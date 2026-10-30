La parità in classifica rende il prossimo Klassiker un’occasione per entrambe. Bayern Monaco e Borussia Dortmund si presentano allo scontro diretto con diciassette punti, dopo cinque vittorie e due pareggi nelle prime sette giornate. Sabato 31 ottobre 2026 alle 18:30, all’Allianz Arena, una delle due proverà a staccare l’altra nell’ottavo turno di Bundesliga. GUARDA BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING SU BET365.

I bavaresi affrontano l’appuntamento con Aaron Danks chiamato a sostituire Vincent Kompany, ancora in recupero dopo i problemi di salute. Dall’altra parte, Niko Kovač cerca un risultato che permetta al Dortmund di interrompere la serie di tre successi del Bayern nei confronti diretti tra campionato e Supercoppa. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING SU VINCITÙ.

Klassiker su Sky Sport Uno: dove trovare la diretta

Bayern Monaco-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta su, con calcio d’inizio alle. La telecronaca sarà affidata a. L’incontro potrà essere seguito anche in streaming su, attraverso un abbonamento che comprenda la competizione. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go da computer, smartphone e tablet. Su NOW sarà necessario accedere con il Pass Sport attivo, utilizzando il sito o l’applicazione sui dispositivi compatibili.

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Bayern Monaco-Borussia Dortmund: tutte le informazioni sulla partita

Competizione: Bundesliga.

Bundesliga. Giornata: 8ª.

8ª. Data: sabato 31 ottobre 2026.

sabato 31 ottobre 2026. Orario: 18:30.

18:30. Stadio: Allianz Arena, Monaco di Baviera.

Allianz Arena, Monaco di Baviera. Diretta TV: Sky Sport Uno.

Sky Sport Uno. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Telecronaca: Pietro Nicolodi.

Bayern, Danks guida una squadra alle prese con diverse assenze

L’assenza di Kompany accompagna la preparazione del Bayern alla sfida. Il tecnico è stato dimesso dall’ospedale, ma il suo ritorno al lavoro non ha ancora una data definita: per il confronto con il Dortmund è atteso nuovamente Danks alla guida della squadra. Sul campo, i bavaresi devono fare i conti anche con le indisponibilità di Neuer, Musiala, Luis Díaz, Pavlović e Buchmann. Assenze che incidono soprattutto sulle alternative tra centrocampo e attacco, dove servirà distribuire la responsabilità di creare occasioni.

Kane rimane il riferimento offensivo, ma il suo contributo può essere prezioso anche lontano dall’area. Quando l’inglese viene incontro, gli inserimenti alle sue spalle possono costringere i difensori del Dortmund a scegliere se seguirlo o proteggere la profondità. Per il Bayern sarà importante accompagnare queste situazioni senza perdere equilibrio nel momento in cui il possesso passa agli avversari.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 28 OTTOBRE: Ismael Saibari del Bayern Monaco corre con il pallone durante la partita di Coppa di Germania 2026/27 tra Bayern Monaco e 1. FC Magdeburg all’Allianz Arena, il 28 ottobre 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Borussia Dortmund, Guirassy e i trequartisti per mettere alla prova i bavaresi

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Dortmund: Kane contro Guirassy all’Allianz Arena

Ilarriva a Monaco con lo stesso rendimento in campionato del Bayern e la possibilità di misurare le proprie ambizioni in uno degli appuntamenti più impegnativi della stagione. Kovac deve rinunciare a Emre Can, Konstantelias e Justin Lerma, mentre Karetsas resta da valutare. La disponibilità dei singoli potrà incidere sulle alternative, ma l’ipotesi di partenza rimane una difesa a tre con due giocatori alle spalle di Guirassy. La gestione delle corsie sarà uno dei temi della gara.e Svensson dovranno sostenere l’attacco e rientrare con tempestività per evitare che gli esterni del Bayern ricevano con troppo spazio. Guirassy, invece, potrà aiutare la squadra a risalire, offrendo un appoggio sul quale far arrivare i centrocampisti e i trequartisti.Il, con Urbig in porta e una linea difensiva composta da Brown, Upamecano, Tah e Stanišić. Kimmich e Laimer sono attesi davanti alla difesa. Sulla trequarti potrebbero partire Olise, Gnabry e Karl, chiamati a sostenere Kane e ad attaccare gli spazi aperti dai suoi movimenti.

Il Borussia Dortmund potrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Davanti a Kobel sono previsti Anton, Schlotterbeck e Bensebaini. Ryerson e Svensson dovrebbero presidiare le fasce, con Veerman e Nmecha al centro. Sabitzer e Silva rappresentano le ipotesi alle spalle di Guirassy. Le scelte restano provvisorie in attesa degli ultimi aggiornamenti e delle formazioni ufficiali.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Brown, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Laimer; Olise, Gnabry, Karl; Kane. Allenatore: Vincent Kompany; in panchina è atteso il vice Aaron Danks.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Sabitzer, Silva; Guirassy. Allenatore: Niko Kovač.