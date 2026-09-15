Bari ospita il Potenza, nel match valido per il quinto turno del Gruppo C di Serie C. Padroni di casa a caccia del terzo successo di fila, ospiti in cerca di riscatto dopo il ko con la Salernitana. VEDI BARI-POTENZA IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Allo Stadio San Nicola ilospita il, nel match valido per il quinto turno delPadroni di casa a caccia del terzo successo di fila, ospiti in cerca di riscatto dopo il ko con la

Sembra un altro Bari dopo le vittorie ottenute contro Altamura e Casarano, ma il celebre proverbio "non dire gatto, se non ce l'hai nel sacco", probabilmente lo conoscono anche i galletti, in cerca di quella continuità di risultati tale da potergli permettere di competere per la promozione diretta. Di fronte la squadra di Rastelli si troverà un Potenza agguerrito, che punta al riscatto e al sorpasso in classifica, dopo la sconfitta mal digerita contro la Salernitana. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI BARI-POTENZA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Bari-Potenza in diretta TV e streaming

Bari-Potenza sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per martedì 15 settembre alle ore 21:00. Per l'incontro del San Nicola è indicato Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Bari-Potenza tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Bari-Potenza

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Bari-Potenza tra le partite di martedì 15 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Bari-Potenza: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 15 settembre 2026 allo stadio San Nicola di Bari. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go e su NOW.

Partita: Bari-Potenza

Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Data: martedì 15 settembre 2026

martedì 15 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Stadio San Nicola di Bari

Stadio San Nicola di Bari Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Streaming: NOW, Sky Go

NOW, Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Bari

Qui Potenza

La sfida casalinga colpotrebbe rivelarsi una sorta di prova del nove per il. La squadra di Massimodopo la pesante sconfitta rimediata contro il(3-0) è riuscita a risalire la china, collezionando un doppio successo contro(1-0) e(0-3), issandosi al 2° posto in classifica, a quota 9 punti, gli stessi conquistati dae dallo stessoProprio come i conterranei del Picerno , ilha dovuto fare i conti nel weekend con il primo stop stagionale, sconfittodalla. Un ko figlio di una bassa soglia di attenzione da parte della compagine lucana, come sottolineato dal tecnicoin conferenza stampa: "Peccato per l'approccio al match. Nella seconda parte di gara abbiamo giocato alla pari e avuto una buona reazione".

Reazione che il tecnico si aspetta nella trasferta del San Nicola: "Hanno nove punti, sono in forma sia sul piano fisico, sia sul piano mentale. Noi però vogliamo giocarcela, anche se sarà una sfida complicata".

Probabili formazioni di Bari-Potenza

: Cerofolini, Mantovani, Cocetta, Elia, Mogos, Darboe, Grgic, Maggiore, Tribuzzi, Gomez, Butic.: Massimo Rastelli

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Buro, Russo; Castorani, Bando, De Marco; Petrungaro, Selleri, D’Auria. Allenatore: Ivan Tisci