Ottantanove minuti a difendere un vantaggio, quattro per perdere tutto. Atalanta-Cagliari, sabato 12 settembre alle 20:45, arriva per la Dea subito dopo la prima vera delusione dell'era Sarri: il 2-1 subito all'Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini, maturato nel finale dopo che Éderson aveva portato avanti i bergamaschi. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La classifica racconta però una partenza tutt'altro che negativa. L'Atalanta ha sei punti dopo tre giornate, esattamente come il Cagliari, che ha costruito lo stesso bottino in maniera completamente diversa: due 1-0 contro Parma e Lecce e una sola rete incassata, contro l'Inter. A Bergamo si incontrano così una squadra ancora impegnata a trasformare la propria identità e un'altra che sembra avere già capito perfettamente come vuole sopravvivere alle partite. Nelle ore che precedono la partita puoi verificare anche quali altri appuntamenti compaiono nella programmazione sportiva: CONSULTA GOLDBET PER CONOSCERE LE DIRETTE PREVISTE, ACCEDI AL PALINSESTO DI LOTTOMATICA E INDIVIDUA GLI EVENTI LIVE oppure VISITA LA SEZIONE SPORT DI VINCITÙ PER CONTROLLARE COSA È DISPONIBILE IN DIRETTA.

Una notte da doppio schermo: dove vedere Atalanta-Cagliari

La quarta giornata porta

alla New Balance Arena nella serata di

, con calcio d'inizio fissato alle

. La partita avrà una copertura particolarmente ampia perché sarà una delle tre gare del turno disponibili anche su Sky oltre alla consueta trasmissione su DAZN.

Su

l'incontro sarà visibile su

. Il racconto della partita sarà affidato a

, affiancato al commento tecnico da

. A Bergamo lavoreranno invece come inviati

.

La diretta sarà disponibile anche su DAZN, attraverso l'app della piattaforma su smart TV e dispositivi compatibili. In questo caso la telecronaca sarà di Dario Mastroianni, con Alessandro Budel al commento tecnico. Per chi preferisce seguire Atalanta-Cagliari in streaming le possibilità saranno quindi diverse: DAZN, oltre a Sky Go per gli abbonati Sky e NOW attraverso il relativo pass sportivo.

Roma ha lasciato un conto aperto: Sarri cerca la prima risposta della sua Atalanta

La sconfitta dell'Olimpico non cancella quanto costruito nelle prime settimane.

rappresentano un avvio incoraggiante per una squadra che ha cambiato molto più di un allenatore.

Sarri sta provando a modificare abitudini consolidate durante il lunghissimo ciclo di Gasperini. La Dea vuole continuare a essere aggressiva, ma attraverso principi differenti: linea difensiva coordinata, occupazione più razionale degli spazi, possesso maggiormente organizzato e un 4-3-3 che chiede agli esterni offensivi di determinare il modo in cui viene aperta la difesa avversaria.

Contro la Roma qualcosa ha funzionato. L'Atalanta ha sofferto, ma è riuscita a portarsi avanti con Éderson e per lunghi tratti ha protetto il risultato. Poi è arrivato il cedimento finale: Hermoso all'89', Soulé pochi minuti dopo. In mezzo, anche l'espulsione per proteste di Gaetano, che costringerà Sarri a ridisegnare il centrocampo contro il Cagliari. È proprio il finale dell'Olimpico ad aggiungere interesse alla quarta giornata. La nuova Atalanta deve ancora imparare a gestire alcuni momenti della partita e sabato affronterà un avversario che proverà a trascinarla esattamente lì: dentro una gara paziente, poco aperta, nella quale ogni errore può assumere proporzioni molto più grandi.

La risposta di Sarri dovrebbe passare anche dagli uomini. Kessié è pronto a tornare dal primo minuto e Pasalic può guadagnarsi una maglia in mezzo, mentre davanti Scamacca resta il riferimento centrale. La novità potrebbe essere Jonathan Rowe, favorito per partire sulla sinistra con De Ketelaere dall'altra parte. Non sarà quindi sufficiente reagire alla sconfitta. Sarri vuole capire se la sua Atalanta abbia già imparato a cambiare registro da una partita all'altra.

PARMA, ITALIA - 22 AGOSTO: Simone Lontani del Parma Calcio 1913 si contende il pallone con Daniel Maldini del Cagliari Calcio durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Cagliari Calcio, disputata allo Stadio Ennio Tardini il 22 agosto 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

Due vittorie, due 1-0: il Cagliari ha già trovato il proprio linguaggio

Il

non ha bisogno di nascondere ciò che vuole essere.

I rossoblù hanno raccolto sei punti battendo

, mentre l'unica sconfitta è arrivata contro l'Inter, ancora una volta di misura. Tre partite, due gol realizzati e appena uno subito: più che l'efficacia offensiva, in questo momento è la capacità di rendere scomoda qualsiasi partita a definire i sardi.

