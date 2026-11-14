Un punto separa l’Albania dalla promozione diretta, ma per conquistarlo dovrà fermare una rivale reduce da tre vittorie consecutive. Bielorussia-Albania si gioca domenica 15 novembre 2026 alle 18:00, allo stadio Illovszky Rudolf di Budapest, nell’ultima giornata del Gruppo 1 della Lega C di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Rolando Maran guida la classifica con dodici punti, due in più dei bielorussi. Il calcolo è immediato: agli albanesi bastano una vittoria o un pareggio per salire in Lega B, mentre la formazione di Viktor Goncharenko deve imporsi per effettuare il sorpasso. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove viene trasmessa Bielorussia-Albania in TV

sarà proposta su, con calcio d’inizio alle. La telecronaca sarà affidata a. La programmazione prevede tutti i novanta minuti della sfida di Budapest, permettendo di seguire senza interruzioni il confronto che assegnerà il primo posto del raggruppamento. Per accedere alla visione è necessario un abbonamento Sky che comprenda i contenuti sportivi richiesti. L’orario è quello italiano e coincide con l’ora locale di Budapest. Contemporaneamente si giocherà Finlandia-San Marino, l’altra partita conclusiva del girone.

La diretta sarà disponibile anche su NOW, per gli utenti con Pass Sport attivo, e attraverso Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Su NOW sarà possibile raggiungere la trasmissione dall’app sui dispositivi compatibili oppure collegandosi alla piattaforma da browser. Chi utilizza una smart TV supportata potrà selezionare Sky Sport Max direttamente dall’applicazione. Sky Go permetterà invece di seguire l’incontro da smartphone, tablet e computer con le credenziali associate al proprio account. Entrambe le soluzioni proporranno la stessa diretta integrale del canale televisivo, a partire dal calcio d’inizio delle 18.

Il momento della Bielorussia

Laarriva all’appuntamento decisivo con, conquistati attraverso tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il dato più significativo riguarda la tenuta difensiva: appena, entrambe nella partita d’andata contro l’Albania. Dopo quel ko, la formazione diha costruito la propria rincorsa. L’ultimoha allungato a tre la serie di successi consecutivi e mantenuto aperta la possibilità di raggiungere direttamente la Lega B.

Nella gara più recente i bielorussi hanno indirizzato il risultato già nella prima parte del primo tempo. A Budapest servirà però una prestazione diversa per difficoltà e gestione: l’Albania può proteggere il pareggio e non avrà la stessa necessità di esporsi. Goncharenko dovrà quindi trovare il modo di aumentare la pressione offensiva senza compromettere l’equilibrio che ha sostenuto la risalita. Con il passare dei minuti, la necessità di vincere potrebbe richiedere scelte sempre più aggressive.

Il momento dell’Albania

ha vinto, perdendo soltanto il confronto d’andata con la Finlandia. Ilha consentito alla squadra di Maran di conservare il comando e presentarsi allo scontro conclusivo con due risultati utili. Il successo iniziale contro la, sempre per 2-0, rappresenta un precedente favorevole. La situazione del ritorno è però differente: questa volta gli avversari arrivano con maggiore continuità e possono conquistare il primo posto vincendo.

Maran ha richiamato l’attenzione soprattutto sulla capacità di mantenere ritmo e concentrazione. Il vantaggio di classifica offre una possibilità in più, ma abbassarsi troppo presto potrebbe lasciare alla Bielorussia il controllo della partita. Per gli albanesi sarà importante conservare una minaccia offensiva anche nelle fasi di pressione avversaria. Broja e gli esterni dovranno offrire soluzioni per risalire il campo e impedire che la difesa venga sottoposta a un assedio prolungato.

Il peso del risultato sulle scelte tattiche

Le probabili formazioni di Bielorussia-Albania

Ladovrà cercare il vantaggio, ma forzare immediatamente la partita potrebbe favorire le ripartenze albanesi. Gli inserimenti dei centrocampisti saranno utili per sostenere Morozov, purché resti una copertura adeguata alle spalle del pallone.potrebbe invece provare a controllare il ritmo attraverso il centrocampo, alternando fasi di possesso ad accelerazioni verso gli attaccanti. Se riuscirà a coinvolgere Broja e a liberare gli esterni, costringerà i bielorussi a mantenere attenzione anche nella propria metà campo. Un eventuale gol cambierebbe sensibilmente il confronto: il vantaggio della Bielorussia obbligherebbe Maran a cercare il pareggio, mentre una rete albanese imporrebbe agli avversari di segnarne almeno due per conquistare il primo posto.Ladovrebbe partire con il, affidandosi atra i pali. La linea difensiva indicata comprende. A centrocampo sono attesi, concome riferimento avanzato. La disposizione potrebbe diventare più offensiva durante il possesso, soprattutto attraverso l’avanzamento degli esterni.

L’Albania dovrebbe confermare il 4-3-3. Davanti a Sherri, la difesa sarà presumibilmente composta da Hysaj, Djimsiti, Ismajli e Mitaj. In mezzo al campo spazio ad Asllani, Ramadani e Laci, mentre Bajrami e Uzuni dovrebbero accompagnare Broja nel tridente. Il lavoro dei centrocampisti sarà importante sia per proteggere la difesa sia per trovare il primo passaggio dopo il recupero del pallone.

BIELORUSSIA (5-4-1): Lapoukhov; Shevchenko, Volkov, Martynovich, Parkhomenko, Pechenin; Kovalev, Yablonski, Ebong, Gromyko; Morozov. Allenatore: Goncharenko.

ALBANIA (4-3-3): Sherri; Hysaj, Djimsiti, Ismajli, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laci; Bajrami, Broja, Uzuni. Allenatore: Maran.

Orario e informazioni essenziali di Bielorussia-Albania