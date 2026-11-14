La promozione è già in tasca, ma Vučinić chiede al Montenegro un ultimo sforzo. Cipro-Montenegro, in programma domenica 15 novembre 2026 alle 15:00 italiane, chiude all’Alphamega Stadium di Limassol il percorso delle due nazionali nel Gruppo 2 della Lega C di Nations League. Gli ospiti hanno conquistato il primo posto con una giornata d’anticipo. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Anche Cipro conosce già il proprio destino: secondo posto e accesso agli spareggi per provare a raggiungere la Lega B. Senza posizioni da cambiare in classifica, la partita permetterà di valutare concentrazione, condizione e possibili soluzioni per i prossimi impegni. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Cipro-Montenegro

Cipro-Montenegro sarà trasmessa su, dalle. La telecronaca sarà affidata a. La programmazione prevede tutti i novanta minuti della sfida di Limassol. Per accedere alla visione sarà necessario un abbonamento Sky che comprenda il pacchetto sportivo richiesto. L’orario indicato è quello italiano: a Cipro il calcio d’inizio sarà alle. La partita aprirà il programma domenicale insieme a Lettonia-Armenia, l’altro incontro conclusivo dello stesso raggruppamento.

La diretta sarà disponibile su NOW, per gli utenti con Pass Sport attivo, e su Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Chi sceglierà NOW potrà guardare la partita dall’app sui dispositivi compatibili oppure accedere alla piattaforma attraverso il browser. Sulle smart TV supportate sarà sufficiente selezionare la diretta di Sky Sport Max. Sky Go consentirà invece di seguire l’incontro da smartphone, tablet e computer, utilizzando le credenziali associate al proprio abbonamento. Anche online sarà proposta la copertura integrale, con la stessa trasmissione del canale televisivo.

Il momento di Cipro

L’ha lasciato a Cipro un piccolo rimpianto per il risultato, ma anche la certezza di aver raggiunto un obiettivo importante. La squadra diha consolidato il secondo posto e potrà giocarsi la promozione attraverso gli spareggi. Il bilancio dopo cinque giornate è di, con sei gol segnati e quattro subiti. Numeri che descrivono una nazionale capace di mantenere equilibrio e di restare competitiva durante il girone.

Nell’ultima uscita gli isolani avrebbero potuto sfruttare meglio le occasioni costruite nella prima parte della gara. Il pareggio ha comunque premiato la capacità di resistere alla pressione armena e di portare a casa il risultato necessario. Contro il Montenegro ci sarà anche uno stimolo legato ai precedenti: Cipro non ha mai battuto questa avversaria, con tre pareggi e tre sconfitte nei sei confronti complessivi. Provare a interrompere la serie davanti al proprio pubblico sarebbe un modo positivo per chiudere la fase a gironi.

Il momento del Montenegro

Ilarriva a Limassol dopo aver completato la propria rincorsa alla. Il successo perha portato la squadra a tredici punti, rendendo irraggiungibile il primo posto. Peril risultato rappresenta un passaggio significativo nel percorso alla guida della nazionale. Il gruppo ha raggiunto l’obiettivo attraverso quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate, senza sconfitte.

La partita contro i lettoni ha però richiesto energie e attenzione fino alla fine. Il compito del commissario tecnico sarà ora mantenere la concentrazione dopo i festeggiamenti, evitando che il traguardo già raggiunto condizioni l’ultima prestazione. All’andata il Montenegro aveva superato Cipro per 2-1. Il ritorno offrirà un contesto diverso, con entrambe le squadre libere dalla pressione della classifica, ma ancora interessate a chiudere il girone con un risultato positivo.

La chiave tattica di Cipro-Montenegro

Le probabili formazioni di Cipro-Montenegro

L’assenza di conseguenze immediate sulla classifica potrebbe permettere ai due allenatori di osservare la squadra in condizioni diverse rispetto alle giornate precedenti. Questo non implica necessariamente una gara aperta: molto dipenderà dal ritmo e dalla disponibilità ad accompagnare gli attaccanti.potrebbe cercare Kastanos tra le linee e sfruttare i movimenti di Pittas per avvicinare più uomini a Kakoullis. Il Montenegro dovrà proteggere quella zona, provando poi a coinvolgere Adzic e gli altri giocatori offensivi quando recupererà il possesso. Persarà soprattutto un’altra tappa verso gli spareggi; per Vučinić, l’occasione di verificare la risposta del gruppo dopo la promozione. Il modo in cui le due nazionali interpreteranno questi novanta minuti potrà offrire indicazioni oltre il risultato.dovrebbe confermare il, contra i pali e una linea difensiva composta da. Davanti alla difesa sono attesi. Sulla trequarti dovrebbero muoversi, chiamati a sosteneree ad accompagnare l’azione negli ultimi metri.

Anche il Montenegro dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1. Mijatovic è indicato in porta, protetto da Marusic, Savic, Vujacic e Vukcevic. In mediana spazio a Jankovic e Kuc, mentre Camaj, Adzic e Krstovic sono i candidati a partire alle spalle di Mugosa. La presenza di più giocatori offensivi potrebbe offrire soluzioni differenti, ma richiederà collaborazione nella fase di copertura.

CIPRO (4-2-3-1): Mall; Karo, Gogic, Kyprianou, Coreia; Charalampous, Spoljaric; Loizou, Kastanos, Pittas; Kakoullis. Allenatore: Mantzios.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Mijatovic; Marusic, Savic, Vujacic, Vukcevic; Jankovic, Kuc; Camaj, Adzic, Krstovic; Mugosa. Allenatore: Vucinic.

Orario e informazioni essenziali di Cipro-Montenegro