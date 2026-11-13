A Tbilisi arriva un’Ungheria ancora pienamente coinvolta nella corsa alla promozione. Georgia-Ungheria è in programma sabato 14 novembre 2026 alle 18:00 italiane, per la quinta giornata del Gruppo 2 della Lega B di Nations League. I padroni di casa hanno raccolto soltanto due punti e cercano il primo successo nel raggruppamento. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Gli ospiti, secondi a quota sette, inseguono invece l’Irlanda del Nord, avanti di una lunghezza, e vogliono presentarsi allo scontro diretto dell’ultima giornata nelle migliori condizioni possibili. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove viene trasmessa Georgia-Ungheria in TV

Per seguirebisognerà sintonizzarsi su, con calcio d’inizio alle. La telecronaca sarà affidata a. Il palinsesto prevede la trasmissione dell’intero incontro, consentendo di seguire la sfida senza l’alternanza tra campi tipica di Diretta Gol. Sarà quindi possibile assistere a tutti i novanta minuti del confronto di Nations League , importante sia per la corsa alla promozione sia per gli equilibri nella parte bassa del girone. L’accesso al canale richiede un abbonamento Sky che comprenda i contenuti sportivi necessari. L’orario riportato è quello italiano.

La partita sarà disponibile online su NOW, per chi dispone di un Pass Sport attivo, e su Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Su NOW si potrà raggiungere la diretta attraverso l’app per smart TV e altri dispositivi compatibili, oppure utilizzando il browser. Sky Go permetterà invece di seguire il match da smartphone, tablet e computer, accedendo con le credenziali associate al proprio abbonamento. Anche in streaming la copertura sarà integrale, con la stessa trasmissione proposta sul canale Sky Sport 255. Chi vorrà guardare la partita online potrà quindi collegarsi prima delle 18 e seguire il confronto dall’inizio alla fine.

Il momento della Georgia

Laaffronta il penultimo turno con un bilancio di. La prima vittoria continua a mancare e le difficoltà nella costruzione delle occasioni hanno condizionato il percorso della nazionale. Il dato offensivo è particolarmente significativo:. Una tendenza che rende complicato recuperare uno svantaggio e aumenta il peso di ogni errore difensivo.

L’assenza di Khvicha Kvaratskhelia riduce ulteriormente le possibilità di cambiare il ritmo della partita attraverso un’iniziativa individuale. Senza il suo contributo, la Georgia dovrà cercare soluzioni più collettive, accompagnando gli attaccanti e provando a coinvolgere più uomini vicino all’area. La classifica impone comunque una reazione. Davanti al proprio pubblico serviranno punti per affrontare l’ultima giornata con maggiori possibilità di migliorare la posizione nel raggruppamento.

Il momento dell’Ungheria

Le possibili chiavi del confronto

Le probabili formazioni di Georgia-Ungheria

si presenta con, uno in meno dell’Irlanda del Nord capolista. La trasferta georgiana precede proprio il confronto conclusivo con i nordirlandesi: un calendario che lascia agli ospiti la possibilità di incidere direttamente sulla corsa al primo posto. Vincere a Tbilisi significherebbe arrivare a dieci punti e mettere pressione alla capolista, impegnata più tardi contro l’Ucraina. Il quadro definitivo dipenderà da entrambi i risultati, ma per gli ungheresi conquistare il bottino pieno rappresenterebbe un passo importante. La diversa situazione delle due squadre può influire sull’atteggiamento, senza rendere semplice la partita. L’Ungheria dovrà evitare di concedere fiducia a un avversario in difficoltà, mantenendo ordine quando avrà il pallone e attenzione sulle ripartenze.Ladovrà trovare il modo di servire i due attaccanti senza perdere compattezza. Se gli esterni riusciranno ad accompagnare la manovra,e Zivzivadze potranno ricevere più palloni utili e costringere la difesa ungherese a lavorare anche dentro l’area. Per gli ospiti sarà importante sfruttare gli spazi tra centrocampo e difesa, coinvolgendo i tre giocatori alle spalle di. Un possesso paziente potrebbe aiutare l’Ungheria a muovere il blocco avversario, mentre accelerazioni troppo affrettate rischierebbero di alimentare le ripartenze georgiane. Il primo gol potrebbe pesare molto, soprattutto alla luce delle difficoltà realizzative dei padroni di casa. La necessità di vincere degli ungheresi dovrà però tradursi in precisione e continuità, perché la sola situazione di classifica non basta a risolvere una trasferta.Ladovrebbe partire con il, affidandosi atra i pali. Il reparto difensivo indicato comprende. A centrocampo sono attesi. In assenza di Kvaratskhelia, il loro contributo sarà importante per rifornire la coppia offensiva composta da, evitando che i due attaccanti restino troppo distanti dal resto della squadra.

L’Ungheria dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Davanti a B. Toth, spazio a Osvath, Orban, Csinger e Kerkez. Schafer e Szoboszlai sono indicati in mediana, mentre Lukacs, Vitalis e Sallai dovrebbero muoversi alle spalle di Varga. La posizione di Szoboszlai potrebbe influenzare lo sviluppo della manovra: partendo più basso, avrebbe il compito di dare qualità ai primi passaggi e accompagnare successivamente l’azione.

GEORGIA (4-4-2): Mamardashvili; Dvali, Kakabadze, Azarovi, Sazonov; Davitashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Gagnidze; Mikautadze, Zivzivadze.

UNGHERIA (4-2-3-1): B. Toth; Osvath, Orban, Csinger, Kerkez; Schafer, Szoboszlai; Lukacs, Vitalis, Sallai; Varga.

Orario e informazioni essenziali di Georgia-Ungheria