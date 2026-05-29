Matteo Berrettini continua il suo percorso al Roland Garros e si prepara ad affrontare un nuovo ostacolo sulla strada verso gli ottavi di finale. Dopo l’ottima prestazione offerta contro Arthur Rinderknech, il tennista romano sarà chiamato a misurarsi con l’argentino Francisco Comesana in un match che si preannuncia interessante e ricco di spunti tecnici.

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Il momento dei due tennisti

L’azzurro ha confermato di attraversare un momento particolarmente positivo, imponendosi con autorità sul francese in tre set e conquistando l’accesso al terzo turno senza lasciare spazio a particolari sorprese. Sul prestigioso campo Philippe Chatrier, Berrettini ha sfoderato una prova solida e convincente, chiudendo la sfida con un netto triplo 6-4. Un successo di grande valore, ottenuto contro un avversario che lo precede in classifica ATP e sostenuto dal caloroso pubblico di casa, tradizionalmente molto vicino ai giocatori francesi.

Nonostante l’atmosfera favorevole a Rinderknech, Berrettini ha gestito con maturità i momenti più delicati dell’incontro, facendo valere la propria esperienza e la qualità del suo tennis. Il servizio ha funzionato a dovere, mentre il diritto si è confermato una delle armi più efficaci del suo repertorio, consentendogli di controllare gran parte degli scambi e di mantenere sempre l’iniziativa.

Adesso sulla sua strada c’è Francisco Comesana, protagonista di un percorso altrettanto positivo nel torneo parigino. L’argentino ha conquistato il pass per il terzo turno dopo una lunga e combattuta battaglia contro Luciano Darderi, conclusa al quinto set con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4, 2-6, 6-4. Una vittoria che testimonia la determinazione e la resistenza del sudamericano, qualità che potrebbero rappresentare un fattore importante sulla terra rossa di Parigi.

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