Bari-Potenza, quinta giornata del Girone C di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis.
Sembra un altro Bari dopo le vittorie ottenute contro Altamura e Casarano, ma il celebre proverbio "non dire gatto, se non ce l'hai nel sacco", probabilmente lo conoscono anche i galletti, in cerca di quella continuità di risultati tale da potergli permettere di competere per la promozione diretta. Di fronte la squadra di Rastelli si troverà un Potenza agguerrito, che punta al riscatto e al sorpasso in classifica, dopo la sconfitta mal digerita contro la Salernitana. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI BARI-POTENZA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.
Dove vedere Bari-Potenza in diretta TV e streaming
Bari-Potenza sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per martedì 15 settembre alle ore 21:00. Per l'incontro del San Nicola è indicato Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.
Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Bari-Potenza tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Bari-PotenzaPer cercare Bari-Potenza nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la Serie C;
- cercare Bari-Potenza tra le partite di martedì 15 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Bari-Potenza: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà martedì 15 settembre 2026 allo stadio San Nicola di Bari. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go e su NOW.
- Partita: Bari-Potenza
- Competizione: Serie C, Girone C
- Data: martedì 15 settembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Stadio San Nicola di Bari
- Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251
- Streaming: NOW, Sky Go
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Qui BariLa sfida casalinga col Potenza potrebbe rivelarsi una sorta di prova del nove per il Bari. La squadra di Massimo Rastelli dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Barletta (3-0) è riuscita a risalire la china, collezionando un doppio successo contro Casarano (1-0) e Altamura (0-3), issandosi al 2° posto in classifica, a quota 9 punti, gli stessi conquistati da Audace Cerignola, Picerno e dallo stesso Potenza.
Qui PotenzaProprio come i conterranei del Picerno, il Potenza ha dovuto fare i conti nel weekend con il primo stop stagionale, sconfitto 4-2 dalla Salernitana. Un ko figlio di una bassa soglia di attenzione da parte della compagine lucana, come sottolineato dal tecnico Tisci in conferenza stampa: "Peccato per l'approccio al match. Nella seconda parte di gara abbiamo giocato alla pari e avuto una buona reazione".
Reazione che il tecnico si aspetta nella trasferta del San Nicola: "Hanno nove punti, sono in forma sia sul piano fisico, sia sul piano mentale. Noi però vogliamo giocarcela, anche se sarà una sfida complicata".
Probabili formazioni di Bari-PotenzaBARI (3-5-2): Cerofolini, Mantovani, Cocetta, Elia, Mogos, Darboe, Grgic, Maggiore, Tribuzzi, Gomez, Butic. Allenatore: Massimo Rastelli
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Buro, Russo; Castorani, Bando, De Marco; Petrungaro, Selleri, D’Auria. Allenatore: Ivan Tisci
© RIPRODUZIONE RISERVATA