-Leeds in TV e streaming: diretta integrale su Sky Sport CalcioArsenal-Leeds si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle ore 13:30 all'Emirates Stadium di Londra. L'incontro è valido per la sesta giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa in diretta integrale su Sky Sport Calcio, canale 202, con telecronaca affidata a Massimo Marianella. Gli abbonati Sky potranno seguire l'incontro attraverso il proprio decoder, selezionando il canale dedicato alla trasmissione. La copertura sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati con un pacchetto compatibile. La piattaforma consente di guardare la partita sui dispositivi supportati, tra cui smartphone, tablet e computer. Un'altra possibilità è rappresentata da NOW, che trasmette gli incontri di Premier League inclusi nell'offerta Sky Sport. Per accedere alla diretta sarà necessario disporre di un Pass Sport attivo, che permette di seguire la partita anche senza un tradizionale abbonamento televisivo satellitare.
Arsenal, il 3-0 di Brighton ha interrotto una partenza perfettaQuattro vittorie consecutive avevano dato all'Arsenal la sensazione di poter riprendere il campionato esattamente da dove lo aveva lasciato: davanti alle altre, con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato nella passata stagione. La trasferta contro il Brighton ha però modificato il quadro. Il 3-0 incassato all'Amex Stadium ha rappresentato la prima sconfitta stagionale e ha interrotto una serie di risultati che aveva permesso alla formazione di Mikel Arteta di rimanere a punteggio pieno. Nonostante il passo falso, i londinesi occupano ancora la seconda posizione con 12 punti, a tre lunghezze dal Manchester City capolista.
La pausa per le nazionali ha offerto ad Arteta la possibilità di analizzare gli errori commessi, ma ha anche complicato la gestione della rosa. Kai Havertz e Christos Tzolis sono indisponibili per problemi muscolari, mentre William Saliba deve ancora recuperare dall'infortunio alla schiena. Restano da valutare le condizioni di Ezri Konsa, Ben White e Cristhian Mosquera, tutti alle prese con problemi fisici nelle ultime settimane. La buona notizia riguarda il possibile ritorno di Declan Rice, che ha utilizzato la sosta per recuperare e dovrebbe essere disponibile contro il Leeds.
Leeds, cinque partite senza sconfitte: Farke ha trovato una nuova soliditàPer il Leeds, l'avvio di Premier League ha prodotto risultati incoraggianti. La squadra di Daniel Farke ha conquistato nove punti nelle prime cinque giornate, con due vittorie e tre pareggi. Un rendimento che le ha permesso di raggiungere la quinta posizione e di rimanere tra le formazioni ancora imbattute del campionato. L'ultimo incontro, terminato 0-0 contro il Crystal Palace, ha confermato la capacità dei Whites di mantenere equilibrio anche nelle partite più complicate. Il 4-1 contro il Newcastle ha mostrato una squadra capace di diventare particolarmente pericolosa quando riesce a trovare campo davanti a sé.
Farke ha costruito un sistema che privilegia la compattezza centrale, affidando agli esterni il compito di accompagnare le ripartenze e alle due punte quello di occupare costantemente la difesa avversaria. Il tecnico dovrà rinunciare a Joe Rodon, ancora fermo per un problema muscolare, mentre Mateo Joseph rimane indisponibile. Da valutare anche le condizioni di Harry Wilson, Jean-Mattéo Bahoya e Pascal Struijk. L'obiettivo sarà conservare quella solidità che ha permesso al Leeds di affrontare le prime cinque giornate senza conoscere la sconfitta.
La chiave tattica: il Leeds può chiudere il centro, ma Saka rischia di trovare spazioIl confronto tra il 4-2-3-1 dell'Arsenal e il 3-5-2 del Leeds presenta diversi aspetti interessanti. La squadra di Farke cercherà probabilmente di mantenere un blocco compatto, con tre difensori centrali e altrettanti centrocampisti incaricati di proteggere la zona davanti all'area. Questa disposizione può rendere complicato per l'Arsenal trovare spazio centralmente. Ødegaard dovrà quindi muoversi continuamente tra le linee, cercando di attirare fuori posizione uno dei centrocampisti avversari. Una soluzione importante potrebbe arrivare dalle corsie laterali. Con Bukayo Saka sulla destra ed Eberechi Eze sul versante opposto, Arteta può provare a isolare i propri esterni contro i quinti del Leeds.
Se Bogle e Gudmundsson saranno costretti ad abbassarsi, il Leeds rischierà di perdere una parte importante della propria capacità di ripartire. Il problema per l'Arsenal riguarda invece la gestione delle transizioni. Con Calvert-Lewin e Okafor contemporaneamente in campo, Farke può sfruttare due attaccanti dalle caratteristiche differenti: il primo più efficace nel gioco fisico e nella protezione del pallone, il secondo particolarmente pericoloso quando può attaccare la profondità. La presenza di tre difensori centrali permetterà inoltre al Leeds di mantenere uomini in copertura anche durante le avanzate degli esterni. La sfida potrebbe quindi decidersi soprattutto sulla capacità dell'Arsenal di allargare il blocco difensivo avversario senza concedere ripartenze centrali.
Arsenal, Gyökeres verso la prima da titolare: Farke conferma il 3-5-2: le probabili formazioniL'Arsenal dovrebbe presentarsi con il consueto 4-2-3-1. David Raya sarà confermato tra i pali, mentre la linea difensiva potrebbe comprendere Timber, Konsa, Gabriel e Calafiori. Le condizioni di Konsa rappresentano uno dei principali dubbi per Arteta. Se il difensore non dovesse recuperare, potrebbero trovare spazio Mosquera, White oppure Hincapié. A centrocampo Declan Rice è candidato a tornare dal primo minuto, con Bruno Guimarães al suo fianco e Martin Ødegaard in posizione più avanzata. Sulle fasce offensive spazio a Saka ed Eze, mentre Gyökeres parte favorito per sostituire l'infortunato Havertz.
Il Leeds dovrebbe invece confermare il 3-5-2 che ha garantito equilibrio nelle ultime giornate. James Trafford sarà il portiere, protetto da un terzetto formato da Justin, Elvedi e Muharemovic. Sulle corsie agiranno Bogle e Gudmundsson, mentre il centrocampo dovrebbe comprendere Tanaka, Ampadu e Stach. Davanti, Farke è orientato a confermare la coppia composta da Dominic Calvert-Lewin e Noah Okafor, già utilizzata nelle ultime partite.
Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimarães, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyökeres. Allenatore: Mikel Arteta.
Leeds (3-5-2): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Tanaka, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor. Allenatore: Daniel Farke.
Arsenal-Leeds: data, orario e canali
- Partita: Arsenal-Leeds
- Competizione: Premier League
- Giornata: 6ª
- Data: sabato 10 ottobre 2026
- Orario: 13:30
- Stadio: Emirates Stadium, Londra
- Diretta TV: Sky Sport Calcio (202)
- Diretta streaming: NOW e Sky Go
- Telecronaca: Massimo Marianella
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