Contro il Lecce è stato Daniel Maldini a trovare il gol decisivo. Il risultato ha però raccontato soltanto una parte della prestazione. Il Cagliari ha accettato di soffrire, ha protetto gli spazi centrali e ha mostrato quella disponibilità al sacrificio che Pisacane considera indispensabile per una squadra chiamata prima di tutto a costruire una stagione tranquilla. La produzione offensiva può ancora crescere. Quando recupera il pallone, il Cagliari non sempre riesce a trasformare immediatamente la riconquista in un'azione pulita e diversi errori tecnici impediscono alla squadra di risalire.

A Bergamo questo aspetto diventerà ancora più importante: restituire continuamente il possesso all'Atalanta significherebbe accettare di trascorrere porzioni troppo lunghe della gara davanti alla propria area. Pisacane ha però qualche alternativa in più. Yerry Mina è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è stato convocato, anche se potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Nella lista sono rientrati anche Kevin Carlos e Sugawara, mentre Nzola sta cercando la condizione migliore. Il grande problema riguarda invece Mattia Felici, fermato da un nuovo grave infortunio al ginocchio. Una perdita pesante soprattutto per la capacità dell'esterno di dare strappo e profondità.

Caricamento post Instagram...

La chiave tattica: Sarri deve muovere il fortino senza schiantarcisi contro

Il contrasto più interessante della serata sarà evidente fin dai primi minuti.

Il 4-3-3 di Sarri dovrà trovare soluzioni contro un

. Adopo e Maldini possono abbassarsi ai lati del centrocampo, togliendo linee di passaggio interne e invitando l'Atalanta a sviluppare maggiormente sulle corsie.

È qui che

possono diventare fondamentali.

Se entrambi riusciranno a garantire ampiezza, De Ketelaere e Rowe potranno stringere la propria posizione e ricevere negli intervalli tra terzino e centrale. L'obiettivo non sarà semplicemente portare tanti uomini nella metà campo del Cagliari, ma costringere il blocco di Pisacane a muoversi lateralmente fino ad aprire uno spazio. De Ketelaere può essere il giocatore capace di rompere il meccanismo. Partendo nominalmente da destra, ha qualità per entrare dentro il campo, associarsi con Éderson e cercare Scamacca. Se Obert o una mezzala saranno costretti ad accorciare su di lui, Bellanova potrà avere il corridoio per arrivare sul fondo.

Dall'altra parte Rowe offre qualcosa di differente: accelerazione, uno contro uno e attacco diretto del difensore. Sarri potrebbe preferirlo proprio perché contro una difesa schierata servirà qualcuno capace di creare una superiorità senza aspettare necessariamente una combinazione. Il Cagliari cercherà invece il momento esatto per uscire. Maldini può essere il primo riferimento dopo il recupero: ricevendo alle spalle del centrocampo atalantino, avrà il compito di girarsi e liberare Mendy oppure accompagnare personalmente la transizione. L'Atalanta dovrà quindi prestare grande attenzione alla rest defence, soprattutto quando i due terzini saranno contemporaneamente avanzati. È qui che il ruolo di Kessié assume un'importanza particolare. Sarri gli chiederà di governare la circolazione, ma soprattutto di essere il primo argine alle ripartenze.

Il pericolo per l'Atalanta non è soltanto subire un contropiede. È innervosirsi se il gol non arriva. Il Cagliari ha già dimostrato di saper convivere con partite ferme sullo 0-0 per molto tempo. Più passano i minuti senza sbloccarsi, più la gara rischia di assumere la forma desiderata da Pisacane. Sarri deve quindi chiedere velocità al pallone, non fretta ai giocatori. È una differenza sottile. E potrebbe decidere la serata.

BERGAMO, ITALIA - 31 AGOSTO: Lazar Samardžić dell’Atalanta BC festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Bologna FC, disputata allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia il 31 agosto 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Le probabili formazioni: Rowe può partire dall'inizio, Pisacane conferma il suo blocco

L'Atalanta dovrebbe presentarsi con un

. Bellanova e Bernasconi avranno licenza di alzarsi, ma non necessariamente nello stesso momento, mentre Kessié sarà chiamato a mantenere equilibrio alle spalle delle mezzali. Éderson può alternare costruzione e inserimento, Pasalic attaccare maggiormente l'area. Davanti De Ketelaere partirà largo soltanto sulla carta: il belga cercherà frequentemente zone interne per dialogare con Scamacca, lasciando a Bellanova il compito di dare ampiezza. Rowe dovrebbe invece mantenere una posizione inizialmente più esterna e cercare l'uno contro uno.

Pisacane risponde con un 4-3-2-1 costruito per restringere il campo. Winks sarà il riferimento davanti alla difesa, con Romano e Fazzini chiamati a scivolare continuamente verso l'esterno per aiutare i terzini. Adopo e Maldini dovranno lavorare alle spalle di Mendy, ma il loro compito cambierà completamente a seconda della fase: quasi centrocampisti aggiunti quando l'Atalanta avrà il pallone, primi uomini da cercare quando il Cagliari riuscirà a recuperarlo. Mina è tornato tra i convocati, ma la soluzione iniziale più probabile resta quella con Deiola e Rodríguez al centro.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Éderson, Kessié, Pasalic; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Sarri.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

Atalanta-Cagliari: orario, stadio e programmazione televisiva