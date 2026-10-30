Il Vado ha trovato continuità e ora vuole misurarla contro una delle squadre di vertice. Sabato 31 ottobre 2026 alle 17:30, i rossoblù affrontano il Grosseto nella dodicesima giornata del Girone B di Serie C. La formazione di Giancarlo Riolfo arriva da cinque risultati utili consecutivi, mentre i toscani hanno appena superato la Reggiana per 2-0. GUARDA VADO-GROSSETO IN STREAMING SU BET365.

I liguri hanno quindici punti, sette in meno rispetto al Grosseto terzo in classifica. Il successo per 2-1 sul campo dell’Ostiamare ha dato ulteriore fiducia al Vado, chiamato adesso a contenere un attacco che ha già realizzato ventitré reti. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE VADO-GROSSETO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Vado-Grosseto su Sky Sport 253: le opzioni per lo streaming

, con calcio d’inizio alle La partita sarà disponibile anche in streaming su, nell’ambito della copertura della Serie C. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare. Su NOW servirà un Pass Sport che comprenda la competizione. La visione sarà accessibile dal sito o dall’app sui dispositivi compatibili. Sky Go permetterà invece di seguire l’incontro da computer, smartphone e tablet secondo le condizioni del proprio abbonamento.

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scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Vado-Grosseto tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni sulla partita

Competizione: Serie C, Girone B.

Serie C, Girone B. Giornata: 12ª.

12ª. Data: sabato 31 ottobre 2026.

sabato 31 ottobre 2026. Orario: 17:30.

17:30. Stadio: Ferruccio Chittolina.

Ferruccio Chittolina. Diretta TV: Sky Sport 253.

Sky Sport 253. Streaming: NOW e Sky Go.

Vado, undici punti in cinque giornate per cambiare passo

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Grosseto, il successo sulla Reggiana rafforza il terzo posto

Le probabili formazioni di Vado-Grosseto: Cernigoi riferimento del Vado, Gori per i toscani

Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite hanno dato una direzione diversa al campionato del. La squadra di Riolfo ha raccolto undici punti in questo periodo, trovando risultati importanti anche lontano da casa. Asono stati Di Munno e Ferro a firmare il successo. Dopo il momentaneo pareggio dei padroni di casa, il gol arrivato negli ultimi minuti ha premiato la capacità dei rossoblù di sfruttare una ripartenza. Una vittoria costruita anche sugli interventi di Bellocci, decisivo nel mantenere la squadra in partita. Contro ilservirà conservare questa concretezza. I dodici gol segnati e gli undici subiti descrivono un bilancio equilibrato: per il Vado sarà importante scegliere quando aumentare la pressione e quando restare compatto, senza concedere troppo spazio ai giocatori che si muovono alle spalle della punta avversaria.Il 2-0 contro laha confermato il buon avvio del Grosseto. Le reti di Fiorini e Gori hanno deciso l’ultimo incontro, permettendo ai biancorossi di salire a ventidue punti. Il bilancio complessivo è di sei vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. La produzione offensiva rappresenta una delle risorse principali della formazione di Paolo Indiani. Ventitré reti in undici giornate mostrano una squadra capace di trovare soluzioni diverse, attraverso il riferimento centrale e gli inserimenti dei giocatori alle sue spalle. La trasferta contro ilrichiederà però attenzione anche nella gestione del pallone. I liguri hanno dimostrato di saper colpire negli spazi: perdere il possesso con troppi uomini davanti alla linea della palla potrebbe esporre il Grosseto a situazioni pericolose.Per ildell’ultima uscita, con Bellocci in porta e Lazzarini, Viti e Gulinelli in difesa. Le condizioni di Viti, sostituito a Ostia, andranno verificate. Ghezzi e Saiani potrebbero occupare le corsie, con Di Munno ed Hergheligiu al centro. De Rinaldis e Ferro sono le ipotesi alle spalle di Cernigoi. La disposizione resta provvisoria, considerando le variazioni tattiche utilizzate da Riolfo.

Il Grosseto potrebbe ripartire dal 4-2-3-1, con Marcu tra i pali. Pitti e Mannelli sono i candidati sulle fasce difensive, ai lati di Brenna e Ampollini. Andreoli e Damiani potrebbero comporre la mediana, mentre Fiorini, Fabri e Gaddini rappresentano le opzioni alle spalle di Gori. L’ipotesi riprende l’undici schierato contro la Reggiana, in attesa delle indicazioni definitive.

VADO (3-4-2-1): Bellocci; Lazzarini, Viti, Gulinelli; Ghezzi, Di Munno, Hergheligiu, Saiani; De Rinaldis, Ferro; Cernigoi. Allenatore: Giancarlo Riolfo.

GROSSETO (4-2-3-1): Marcu; Pitti, Brenna, Ampollini, Mannelli; Andreoli, Damiani; Fiorini, Fabri, Gaddini; Gori. Allenatore: Paolo Indiani.