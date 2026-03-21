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Atalanta U23-Casertana Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Atalanta U23-Casertana, Incrocio interessante in Serie C tra due realtà diverse ma unite da ambizioni importanti in questo finale di stagione. I nerazzurri cercano punti preziosi per avvicinarsi alla zona play-off, mentre i campani vogliono consolidare la propria posizione e puntare ancora più in alto. Si prospetta una gara tattica, dove ritmo e attenzione faranno la differenza. Un confronto aperto, pronto a regalare equilibrio e intensità dal primo all’ultimo minuto.

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    Probabili formazioni

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    Atalanta Under 23: Vismara; Plaia, Obric, Berto; Steffanoni, Levak, Panada, Ghislandi; Manzoni, Vavassori; Misitano. All. Bocchetti

    Casertana: De Lucia; Heinz, Kontek, Martino; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Girelli, Liotti; Butic, Casarotto. All.: Coppitelli.

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