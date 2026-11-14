Il cambio di allenatore non ha ancora restituito alla Salernitana la vittoria che cerca da cinque giornate. La prossima occasione è Salernitana-Catania, domenica 15 novembre 2026 alle 14:30, allo stadio Arechi di Salerno, per il quattordicesimo turno del Girone C di Serie C. GUARDA SALERNITANA-CATANIA IN STREAMING SU BET365.

Vito Di Bari deve trovare una risposta dopo il ko contro l’Inter Under 23. Dall’altra parte, Emilio Longo arriva dal successo sul Sorrento e vuole interrompere l’alternanza tra vittorie e sconfitte che ha rallentato la rincorsa degli etnei. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE SALERNITANA-CATANIA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove vedere Salernitana-Catania in televisione e streaming

sarà trasmessa su, con calcio d’inizio alle. La programmazione prevede la copertura dell’intero incontro. Gli abbonati potranno quindi assistere a tutti i novanta minuti della sfida dell’Arechi, selezionando uno dei due canali indicati. Per accedere alla diretta servirà un abbonamento Sky che comprenda i contenuti necessari per la competizione. Il match sarà uno degli appuntamenti del primo pomeriggio domenicale di Serie C, con entrambe le squadre chiamate a dare continuità al proprio gioco e maggiore peso alla classifica.

La diretta sarà disponibile su NOW, per chi dispone del Pass Sport attivo, e su Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Attraverso NOW sarà possibile accedere alla trasmissione dall’app sui dispositivi compatibili oppure collegarsi alla piattaforma da browser. Chi utilizza una smart TV supportata potrà guardare la partita sul televisore tramite l’applicazione. Sky Go consentirà invece di seguire l’incontro da smartphone, tablet e computer, utilizzando le credenziali associate al proprio account. Anche online verrà proposta la stessa diretta integrale dei canali televisivi, dal calcio d’inizio fino al termine.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Salernitana-Catania tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Salernitana-Catania

Partita: Salernitana-Catania.

Salernitana-Catania. Competizione: Serie C, Girone C, quattordicesima giornata.

Serie C, Girone C, quattordicesima giornata. Data: domenica 15 novembre 2026.

domenica 15 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 14:30.

ore 14:30. Stadio: Arechi di Salerno.

Arechi di Salerno. Diretta TV: Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport 251.

Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport 251. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Nicolò Dorillo della sezione di Torino.

Nicolò Dorillo della sezione di Torino. Copertura: diretta integrale.

Il momento della Salernitana

Laha raccolto, con tre vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Un bilancio distante dalle aspettative iniziali, che ha portato al cambio in panchina e all’arrivo dial posto di Cosmi. Le ultime cinque partite hanno prodotto soltanto. Ai pareggi contro Casarano, Scafatese e Savoia si sono aggiunte le sconfitte con Picerno e Inter Under 23, l’ultima per

Le difficoltà riguardano soprattutto la continuità offensiva e la gestione degli episodi: quindici gol segnati e diciassette subiti descrivono una squadra che fatica a costruire un vantaggio stabile sugli avversari. Di Bari ha diversi dubbi tra difesa e centrocampo, mentre davanti sembra orientato a confermare Lescano e D’Ursi. Il recupero di Pieraccini amplia le alternative arretrate; restano invece indisponibili La Gumina, Djamanca e Djibril.

Il momento del Catania

Ilsi presenta con, frutto di sette vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. La squadra dirimane coinvolta nella corsa alle posizioni di vertice, ma deve trovare maggiore regolarità per ridurre il distacco dalla capolista. Nelle ultime cinque giornate sono arrivate. Il recenteha offerto una risposta dopo il ko sul campo dell’Audace Cerignola, mentre il precedente 6-0 contro il Giugliano aveva confermato il potenziale offensivo degli etnei.

I rossazzurri hanno segnato ventisei reti, subendone tredici. La capacità di creare occasioni rappresenta una risorsa importante, ma la trasferta di Salerno richiederà attenzione anche per le difficoltà nel reparto arretrato. Le condizioni di Di Gennaro e Cabianca limitano infatti le scelte difensive. Longo ha lavorato su più soluzioni e potrebbe arretrare Quaini, senza escludere modifiche all’assetto della squadra.

Le probabili formazioni di Salernitana-Catania

Ladovrebbe mantenere il, contra i pali.sono candidati a occupare le corsie difensive, mentredovrebbe essere affiancato da uno tra. A centrocamposembra destinato alla conferma. Accanto a lui resta aperto il confronto tra, con Vitale leggermente favorito. Sulle fasce sono attesi, alle spalle della coppia

Il Catania potrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Davanti a Dini, una delle ipotesi prevede Ierardi, Quaini e Perrotta, con Allegretto come alternativa che permetterebbe a Quaini di restare a centrocampo. In mediana sono indicati Caligara e Vallocchia, mentre sulle corsie Lunetta e Masciangelo restano possibili scelte iniziali. Insigne e Cicerelli dovrebbero sostenere Coda, anche se Longo conserva alternative sia per gli esterni sia per il reparto avanzato.

SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano, Capuano, Heinz, Zoia; Achik, Vitale, De Boer, Villa; D’Ursi, Lescano. Allenatore: Di Bari.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Quaini, Perrotta; Lunetta, Caligara, Vallocchia, Masciangelo; Insigne, Cicerelli; Coda. Allenatore: Longo.