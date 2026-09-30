Appuntamento alle 18:45 di giovedì 1° ottobre. L'Austria Vienna ospita l'Inter nella seconda giornata della Women Champions League. Le nerazzurre, alla loro prima storica partecipazione alla massima competizione europea femminile, hanno iniziato il percorso con una vittoria contro le svedesi dell'Häcken e vogliono dare continuità al risultato positivo dell'esordio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L'Austria Vienna, sconfitta 1-0 dal Chelsea nella prima giornata, proverà a voltare pagina, potendo contare anche sul sostegno del proprio pubblico. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Austria Vienna-Inter in TV e streaming

Austria Vienna-Inter si gioca giovedì 1 ottobre alla Generali Arena di Vienna (18:45) ed è valida per il secondo turno della Champions League Women 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Disney+. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Disney+, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Austria Vienna

Qui Inter

I precedenti

Austria Vienna-Inter, probabili formazioni

L'cerca il riscatto contro l'dopo il ko rimediato in terra londinese contro il, sette giorni fa. Tuttavia la compagine austriaca, qualificatasi allagrazie alla rimonta sul(ko 2-1 all'andata e successo 4-0 al ritorno), si è consolata in campionato, battendo 2-0 a domicilio lo, ora lontano solo tre punti, e riducendo a cinque le lunghezze di distanza dal primo posto occupato dal(21 punti).L'ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino in, superando di misura l'nella gara d'esordio della massima competizione europea. Le nerazzurre hanno poi concesso il bis anche nella sfida inaugurale di Serie A superandolatra le due squadre che non si erano mai affrontate in precedenza.: Pal: Wenninger, Schiechtl, Kirchberger; Schoffel, Pfattner, Weiss, Aschauer; Pfanner; Potzl, Uka.: Stefan Kenesei.

Inter (4-4-2): Runarsdottir; Kullberg, Van Diemen, Milinkovic, Robustellini; Glionna, Santi, Magull, le Bihan; Polli, Raphino. Allenatore: David Sassarini.

Austria Vienna-Inter: data, orario e canali