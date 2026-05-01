La Championship inglese propone una sfida equilibrata tra due squadre a caccia di continuità: Bristol City-Stoke City, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. Il Bristol City, dodicesimo in classifica, vuole migliorare il proprio rendimento e avvicinarsi alla zona playoff, mentre lo Stoke City, diciassettesimo, è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa della graduatoria. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Gerhard Struber, si presenta con un 3-4-2-1 dinamico e ben organizzato, che punta su qualità tra le linee e inserimenti offensivi. Mehmeti e Twine agiranno alle spalle di Armstrong, con il compito di creare superiorità e rendere pericolosa la squadra negli ultimi metri.

Lo Stoke City, guidato da Mark Robins, risponde con un 4-2-3-1 equilibrato, cercando compattezza difensiva e rapidità nelle transizioni. Jun-Ho e Manhoef saranno tra i principali riferimenti offensivi, con Mubama terminale avanzato pronto a sfruttare le occasioni.

Le probabili formazioni di Bristol City-Stoke City

Ci si attende una partita combattuta e ricca di duelli a centrocampo, con il Bristol City che proverà a fare la gara sfruttando il fattore campo, mentre lo Stoke City cercherà di mantenere equilibrio e colpire in ripartenza. In una sfida che può essere decisa dagli episodi, la gestione dei momenti chiave e la precisione sotto porta saranno determinanti.

Bristol City (3-4-2-1): Vitek, Atkinson, Dickie, Tanner, Borges, Vyner, Randell, McCrorie, Mehmeti, Twine, Armstrong. Allenatore: Gerhard Struber

Stoke City (4-2-3-1): Johansson, Tchamadeu, Phillips, Wilmot, Cresswell, Pearson, Rigo, Manhoef, Jun-Ho, Thomas, Mubama. Allenatore: Mark Robins

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