Picerno di Claudio De Luca ospita al Renato Curcio un Catania in crisi di risultati e che stenta a decollare in questa fase iniziale del campionato di Serie C (Girone C). VEDI PICERNO-CATANIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Ildi Claudioospita al Renato Curcio unin crisi di risultati e che stenta a decollare in questa fase iniziale del campionato di

I padroni di casa dopo i tre successi di fila contro Savoia, Scafatese e Inter U23, sono inciampati nell'ultimo turno in trasferta sul campo del Sorrento, primo a punteggio pieno con dodici punti all'attivo. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI PICERNO-CATANIA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Picerno-Catania in diretta TV e streaming

Picerno-Catania sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per martedì 15 settembre alle ore 18:30. Per l'incontro del Renato Curcio è indicato Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Picerno-Catania tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Picerno-Catania

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Picerno-Catania tra le partite di martedì 15 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Crotone-Inter U23: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 15 settembre 2026 allo stadio Renato Curcio di Picerno. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:30. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go e su NOW.

Partita: Picerno-Catania

Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Data: martedì 15 settembre 2026

martedì 15 settembre 2026 Orario: 18:30

18:30 Stadio: Stadio Renato Curcio di Picerno

Stadio Renato Curcio di Picerno Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 Streaming: NOW, Sky Go

NOW, Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Picerno

I recenti confronti al Curcio, disputati tra il 2020 e il 2025, sorridono al Catania , vincitore tre volte, compresa quella nel novembre dello scorso anno. L'ultima vittoria casalinga delrisale al 6 febbraio 2024 (1-0), un motivo in più per i lucani di provare a sfatare questo tabù.

Dopo l'emozionante salvezza conquistata nella passata stagione, la squadra di De Luca ha completamente voltato pagina in queste battute iniziali del campionato, centrando tre vittorie nei primi tre turni con una media gol di tre reti a partita, complici le quattro sberle rifilate alla malcapitata Inter U23.

Il passo falso contro il Sorrento ha un po' riportato sulla terra i potentini, nonostante mister De Luca alla vigilia abbia sottolineato anche gli aspetti positivi della sfida persa contro i campani: l'approccio al match e la voglia, seppur invana, di cercare il gol del pareggio fino alla fine. Il tecnico del Picerno, nonostante le difficoltà evidenziate, non si fida del Catania: "È una squadra forte, costruita per competere per obiettivi importanti".

Qui Catania

Sfida speciale per Emilioche torna ada avversario. Il tecnico delha guidato la Leonessa dalla stagione 2022-2023 al campionato 2023-2024.

Tre sconfitte in quattro partite per la compagine siciliana che occupa la quartultima piazza con soli tre punti all'attivo. Eppure l'annata attuale era stata inaugurata col successo ai calci di rigore in Coppa Italia contro il Vicenza. Da lì in poi il vuoto. Prima la sconfitta del Tardini col Parma (2-0) nei trentaduesimi della Coppa nazionale, che poteva anche starci viste le due differenze di categoria, i ko con Inter U23 e Monopoli in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano del Savoia.

Il 4-0 rifilato al Cosenza sembrava potesse favorire un'inversione di marcia e invece una nuova battuta d'arresto incassata contro la Scafatese ha riazzerato i progressi degli etnei. Contro il Picerno è una gara da dentro fuori: in caso dovesse arrivare l'ennesimo ko, la dirigenza potrebbe optare per l'esonero di Longo.

Probabili formazioni di Picerno-Catania

: Marcone; Bellodi, Gemignani, Del Fabro, Bassoli; Bianchi, Scravaglieri, Pugliese; Esposito, Nocerino, Abreu.: Claudio De Luca.

CATANIA (4-3-3): Rinaldi; Ierardi, Donnarumma, Perrotta, Quaini; Vallocchia, Cavuoti, Torrasi; Cicerelli, Lunetta, Russo. Allenatore: Emilio Longo.