L’Ungheria arriva a Tbilisi con la possibilità di mettere pressione alla capolista Irlanda del Nord
A Tbilisi arriva un’Ungheria ancora pienamente coinvolta nella corsa alla promozione. Georgia-Ungheria è in programma sabato 14 novembre 2026 alle 18:00 italiane, per la quinta giornata del Gruppo 2 della Lega B di Nations League. I padroni di casa hanno raccolto soltanto due punti e cercano il primo successo nel raggruppamento. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Gli ospiti, secondi a quota sette, inseguono invece l’Irlanda del Nord, avanti di una lunghezza, e vogliono presentarsi allo scontro diretto dell’ultima giornata nelle migliori condizioni possibili. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Dove viene trasmessa Georgia-Ungheria in TVPer seguire Georgia-Ungheria bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport 255, con calcio d’inizio alle 18:00. La telecronaca sarà affidata a Federico Zanon. Il palinsesto prevede la trasmissione dell’intero incontro, consentendo di seguire la sfida senza l’alternanza tra campi tipica di Diretta Gol. Sarà quindi possibile assistere a tutti i novanta minuti del confronto di Nations League, importante sia per la corsa alla promozione sia per gli equilibri nella parte bassa del girone. L’accesso al canale richiede un abbonamento Sky che comprenda i contenuti sportivi necessari. L’orario riportato è quello italiano.
La partita sarà disponibile online su NOW, per chi dispone di un Pass Sport attivo, e su Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Su NOW si potrà raggiungere la diretta attraverso l’app per smart TV e altri dispositivi compatibili, oppure utilizzando il browser. Sky Go permetterà invece di seguire il match da smartphone, tablet e computer, accedendo con le credenziali associate al proprio abbonamento. Anche in streaming la copertura sarà integrale, con la stessa trasmissione proposta sul canale Sky Sport 255. Chi vorrà guardare la partita online potrà quindi collegarsi prima delle 18 e seguire il confronto dall’inizio alla fine.
Il momento della GeorgiaLa Georgia affronta il penultimo turno con un bilancio di due pareggi e due sconfitte. La prima vittoria continua a mancare e le difficoltà nella costruzione delle occasioni hanno condizionato il percorso della nazionale. Il dato offensivo è particolarmente significativo: in sei delle ultime otto partite ufficiali i georgiani non hanno segnato. Una tendenza che rende complicato recuperare uno svantaggio e aumenta il peso di ogni errore difensivo.
L’assenza di Khvicha Kvaratskhelia riduce ulteriormente le possibilità di cambiare il ritmo della partita attraverso un’iniziativa individuale. Senza il suo contributo, la Georgia dovrà cercare soluzioni più collettive, accompagnando gli attaccanti e provando a coinvolgere più uomini vicino all’area. La classifica impone comunque una reazione. Davanti al proprio pubblico serviranno punti per affrontare l’ultima giornata con maggiori possibilità di migliorare la posizione nel raggruppamento.
Il momento dell’UngheriaL’Ungheria si presenta con sette punti, uno in meno dell’Irlanda del Nord capolista. La trasferta georgiana precede proprio il confronto conclusivo con i nordirlandesi: un calendario che lascia agli ospiti la possibilità di incidere direttamente sulla corsa al primo posto. Vincere a Tbilisi significherebbe arrivare a dieci punti e mettere pressione alla capolista, impegnata più tardi contro l’Ucraina. Il quadro definitivo dipenderà da entrambi i risultati, ma per gli ungheresi conquistare il bottino pieno rappresenterebbe un passo importante. La diversa situazione delle due squadre può influire sull’atteggiamento, senza rendere semplice la partita. L’Ungheria dovrà evitare di concedere fiducia a un avversario in difficoltà, mantenendo ordine quando avrà il pallone e attenzione sulle ripartenze.
Le possibili chiavi del confrontoLa Georgia dovrà trovare il modo di servire i due attaccanti senza perdere compattezza. Se gli esterni riusciranno ad accompagnare la manovra, Mikautadze e Zivzivadze potranno ricevere più palloni utili e costringere la difesa ungherese a lavorare anche dentro l’area. Per gli ospiti sarà importante sfruttare gli spazi tra centrocampo e difesa, coinvolgendo i tre giocatori alle spalle di Varga. Un possesso paziente potrebbe aiutare l’Ungheria a muovere il blocco avversario, mentre accelerazioni troppo affrettate rischierebbero di alimentare le ripartenze georgiane. Il primo gol potrebbe pesare molto, soprattutto alla luce delle difficoltà realizzative dei padroni di casa. La necessità di vincere degli ungheresi dovrà però tradursi in precisione e continuità, perché la sola situazione di classifica non basta a risolvere una trasferta.
Le probabili formazioni di Georgia-UngheriaLa Georgia dovrebbe partire con il 4-4-2, affidandosi a Mamardashvili tra i pali. Il reparto difensivo indicato comprende Dvali, Kakabadze, Azarovi e Sazonov. A centrocampo sono attesi Davitashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili e Gagnidze. In assenza di Kvaratskhelia, il loro contributo sarà importante per rifornire la coppia offensiva composta da Mikautadze e Zivzivadze, evitando che i due attaccanti restino troppo distanti dal resto della squadra.
L’Ungheria dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Davanti a B. Toth, spazio a Osvath, Orban, Csinger e Kerkez. Schafer e Szoboszlai sono indicati in mediana, mentre Lukacs, Vitalis e Sallai dovrebbero muoversi alle spalle di Varga. La posizione di Szoboszlai potrebbe influenzare lo sviluppo della manovra: partendo più basso, avrebbe il compito di dare qualità ai primi passaggi e accompagnare successivamente l’azione.
GEORGIA (4-4-2): Mamardashvili; Dvali, Kakabadze, Azarovi, Sazonov; Davitashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Gagnidze; Mikautadze, Zivzivadze.
UNGHERIA (4-2-3-1): B. Toth; Osvath, Orban, Csinger, Kerkez; Schafer, Szoboszlai; Lukacs, Vitalis, Sallai; Varga.
Orario e informazioni essenziali di Georgia-Ungheria
- Partita: Georgia-Ungheria.
- Competizione: UEFA Nations League, Lega B, Gruppo 2, quinta giornata.
- Data: sabato 14 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 18:00 italiane.
- Sede: Tbilisi.
- Diretta TV: Sky Sport 255.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Telecronaca: Federico Zanon.
- Copertura: diretta integrale.
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