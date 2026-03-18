Basaksehir-Antalyaspor Streaming e Diretta TV: dove vedere la SuperligLIVE

Basaksehir-Antalyaspor: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superlig turca LIVE su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 18 marzo - 12:11

La sfida di Süper Lig tra Basaksehir e Antalyaspor, in programma a Istanbul, mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti molto diversi. I padroni di casa sono ancora in corsa per un posto europeo, mentre gli ospiti devono guardarsi alle spalle per evitare problemi in zona retrocessione.

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Qui Basaksehir — Il Basaksehir arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante. Dopo un periodo molto positivo che aveva rilanciato le ambizioni europee, la squadra ha rallentato, ottenendo pochi punti nelle ultime uscite. Le recenti sconfitte hanno evidenziato qualche difficoltà, soprattutto contro avversari di alto livello, ma il potenziale resta importante. In casa, inoltre, il Basaksehir sa essere pericoloso e questa partita rappresenta un’occasione fondamentale per tornare a fare punti e riaccendere la corsa alla zona europea.

Qui Antalyaspor — L’Antalyaspor, invece, vive un momento complicato. La squadra è reduce da una serie negativa di risultati che ha peggiorato la situazione in classifica, avvicinandola alla zona retrocessione. Le ultime prestazioni hanno mostrato fragilità difensive evidenti e una generale difficoltà nel reagire nei momenti decisivi delle partite. Anche il rendimento in trasferta non è incoraggiante, e affrontare un avversario motivato come il Basaksehir rende questa sfida particolarmente difficile per gli ospiti.

Probabili formazioni — Basaksehir (4-2-3-1): Sengezer; Sahiner, Duarte, Opoku, Karatas; Kemen, Gunes; Fayzullaev, Shomurodov, Brnic; Selke. Allenatore: Nuri Sahin

Antalyaspor (4-2-3-1): Giuliano; Paal, Sari, Dzhikiya, Turkmen; Ceesay, Dikmen; Balletto, Tempesta, Sinik; van de Streek. Allenatore: Sami Ugurlu

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