Tre volte a segno, tre volte sconfitta per 2-1: la Lettonia prova a spezzare questa sequenza in Lettonia-Armenia, domenica 15 novembre 2026 alle 15:00 italiane, allo stadio Skonto di Riga. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La sesta giornata del Gruppo 2 della Lega C di Nations League non modificherà le posizioni delle due nazionali: i padroni di casa chiuderanno ultimi, gli armeni terzi. Resta però la possibilità di concludere il percorso con una prestazione positiva, soprattutto per la squadra di Paolo Nicolato, ancora senza vittorie. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Lettonia-Armenia in TV: dove sarà trasmessa

La partita sarà proposta su, con calcio d’inizio alle. La telecronaca sarà affidata a. Il palinsesto prevede la trasmissione dell’intero incontro, consentendo agli spettatori di seguire tutti i novanta minuti dell’ultima uscita delle due squadre nel raggruppamento. Per accedere alla visione servirà un abbonamento Sky che comprenda i contenuti sportivi richiesti.si giocherà contemporaneamente a Cipro-Montenegro , l’altro confronto conclusivo del girone. L’orario delle 15 è riferito all’Italia: a Riga saranno le

La diretta sarà disponibile anche su NOW, per chi dispone del Pass Sport attivo, e attraverso Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Gli utenti NOW potranno selezionare la partita dall’app sui dispositivi compatibili oppure collegarsi alla piattaforma da browser. Sulle smart TV supportate sarà possibile guardare l’incontro direttamente tramite l’applicazione. Sky Go consentirà invece di seguire Sky Sport 257 da smartphone, tablet e computer, utilizzando le credenziali associate al proprio abbonamento. Anche online sarà proposta la stessa copertura integrale del canale televisivo, dal calcio d’inizio fino al termine della gara.

Il momento della Lettonia

Laha raccolto, grazie allo 0-0 contro Cipro nella seconda uscita. Da allora ha sempre trovato il gol, senza però riuscire a trasformarlo in un risultato utile. Le ultime tre partite sono terminate tutte con una sconfitta per. Un andamento che mostra qualche progresso nella capacità di segnare, ma anche la difficoltà di proteggere la propria porta nei momenti decisivi.

Contro il Montenegro, nell’ultimo turno, la rete di Deniss Meļņiks non è bastata a interrompere la serie negativa. La squadra di Paolo Nicolato torna ora davanti al proprio pubblico per cercare il successo che finora è mancato. La posizione finale è già definita, ma questa partita può offrire indicazioni sul lavoro da proseguire. Per i lettoni sarà importante accompagnare la maggiore continuità offensiva con una gestione più attenta delle situazioni difensive, evitando di dover rincorrere nuovamente il risultato.

Il momento dell’Armenia

arriva a Riga con, conquistati attraverso una vittoria e due pareggi. Il successo risale proprio alla gara d’esordio contro la Lettonia, conclusa. Dopo quel risultato sono arrivate le sconfitte controe Cipro. Nelle successive sfide di ritorno, però, la squadra diha evitato nuovi ko, pareggiando contro entrambe e consolidando il terzo posto.

Nell’ultimo incontro con i ciprioti è stato Artur Gharibyan a segnare il gol dell’1-1. L’attaccante aveva già colpito contro la Lettonia all’andata, quando era andato a segno anche Georgiy Harutyunyan. La trasferta offre agli armeni l’occasione di chiudere con tre risultati utili consecutivi e ritrovare una vittoria assente dalla prima giornata. Servirà però concretezza contro una Lettonia che, pur perdendo, nelle ultime uscite è riuscita a segnare con regolarità.

La chiave tattica del match

Le probabili formazioni di Lettonia-Armenia

Lapotrebbe cercare Uldriķis con palloni diretti, ma sarà decisiva la capacità dei centrocampisti di avvicinarsi all’attaccante e raccogliere le seconde palle. Senza questo accompagnamento, l’Armenia avrebbe maggiori possibilità di recuperare rapidamente il possesso. Gli ospiti proveranno invece a coinvolgere i tre giocatori alle spalle di Gharibyan. Se riusciranno a ricevere tra le linee, potranno costringere i difensori lettoni a uscire dalla propria posizione, aprendo spazi per gli inserimenti. L’andata ha premiato gli armeni, mentre le ultime gare raccontano una Lettonia più continua nel trovare la rete. La sfida di Riga verificherà soprattutto se i padroni di casa sapranno aggiungere alla produzione offensiva la solidità necessaria per ottenere finalmente una vittoria.dovrebbe confermare il, contra i pali e una linea difensiva composta da. A centrocampodovrebbero garantire ampiezza, affiancando. Il riferimento offensivo resta, che avrà bisogno del sostegno dei compagni per evitare di ritrovarsi isolato contro i difensori armeni.

Melikyan dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Davanti a Mishiev sono attesi Bandikyan, Harutyunyan, Mkrtchyan e Tiknizyan. In mediana spazio a Hovhannisyan e Iwu, mentre Grigoryan, Serobyan e Shaghoyan dovrebbero muoversi alle spalle di Gharibyan. Serobyan potrebbe rappresentare il collegamento principale tra centrocampo e attacco, cercando di ricevere negli spazi lasciati dalla linea mediana lettone.

LETTONIA (5-4-1): Matrevičs; Jurkovskis, Meļņiks, Černomordijs, Vientiesis, Cirkins; Daškevičs, Vapne, Zeļenkovs, Cigaņiks; Uldriķis. Ct: Nicolato.

ARMENIA (4-2-3-1): Mishiev; Bandikyan, Harutyunyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, Iwu; Grigoryan, Serobyan, Shaghoyan; Gharibyan. Ct: Melikyan.

Orario e informazioni essenziali di Lettonia-Armenia