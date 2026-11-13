Tre punti di distanza lasciano aperta la rincorsa: Austria-Irlanda si disputa sabato 14 novembre 2026 alle 20:45, alla Raiffeisen Arena di Linz, nella quinta giornata del Gruppo 3 della Lega B di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La nazionale di Ralf Rangnick guida il raggruppamento con otto punti e non ha ancora perso. Gli irlandesi inseguono a quota cinque, appaiati al Kosovo, e cercano un successo che permetterebbe loro di raggiungere gli austriaci prima dell’ultimo turno. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Austria-Irlanda in TV: il canale della diretta

sarà seguita su, all’interno di, in programma dalle. La trasmissione proporrà aggiornamenti dai diversi campi impegnati contemporaneamente. Per la sfida di Linz sono quindi previsti, senza una diretta integrale dedicata alla sola partita. Per accedere alla programmazione sarà necessario un abbonamento Sky che comprenda il pacchetto sportivo richiesto. La formula della diretta multipla consentirà di seguire anche gli sviluppi delle altre gare europee, mentre Austria e Irlanda proveranno a migliorare la propria posizione nel girone.

La programmazione di Diretta Gol sarà disponibile anche su NOW, per chi dispone del Pass Sport, e attraverso Sky Go, riservato agli abbonati Sky abilitati. Gli utenti NOW potranno selezionare Sky Sport Calcio tramite l’app sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate, oppure accedere alla piattaforma da browser. Con Sky Go sarà possibile seguire il canale da smartphone, tablet e computer utilizzando le credenziali del proprio account. Anche online verrà proposta la stessa trasmissione televisiva: Austria-Irlanda sarà seguita attraverso i collegamenti della diretta multipla. L’appuntamento per entrambe le piattaforme è dunque alle 20:45, quando inizieranno gli incontri serali di Nations League.

Il momento dell’Austria

ha costruito il proprio primato con, dimostrando maggiore efficacia davanti al proprio pubblico. I successi casalinghi contro, entrambi per, hanno dato alla squadra di Rangnick una base importante nella corsa alla promozione. In trasferta sono invece arrivati i pareggi contro Irlanda e Kosovo. Risultati utili per conservare l’imbattibilità, ma che hanno impedito agli austriaci di creare un distacco più ampio sulle inseguitrici.

Il ritorno in casa offre l’occasione per riprendere il ritmo delle prime due affermazioni. Resta però un aspetto da correggere: l’Austria ha subito almeno un gol in tutte e quattro le giornate. La produzione offensiva ha compensato questa vulnerabilità, ma contro un’avversaria che deve recuperare terreno servirà attenzione anche nella gestione delle perdite di pallone. La posizione di classifica consente ai padroni di casa di affrontare la partita con un margine, senza però poter considerare già risolta la corsa al primo posto.

PRISTINA, KOSOVO - 4 OTTOBRE: Christoph Lang dell’Austria festeggia con i compagni il primo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Kosovo e Austria allo stadio Fadil Vokrri, il 4 ottobre 2026 a Pristina, Kosovo. (Foto di Ferdi Limani/Getty Images)

Il momento dell’Irlanda

arriva a Linz con. Il risultato più convincente è stato il, che ha mostrato la capacità della squadra di incidere anche lontano dal proprio campo. I due pareggi interni contro Austria e Israele hanno però rallentato il percorso. A due giornate dalla conclusione, gli irlandesi condividono quota cinque con il Kosovo e devono cercare punti per migliorare una situazione ancora aperta.

Vincere in Austria permetterebbe loro di raggiungere la capolista, rimandando ogni verdetto all’ultimo turno. Una sconfitta chiuderebbe invece la possibilità di agganciare gli austriaci, pur lasciando da valutare la corsa al secondo posto. La difficoltà sarà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di attaccare e la protezione della difesa. Concedere troppo spazio a una squadra che ha segnato tre gol in entrambe le precedenti gare casalinghe del girone potrebbe rendere la trasferta ancora più complicata.

Le possibili chiavi della partita

Le probabili formazioni di Austria-Irlanda

potrebbe provare ad alzare il ritmo fin dalle prime fasi, cercando di recuperare il pallone vicino all’area avversaria. Se gli irlandesi riusciranno a superare questa pressione, potrebbero però trovare spazi utili per attaccare una difesa che finora non ha mantenuto la porta inviolata. Per gli ospiti sarà importante accompagnaresenza allungare eccessivamente la squadra. Il sostegno dei tre giocatori alle sue spalle potrebbe offrire alternative alla giocata diretta e permettere all’Irlanda di mantenere il possesso più a lungo. Il risultato dell’andata dimostra che gli irlandesi possono contenere gli austriaci. A Linz dovranno però aggiungere qualcosa sul piano offensivo se vorranno trasformare l’equilibrio in una vittoria capace di riaprire la corsa alla vetta.dovrebbe disporsi con il, affidando la porta ad. Davanti a lui sono attesi, cona protezione della linea difensiva. Sulla trequarti dovrebbero agire, chiamati a sostenere. La loro capacità di muoversi tra le linee potrebbe diventare importante per aprire una difesa irlandese presumibilmente attenta a proteggere la zona centrale.

Anche l’Irlanda dovrebbe partire dal 4-2-3-1. Kelleher è indicato tra i pali, con O’Brien, Collins, O’Shea ed Egan nel reparto arretrato. In mediana sono attesi Manning e Molumby, mentre Knight, Moylan e Parrott dovrebbero muoversi alle spalle di Ogbene, riferimento più avanzato dell’undici previsto.

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Wöber; Seiwald, X. Schlager; Wimmer, Baumgartner, Schmid; Adamu. Ct: Rangnick.

IRLANDA (4-2-3-1): Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea, Egan; Manning, Molumby; Knight, Moylan, Parrott; Ogbene. Ct: Hallgrímsson.

Orario e informazioni essenziali di Austria-Irlanda