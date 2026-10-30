L'Audace Cerignola deve ritrovare il gol e i punti, il Catania vuole dare seguito alla sua vittoria più larga. Sabato 31 ottobre 2026 alle 14:30, allo stadio Domenico Monterisi, le due squadre si affrontano nella dodicesima giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi arrivano dalla sconfitta contro il Monopoli, mentre gli etnei hanno appena travolto il Giugliano per 6-0. GUARDA AUDACE CERIGNOLA-CATANIA IN STREAMING SU BET365.

Il confronto mette in palio punti importanti nella parte alta della classifica. La squadra di Catalano cerca una reazione davanti al proprio pubblico, quella di Longo deve dimostrare di poter mantenere lo stesso rendimento anche in trasferta. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE AUDACE CERIGNOLA-CATANIA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Quali canali trasmettono Audace Cerignola-Catania

, con calcio d’inizio alle L’incontro sarà disponibile anche in streaming sue, per gli abbonati Sky abilitati, attraverso. Su NOW sarà necessario un Pass Sport che comprenda la Serie C. La partita potrà essere seguita dal sito o dall’applicazione sui dispositivi compatibili, comprese smart TV, smartphone e tablet. Sky Go permetterà invece agli abbonati di accedere alla diretta secondo le condizioni della propria offerta.

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scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Audace Cerignola-Catania tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

La partita in programma al Monterisi

Competizione: Serie C, Girone C.

Serie C, Girone C. Giornata: 12ª.

12ª. Data: sabato 31 ottobre 2026.

sabato 31 ottobre 2026. Orario: 14:30.

14:30. Stadio: Domenico Monterisi, Cerignola.

Domenico Monterisi, Cerignola. Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Streaming: NOW e Sky Go.

Cerignola, ritrovare incisività dopo il derby

La sconfitta contro ilha interrotto una fase nella quale l’Audace aveva mostrato buone risorse offensive. Le sette reti complessive realizzate contro Crotone e Savoia avevano dato fiducia alla squadra, rimasta invece senza gol nell’ultima uscita.deve lavorare anche con alternative ridotte. Le assenze di Gasbarro, Vinciguerra e Perlingieri condizionano le possibilità di scelta e rendono importante il contributo di chi sarà chiamato a partire dall’inizio.

Contro il Catania servirà sostenere la punta senza perdere compattezza. Gambale è indicato in vantaggio su Paula per il posto al centro dell’attacco, ma la sua partita dipenderà anche dalla vicinanza dei due trequartisti. D’Orazio e Nanula dovranno offrire appoggi e attaccare gli spazi, evitando che il riferimento offensivo resti isolato contro i tre difensori etnei. In mezzo al campo, Cretella rappresenta uno dei punti di riferimento per dare ordine al possesso e accompagnare la pressione sugli avversari.

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Catania, dopo i sei gol serve continuità

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Catania: Gambale e Coda guidano gli attacchi

Il 6-0 contro ilha restituito al Catania entusiasmo e una vittoria importante nella rincorsa alle prime posizioni. La squadra di Longo affronta ora una prova diversa: confermare la qualità dell’ultima prestazione contro un’avversaria che cerca riscatto. La concorrenza offensiva offre più possibilità. Coda appare favorito super il ruolo di punta, mentre Cavuoti e Cicerelli sono candidati alla conferma alle sue spalle. I loro movimenti possono aiutare gli etnei a trovare ricezioni tra le linee e a liberare spazio per gli esterni. A centrocampo resta aperto il confronto trae Corbari per affiancare Quaini. Sarà una zona importante della partita: recuperare il pallone con la squadra già pronta ad accompagnare l’azione permetterebbe al Catania di sfruttare meglio la propria qualità offensiva.L’, affidando la porta a Viola. Cocorocchio, Kurti e Miranda sono attesi nella difesa a tre. Vitale e Volpe potrebbero occupare le corsie, con Sellaf e Cretella in mezzo. Nanula e D’Orazio sono i candidati a sostenere Gambale, favorito per il posto di riferimento centrale.

Anche il Catania potrebbe partire con il 3-4-2-1. Davanti a Dini sono previsti Cabianca, Di Gennaro e Allegretto. Lunetta e Masciangelo dovrebbero presidiare le fasce, mentre Quaini potrebbe essere affiancato da Vallocchia, con Corbari come alternativa. Cavuoti e Cicerelli sono attesi sulla trequarti, alle spalle di Coda.

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Kurti, Miranda; Vitale, Sellaf, Cretella, Volpe; Nanula, D’Orazio; Gambale. Allenatore: Catalano.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Cabianca, Di Gennaro, Allegretto; Lunetta, Quaini, Vallocchia, Masciangelo; Cavuoti, Cicerelli; Coda. Allenatore: Longo.