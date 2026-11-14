Vincere a Foggia ha restituito fiducia al Barletta; confermarsi al Puttilli è il passo successivo. Barletta-Team Altamura si gioca domenica 15 novembre 2026 alle 17:30, allo stadio Cosimo Puttilli, nella quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. GUARDA BARLETTA-TEAM ALTAMURA IN STREAMING SU BET365.

I padroni di casa hanno quindici punti, uno in meno degli ospiti. Il derby arriva quindi in un momento nel quale entrambe possono migliorare sensibilmente la propria posizione con un successo, dando seguito ai segnali positivi delle ultime uscite. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE BARLETTA-TEAM ALTAMURA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove viene trasmessa Barletta-Team Altamura

La partita sarà proposta su, con calcio d’inizio alle. Il canale trasmetterà l’intero incontro del Puttilli, permettendo agli abbonati di seguire tutti i novanta minuti del derby. Per accedere alla visione servirà un abbonamento Sky che comprenda i contenuti necessari per la competizione. La sfida rientra nel programma del tardo pomeriggio domenicale di Serie C. Per il Barletta sarà il ritorno davanti al proprio pubblico dopo il successo esterno sul Foggia, mentre l’Altamura cercherà un altro risultato utile lontano da casa.

Barletta-Team Altamura sarà disponibile online su NOW, per gli utenti con Pass Sport attivo, e attraverso Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Chi utilizza NOW potrà accedere alla diretta dall’app sui dispositivi compatibili oppure collegarsi alla piattaforma attraverso il browser. Le smart TV supportate consentiranno inoltre di seguire il match sul televisore tramite l’applicazione. Sky Go permetterà invece di guardare la partita da smartphone, tablet e computer con le credenziali associate al proprio account. Anche in streaming sarà proposta la copertura integrale del confronto, con appuntamento alle 17:30.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Barletta-Team Altamura tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Barletta-Team Altamura

Partita: Barletta-Team Altamura.

Barletta-Team Altamura. Competizione: Serie C, Girone C, quattordicesima giornata.

Serie C, Girone C, quattordicesima giornata. Data: domenica 15 novembre 2026.

domenica 15 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 17:30.

ore 17:30. Stadio: Cosimo Puttilli di Barletta.

Cosimo Puttilli di Barletta. Diretta TV: Sky Sport 254.

Sky Sport 254. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore.

Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore. Copertura: diretta integrale.

Il momento del Barletta

Ilha dato al Barletta tre punti importanti e una prestazione sulla quale costruire. La squadra diha mostrato la capacità di mantenere il vantaggio in una trasferta impegnativa e ora cerca continuità. Il bilancio stagionale è di, con quattordici gol segnati e sedici subiti. I numerosi pareggi hanno consentito di muovere spesso la classifica, ma per allontanarsi dalle posizioni più delicate servirà aumentare il numero dei successi.

Il rendimento interno offre una base incoraggiante: due vittorie, tre pareggi e una sconfitta nelle sei partite disputate al Puttilli. Il derby rappresenta quindi un’occasione per valorizzare il fattore campo. Paci dovrà però modificare il centrocampo. Domenico Franco è squalificato, un’assenza che toglie un riferimento alla costruzione della manovra e apre un dubbio anche sulla disposizione iniziale.

Il momento del Team Altamura

arriva dal, una partita nella quale ha segnato con, venendo raggiunta nel finale. Un risultato utile, accompagnato però dal rimpianto per una vittoria sfumata. La crescita recente coincide con l’arrivo di, subentrato a Ledian Memushaj. La squadra ha ritrovato fiducia e ottenuto risultati importanti anche in trasferta, vincendo sui campi di Cosenza e Sorrento.

I sedici punti raccolti mantengono i murgiani vicini a diverse concorrenti. Il bilancio complessivo resta di quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, con tredici reti realizzate e diciannove incassate. La gestione dei vantaggi rappresenta uno degli aspetti da migliorare. Anche al Puttilli servirà mantenere attenzione fino al termine, soprattutto contro un’avversaria che arriva da una vittoria e dispone di più soluzioni offensive.

Le probabili formazioni del match

Ilpotrebbe ripartire dalla difesa a quattro utilizzata a Foggia. Davanti a, una possibile linea comprende. Il principale interrogativo riguarda la sostituzione di Franco.è una soluzione per il centrocampo, accanto a, conpronto ad accompagnare la coppia offensiva

Paci potrebbe però scegliere un assetto diverso, inserendo un altro giocatore offensivo e tornando al 4-2-3-1. L’undici resta quindi un’ipotesi, soprattutto nella zona centrale del campo. L’Altamura potrebbe mantenere il 4-3-3 dell’ultima uscita. Tra i pali è atteso Perucchini, con Mogentale, Pacia, Tudor e Zazza in difesa. A centrocampo sono candidati Grande, Nazzaro e Dipinto, mentre Rosafio, Curcio e Bočić potrebbero comporre il tridente. Malcore, ex del confronto, rappresenta un’ulteriore opzione per il reparto avanzato.

BARLETTA (4-4-2), ipotesi: Figliola; Coccia, Vona, Bizzotto, Tito; Piarulli, Djankpata, Voca, Laringe; Ferrante, Mateus. Allenatore: Paci.

TEAM ALTAMURA (4-3-3), ipotesi: Perucchini; Mogentale, Pacia, Tudor, Zazza; Grande, Nazzaro, Dipinto; Rosafio, Curcio, Bočić. Allenatore: Raffaele.