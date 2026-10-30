Il Bari torna al San Nicola con la necessità di ritrovare i tre punti. Sabato 31 ottobre 2026 alle 14:30, i biancorossi ospitano la Scafatese nella dodicesima giornata del Girone C di Serie C. Dopo i pareggi contro Crotone e Casertana, la squadra di Massimo Rastelli vuole riprendere la rincorsa al Potenza, distante cinque lunghezze. Data, orario e sede sono confermati dalla biglietteria dell’incontro. GUARDA BARI-SCAFATESE IN STREAMING SU BET365.

Gli ospiti cercano invece di ripartire dopo la sconfitta contro l’Inter U23, che ha interrotto una serie di otto risultati utili consecutivi. Quattro punti separano le due squadre: per i campani è un’occasione per avvicinarsi, mentre il Bari deve evitare di perdere ulteriore terreno dalla vetta. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE BARI-SCAFATESE IN STREAMING SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Bari-Scafatese

, con calcio d’inizio alle L’incontro sarà disponibile anche in streaming sue, per gli abbonati Sky abilitati, attraverso. Su NOW servirà un Pass Sport che comprenda la Serie C. La visione sarà accessibile dal sito e dall’applicazione sui dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno utilizzare Sky Go da computer, smartphone e tablet secondo le condizioni della propria offerta.

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scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Bari-Scafatese tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Data, orario e piattaforme disponibili

Competizione: Serie C, Girone C.

Serie C, Girone C. Giornata: 12ª.

12ª. Data: sabato 31 ottobre 2026.

sabato 31 ottobre 2026. Orario: 14:30.

14:30. Stadio: San Nicola, Bari.

San Nicola, Bari. Diretta TV: Sky Sport 252.

Sky Sport 252. Streaming: NOW e Sky Go.

Bari, la porta resta chiusa ma servono più gol

I due pareggi consecutivi in campionato hanno rallentato il, mentre l’eliminazione dallaha aggiunto un’altra delusione. Il ritorno al San Nicola offre l’opportunità di reagire su un campo nel quale i biancorossi hanno costruito una parte importante del proprio rendimento. In casa sono arrivati quattro successi e due pareggi, senza subire reti. Una base solida, che permette alla squadra di restare competitiva anche quando la produzione offensiva non è sufficiente a chiudere le partite.

È proprio davanti che Rastelli cerca qualcosa in più. I quattordici gol complessivi indicano un margine di crescita, con Maggiore e Butic, entrambi a quota quattro, fin qui decisivi. Gli inserimenti del centrocampista possono aiutare ad aggiungere presenza in area, mentre il centravanti avrà bisogno del sostegno degli esterni per non restare isolato tra i difensori avversari. Tribuzzi e Della Morte sono chiamati a creare occasioni anche attraverso combinazioni e movimenti senza palla. Contro una Scafatese capace di raccogliere risultati con continuità, la precisione negli ultimi metri potrà fare la differenza.

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Scafatese, ripartire dopo lo stop con l’Inter U23

Le probabili formazioni di Bari-Scafatese: Butic e Volpicelli riferimenti centrali

La sconfitta dell’ultimo turno ha fermato una lunga sequenza positiva, senza cancellare i progressi compiuti dalla. Con Michele Facciolo, promosso dalla Primavera dopo l’esonero di Ferraro, i campani hanno trovato continuità e si sono mantenuti in zona playoff. Il rendimento esterno presenta però un aspetto da migliorare: finora è arrivata una sola vittoria lontano da casa. Al San Nicola servirà una prestazione attenta, soprattutto per evitare che il Bari possa attaccare con continuità vicino all’area. Le soluzioni offensive non mancano., Volpicelli ed Emmausso, tutti indicati a quota tre reti, offrono alternative e movimenti diversi. Per rendersi pericolosa, la Scafatese dovrà accompagnare l’azione con i centrocampisti e conservare il pallone quando recuperato, così da alleggerire la pressione sulla difesa.Il, con Cerofolini tra i pali. Anzolin, Elia, Mantovani e Burgio sono i candidati per la linea difensiva. A centrocampo potrebbero partire Maggiore, Mendicino e Prisco, con Tribuzzi e Della Morte ai lati di Butic nel tridente.

Anche la Scafatese potrebbe schierarsi con il 4-3-3. Davanti a Forte sono attesi Guerra, Scognamiglio, Bacchetti e Ferrara. Proia, A. Esposito e Brunet rappresentano l’ipotesi per il centrocampo, mentre Palmieri ed Emmausso dovrebbero affiancare Volpicelli. Le scelte definitive saranno confermate dalle formazioni ufficiali.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Anzolin, Elia, Mantovani, Burgio; Maggiore, Mendicino, Prisco; Tribuzzi, Butic, Della Morte. Allenatore: Massimo Rastelli.

SCAFATESE (4-3-3): Forte; Guerra, Scognamiglio, Bacchetti, Ferrara; Proia, A. Esposito, Brunet; Palmieri, Volpicelli, Emmausso. Allenatore: Michele Facciolo.