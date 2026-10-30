Due sconfitte consecutive hanno interrotto la partenza del Barcellona, che ora cerca una risposta davanti al proprio pubblico. Sabato 31 ottobre 2026 alle 21:00, i blaugrana ospitano l’Alavés allo Spotify Camp Nou, nell’undicesima giornata della Liga. Dopo i passi falsi contro Paris Saint-Germain e Real Madrid, la squadra di Hansi Flick deve riprendere a fare punti per proteggere il primo posto. Data, orario e sede sono confermati dal calendario ufficiale del club. GUARDA BARCELLONA-ALAVES IN STREAMING SU BET365.

Gli ospiti arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Malaga e cercano un successo che manca da sei turni di campionato. Per i catalani sarà una partita da affrontare con attenzione anche alla luce degli impegni successivi contro Aston Villa e Atletico Madrid. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE BARCELLONA-ALAVES IN STREAMING SU VINCITÙ.

DAZN trasmette Barcellona-Alavés: come seguirla sul televisore e online

, con calcio d’inizio alle. La piattaforma è indicata anche nella guida internazionale alla visione pubblicata dal club catalano. Per guardare la partita sul televisore sarà possibile utilizzare l’app DAZN sulle smart TV compatibili oppure accedere attraverso un dispositivo di streaming supportato. Da computer, la diretta sarà raggiungibile dal sito della piattaforma; su smartphone e tablet sarà disponibile tramite applicazione.

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scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Liga; cercare Barcellona-Alaves tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

La scheda della diretta dal Camp Nou

Competizione: Liga.

Liga. Giornata: 11ª.

11ª. Data: sabato 31 ottobre 2026.

sabato 31 ottobre 2026. Orario: 21:00.

21:00. Stadio: Spotify Camp Nou, Barcellona.

Spotify Camp Nou, Barcellona. Visione in TV: app DAZN su smart TV e dispositivi compatibili.

app DAZN su smart TV e dispositivi compatibili. Streaming: sito e app DAZN.

Barcellona, ritrovare equilibrio dopo PSG e Real Madrid

Il 4-2 subito contro il PSG in Champions League e il 2-1 del Clasico hanno cambiato il clima attorno al Barcellona dopo un avvio caratterizzato da undici vittorie consecutive tra le competizioni. La squadra resta davanti a tutte in campionato, ma Atletico e Real Madrid hanno ridotto le distanze. I numeri offensivi rimangono rilevanti: quaranta reti nelle prime dieci giornate, a fronte di undici gol incassati. Flick dispone di una squadra capace di creare occasioni con continuità; contro l’Alavés servirà però accompagnare la spinta offensiva con una migliore protezione quando il pallone viene perso.

Le assenze complicano le scelte. Xavi Espart, Dani Olmo, Roony Bardghji ed Eric García sono indicati tra gli indisponibili, mentre restano da verificare le condizioni di Koundé e Christensen. Balde è una delle soluzioni previste in difesa. A centrocampo, il ritorno a disposizione di De Jong può offrire un’alternativa, anche se l’ipotesi iniziale comprende ancora Fermín López, Rodri e Pedri.

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Xavi Espart del FC Barcelona cade a terra per un infortunio durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid allo Spotify Camp Nou, il 25 ottobre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Alavés, Boyé e Mariano Díaz per alleggerire la pressione

non vince in campionato dal 5-2 contro l’Osasuna di inizio settembre. Da allora sono arrivati sei incontri senza successi, fino all’1-1 con il Malaga dell’ultimo turno. La squadra di Quiqueha dodici punti e una particolarità nel confronto con il Barcellona: entrambe hanno subito undici reti. La distanza maggiore riguarda la produzione offensiva, con quattordici gol dei baschi contro i quaranta dei catalani.

Al Camp Nou sarà importante limitare gli spazi vicino all’area senza rinunciare a risalire il campo. Boyé e Mariano Díaz possono offrire appoggi utili per far respirare la squadra e consentire ai centrocampisti di accompagnare le ripartenze. L’ultimo precedente, vinto dall’Alavés per 1-0, dimostra che i baschi hanno già saputo mettere in difficoltà questa avversaria. La trasferta richiederà comunque una prestazione attenta, soprattutto nella gestione delle corsie e degli inserimenti alle spalle dei centrocampisti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Alaves: Balde dall’inizio, Alavés verso il 5-3-2

Il, con Joan García in porta e Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín e Balde in difesa. Fermín López, Rodri e Pedri sono i candidati per il centrocampo, mentre Lamine Yamal, Raphinha e Gordon dovrebbero comporre il reparto offensivo. La disposizione potrà assumere anche i contorni del 4-2-3-1, con Fermín più avanzato.

Per l’Alavés l’ipotesi coerente con gli uomini indicati è il 5-3-2. Davanti a Sivera, Tenaglia, Koski e Valentini potrebbero formare il terzetto centrale, con Pérez e Rebbach sulle corsie. Aleñá, Blanco e Ibáñez sono attesi a centrocampo, mentre Mariano Díaz e Boyé rappresentano la coppia offensiva. Questa disposizione compare anche nelle previsioni aggiornate sulla partita.

BARCELLONA (4-3-3): J. García; Cancelo, Cubarsí, Martín, Balde; Fermín López, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon. Allenatore: Hansi Flick.

ALAVÉS (5-3-2): Sivera; Pérez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach; Aleñá, Blanco, Ibáñez; Mariano Díaz, Boyé. Allenatore: Quique Sánchez Flores.