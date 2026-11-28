Al San Nicola il Bari ha concesso pochissimo, ma per accorciare la distanza dal Potenza deve trovare più spesso la strada del gol. Bari-Savoia si gioca domenica 29 novembre 2026 alle 17:30, nella sedicesima giornata del Girone C di Serie C. Il pareggio di Catania ha lasciato i biancorossi al secondo posto con 27 punti, otto in meno della capolista: una posizione ancora importante, accompagnata però dalla necessità di trasformare più occasioni in vittorie. I tre gol subiti nelle otto gare interne testimoniano l’affidabilità costruita davanti al proprio pubblico; adesso serve sostenerla con maggiore incisività. GUARDA BARI-SAVOIA IN STREAMING SU BET365.

Il Savoia porta in Puglia una fiducia alimentata dal 2-1 sul Sorrento e dal cammino in Coppa Italia di Serie C, proseguito fino ai quarti di finale. I 18 punti e il quindicesimo posto non raccontano quindi una squadra da affrontare con leggerezza. Per il Bari sarà importante prendere l’iniziativa senza innervosirsi se il risultato dovesse restare bloccato; per i campani, reggere la pressione iniziale potrebbe aprire possibilità di colpire negli spazi. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE BARI-SAVOIA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Bari-Savoia, il canale tv e le possibilità di streaming

Dalleil canale seguirà integralmente l’incontro del San Nicola, accessibile con un abbonamento Sky che comprenda la Serie C. Chi preferisce guardare la partita online può scegliere L’evento sarà presente nel programma delle gare del pomeriggio e potrà essere aperto sui dispositivi compatibili con il servizio. Per gli abbonati Sky abilitati è disponibile anche, utilizzabile da computer, smartphone e tablet. Prima del collegamento è utile verificare che il profilo impiegato abbia accesso ai contenuti della competizione.

Per raggiungere la diretta:

Individuare la piattaforma sulla quale seguire l’incontro; Effettuare il login oppure completare la creazione dell’account; Consultare l’elenco degli eventi live; Entrare nel calcio e selezionare il campionato di Serie C; Cercare Bari-Savoia tra gli appuntamenti di domenica 29 novembre; Controllare i requisiti del proprio abbonamento e aprire la partita.

Orario e informazioni essenziali di Bari-Savoia

Partita: Bari-Savoia.

Bari-Savoia. Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, sedicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone C, sedicesima giornata. Data: domenica 29 novembre 2026.

domenica 29 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 17:30.

ore 17:30. Stadio: San Nicola, Bari.

San Nicola, Bari. Diretta TV: Sky Sport 252.

Sky Sport 252. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Leonardo Leorsini di Terni.

Bari, Rastelli chiede di sfruttare meglio le occasioni

Savoia, entusiasmo da accompagnare con attenzione

Le probabili formazioni di Bari-Savoia

La solidità difensiva resta una risorsa preziosa, ma ilha bisogno di distribuire maggiormente il contributo offensivo.rappresenta un riferimento importante; intorno a lui devono crescere precisione nelle scelte e capacità di arrivare alla conclusione. Alla vigilia,ha individuato proprio nella concretizzazione il passaggio da migliorare: la squadra costruisce opportunità, ma non sempre riesce a ricavarne quanto potrebbe. Il tecnico ha inoltre richiamato l’attenzione sull’aggressività del Savoia, chiedendo una partita preparata con rispetto e disponibilità al lavoro senza pallone.Il successo sulconsente alla formazione didi affrontare la trasferta con sensazioni positive. Anche la qualificazione ai quarti di Coppa Italia aggiunge fiducia a un gruppo che cerca maggiore stabilità in campionato. Al San Nicola servirà una gestione accurata delle energie. Pressare può disturbare la costruzione del Bari, ma farlo senza il sostegno degli altri reparti rischierebbe di lasciare spazio tra centrocampo e difesa. Gli ospiti dovranno soprattutto conservare collegamenti utili per ripartire, evitando cherimanga troppo lontano dai compagni.Nelsono confermate le assenze di, che si aggiungono a Grgić e Spadavecchia. Davanti a Cerofolini, Cocetta può affiancare Elia, con Mogoș e Anzolin sulle fasce. A centrocampo Darboe e Mendicino restano i riferimenti: Colangiuli è una possibilità per completare il reparto, mentre Prisco offre un’alternativa che potrebbe comportare lo spostamento di Mendicino da mezzala. In attacco si candida, con Butić e Tribuzzi; Della Morte resta in corsa.

Il Savoia potrebbe presentarsi con il 3-4-2-1. Bethers è candidato tra i pali, protetto da D’Amore, Noce e Portanova. Polizzi e Martina possono occupare le corsie, con Tumbarello e Alfieri nella zona centrale. Alle spalle di Nepi dovrebbero muoversi Meola e Riccardi, chiamati a collegare il centrocampo con l’attacco e ad accompagnare le ripartenze.

Bari (4-3-3): Cerofolini; Mogoș, Cocetta, Elia, Anzolin; Darboe, Mendicino, Colangiuli; Butić, Gómez, Tribuzzi. Allenatore: Massimo Rastelli.

Savoia (3-4-2-1): Bethers; D’Amore, Noce, Portanova; Polizzi, Tumbarello, Alfieri, Martina; Meola, Riccardi; Nepi. Allenatore: Alessandro Formisano.