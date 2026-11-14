La Salernitana non vince da cinque partite, mentre gli etnei cercano punti per restare vicini alle prime posizioni
Il cambio di allenatore non ha ancora restituito alla Salernitana la vittoria che cerca da cinque giornate. La prossima occasione è Salernitana-Catania, domenica 15 novembre 2026 alle 14:30, allo stadio Arechi di Salerno, per il quattordicesimo turno del Girone C di Serie C. GUARDA SALERNITANA-CATANIA IN STREAMING SU BET365.
Vito Di Bari deve trovare una risposta dopo il ko contro l’Inter Under 23. Dall’altra parte, Emilio Longo arriva dal successo sul Sorrento e vuole interrompere l’alternanza tra vittorie e sconfitte che ha rallentato la rincorsa degli etnei. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE SALERNITANA-CATANIA IN STREAMING SU VINCITÙ.
Dove vedere Salernitana-Catania in televisione e streamingSalernitana-Catania sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport 251, con calcio d’inizio alle 14:30. La programmazione prevede la copertura dell’intero incontro. Gli abbonati potranno quindi assistere a tutti i novanta minuti della sfida dell’Arechi, selezionando uno dei due canali indicati. Per accedere alla diretta servirà un abbonamento Sky che comprenda i contenuti necessari per la competizione. Il match sarà uno degli appuntamenti del primo pomeriggio domenicale di Serie C, con entrambe le squadre chiamate a dare continuità al proprio gioco e maggiore peso alla classifica.
La diretta sarà disponibile su NOW, per chi dispone del Pass Sport attivo, e su Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Attraverso NOW sarà possibile accedere alla trasmissione dall’app sui dispositivi compatibili oppure collegarsi alla piattaforma da browser. Chi utilizza una smart TV supportata potrà guardare la partita sul televisore tramite l’applicazione. Sky Go consentirà invece di seguire l’incontro da smartphone, tablet e computer, utilizzando le credenziali associate al proprio account. Anche online verrà proposta la stessa diretta integrale dei canali televisivi, dal calcio d’inizio fino al termine.
Per aprire la diretta:
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- verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.
Orario e informazioni essenziali di Salernitana-Catania
- Partita: Salernitana-Catania.
- Competizione: Serie C, Girone C, quattordicesima giornata.
- Data: domenica 15 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 14:30.
- Stadio: Arechi di Salerno.
- Diretta TV: Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport 251.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Arbitro: Nicolò Dorillo della sezione di Torino.
- Copertura: diretta integrale.
Il momento della SalernitanaLa Salernitana ha raccolto quindici punti in tredici giornate, con tre vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Un bilancio distante dalle aspettative iniziali, che ha portato al cambio in panchina e all’arrivo di Vito Di Bari al posto di Cosmi. Le ultime cinque partite hanno prodotto soltanto tre punti. Ai pareggi contro Casarano, Scafatese e Savoia si sono aggiunte le sconfitte con Picerno e Inter Under 23, l’ultima per 1-0.
Le difficoltà riguardano soprattutto la continuità offensiva e la gestione degli episodi: quindici gol segnati e diciassette subiti descrivono una squadra che fatica a costruire un vantaggio stabile sugli avversari. Di Bari ha diversi dubbi tra difesa e centrocampo, mentre davanti sembra orientato a confermare Lescano e D’Ursi. Il recupero di Pieraccini amplia le alternative arretrate; restano invece indisponibili La Gumina, Djamanca e Djibril.
Il momento del CataniaIl Catania si presenta con ventidue punti, frutto di sette vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. La squadra di Emilio Longo rimane coinvolta nella corsa alle posizioni di vertice, ma deve trovare maggiore regolarità per ridurre il distacco dalla capolista. Nelle ultime cinque giornate sono arrivate tre vittorie e due sconfitte. Il recente 2-0 sul Sorrento ha offerto una risposta dopo il ko sul campo dell’Audace Cerignola, mentre il precedente 6-0 contro il Giugliano aveva confermato il potenziale offensivo degli etnei.
I rossazzurri hanno segnato ventisei reti, subendone tredici. La capacità di creare occasioni rappresenta una risorsa importante, ma la trasferta di Salerno richiederà attenzione anche per le difficoltà nel reparto arretrato. Le condizioni di Di Gennaro e Cabianca limitano infatti le scelte difensive. Longo ha lavorato su più soluzioni e potrebbe arretrare Quaini, senza escludere modifiche all’assetto della squadra.
Le probabili formazioni di Salernitana-CataniaLa Salernitana dovrebbe mantenere il 4-4-2, con Galeotti tra i pali. Llano e Zoia sono candidati a occupare le corsie difensive, mentre Heinz dovrebbe essere affiancato da uno tra Capuano e Celiento. A centrocampo De Boer sembra destinato alla conferma. Accanto a lui resta aperto il confronto tra Vitale e Tascone, con Vitale leggermente favorito. Sulle fasce sono attesi Achik e Villa, alle spalle della coppia D’Ursi-Lescano.
Il Catania potrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Davanti a Dini, una delle ipotesi prevede Ierardi, Quaini e Perrotta, con Allegretto come alternativa che permetterebbe a Quaini di restare a centrocampo. In mediana sono indicati Caligara e Vallocchia, mentre sulle corsie Lunetta e Masciangelo restano possibili scelte iniziali. Insigne e Cicerelli dovrebbero sostenere Coda, anche se Longo conserva alternative sia per gli esterni sia per il reparto avanzato.
SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano, Capuano, Heinz, Zoia; Achik, Vitale, De Boer, Villa; D’Ursi, Lescano. Allenatore: Di Bari.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Quaini, Perrotta; Lunetta, Caligara, Vallocchia, Masciangelo; Insigne, Cicerelli; Coda. Allenatore: Longo.
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