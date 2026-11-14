Il risultato non cambierà l’ordine del girone, ma offre alla Lettonia un’ultima occasione per vincere
Tre volte a segno, tre volte sconfitta per 2-1: la Lettonia prova a spezzare questa sequenza in Lettonia-Armenia, domenica 15 novembre 2026 alle 15:00 italiane, allo stadio Skonto di Riga. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La sesta giornata del Gruppo 2 della Lega C di Nations League non modificherà le posizioni delle due nazionali: i padroni di casa chiuderanno ultimi, gli armeni terzi. Resta però la possibilità di concludere il percorso con una prestazione positiva, soprattutto per la squadra di Paolo Nicolato, ancora senza vittorie. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Lettonia-Armenia in TV: dove sarà trasmessaLa partita sarà proposta su Sky Sport 257, con calcio d’inizio alle 15:00. La telecronaca sarà affidata a Matteo Migliori. Il palinsesto prevede la trasmissione dell’intero incontro, consentendo agli spettatori di seguire tutti i novanta minuti dell’ultima uscita delle due squadre nel raggruppamento. Per accedere alla visione servirà un abbonamento Sky che comprenda i contenuti sportivi richiesti. Lettonia-Armenia si giocherà contemporaneamente a Cipro-Montenegro, l’altro confronto conclusivo del girone. L’orario delle 15 è riferito all’Italia: a Riga saranno le 16:00.
La diretta sarà disponibile anche su NOW, per chi dispone del Pass Sport attivo, e attraverso Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Gli utenti NOW potranno selezionare la partita dall’app sui dispositivi compatibili oppure collegarsi alla piattaforma da browser. Sulle smart TV supportate sarà possibile guardare l’incontro direttamente tramite l’applicazione. Sky Go consentirà invece di seguire Sky Sport 257 da smartphone, tablet e computer, utilizzando le credenziali associate al proprio abbonamento. Anche online sarà proposta la stessa copertura integrale del canale televisivo, dal calcio d’inizio fino al termine della gara.
Il momento della LettoniaLa Lettonia ha raccolto un solo punto nelle prime cinque giornate, grazie allo 0-0 contro Cipro nella seconda uscita. Da allora ha sempre trovato il gol, senza però riuscire a trasformarlo in un risultato utile. Le ultime tre partite sono terminate tutte con una sconfitta per 2-1. Un andamento che mostra qualche progresso nella capacità di segnare, ma anche la difficoltà di proteggere la propria porta nei momenti decisivi.
Contro il Montenegro, nell’ultimo turno, la rete di Deniss Meļņiks non è bastata a interrompere la serie negativa. La squadra di Paolo Nicolato torna ora davanti al proprio pubblico per cercare il successo che finora è mancato. La posizione finale è già definita, ma questa partita può offrire indicazioni sul lavoro da proseguire. Per i lettoni sarà importante accompagnare la maggiore continuità offensiva con una gestione più attenta delle situazioni difensive, evitando di dover rincorrere nuovamente il risultato.
Il momento dell’ArmeniaL’Armenia arriva a Riga con cinque punti, conquistati attraverso una vittoria e due pareggi. Il successo risale proprio alla gara d’esordio contro la Lettonia, conclusa 2-0. Dopo quel risultato sono arrivate le sconfitte contro Montenegro e Cipro. Nelle successive sfide di ritorno, però, la squadra di Yeghishe Melikyan ha evitato nuovi ko, pareggiando contro entrambe e consolidando il terzo posto.
Nell’ultimo incontro con i ciprioti è stato Artur Gharibyan a segnare il gol dell’1-1. L’attaccante aveva già colpito contro la Lettonia all’andata, quando era andato a segno anche Georgiy Harutyunyan. La trasferta offre agli armeni l’occasione di chiudere con tre risultati utili consecutivi e ritrovare una vittoria assente dalla prima giornata. Servirà però concretezza contro una Lettonia che, pur perdendo, nelle ultime uscite è riuscita a segnare con regolarità.
La chiave tattica del matchLa Lettonia potrebbe cercare Uldriķis con palloni diretti, ma sarà decisiva la capacità dei centrocampisti di avvicinarsi all’attaccante e raccogliere le seconde palle. Senza questo accompagnamento, l’Armenia avrebbe maggiori possibilità di recuperare rapidamente il possesso. Gli ospiti proveranno invece a coinvolgere i tre giocatori alle spalle di Gharibyan. Se riusciranno a ricevere tra le linee, potranno costringere i difensori lettoni a uscire dalla propria posizione, aprendo spazi per gli inserimenti. L’andata ha premiato gli armeni, mentre le ultime gare raccontano una Lettonia più continua nel trovare la rete. La sfida di Riga verificherà soprattutto se i padroni di casa sapranno aggiungere alla produzione offensiva la solidità necessaria per ottenere finalmente una vittoria.
Le probabili formazioni di Lettonia-ArmeniaNicolato dovrebbe confermare il 5-4-1, con Matrevičs tra i pali e una linea difensiva composta da Jurkovskis, Meļņiks, Černomordijs, Vientiesis e Cirkins. A centrocampo Daškevičs e Cigaņiks dovrebbero garantire ampiezza, affiancando Vapne e Zeļenkovs. Il riferimento offensivo resta Uldriķis, che avrà bisogno del sostegno dei compagni per evitare di ritrovarsi isolato contro i difensori armeni.
Melikyan dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Davanti a Mishiev sono attesi Bandikyan, Harutyunyan, Mkrtchyan e Tiknizyan. In mediana spazio a Hovhannisyan e Iwu, mentre Grigoryan, Serobyan e Shaghoyan dovrebbero muoversi alle spalle di Gharibyan. Serobyan potrebbe rappresentare il collegamento principale tra centrocampo e attacco, cercando di ricevere negli spazi lasciati dalla linea mediana lettone.
LETTONIA (5-4-1): Matrevičs; Jurkovskis, Meļņiks, Černomordijs, Vientiesis, Cirkins; Daškevičs, Vapne, Zeļenkovs, Cigaņiks; Uldriķis. Ct: Nicolato.
ARMENIA (4-2-3-1): Mishiev; Bandikyan, Harutyunyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, Iwu; Grigoryan, Serobyan, Shaghoyan; Gharibyan. Ct: Melikyan.
Orario e informazioni essenziali di Lettonia-Armenia
- Partita: Lettonia-Armenia.
- Competizione: UEFA Nations League, Lega C, Gruppo 2, sesta giornata.
- Data: domenica 15 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 15:00 italiane, 16:00 locali.
- Stadio: Skonto di Riga.
- Diretta TV: Sky Sport 257.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Telecronaca: Matteo Migliori.
- Copertura: diretta integrale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA