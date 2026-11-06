Il Cagliari torna in casa dopo la rimonta subita contro la Lazio. Dall’altra parte trova un Frosinone che ha vinto tre delle ultime quattro giornate e che, senza Raimondo, dovrebbe affidare a Birligea il centro dell’attacco. Quattro sconfitte di fila rendono Cagliari-Frosinone un passaggio delicato per i rossoblù. L’appuntamento è sabato 7 novembre 2026 alle 15:00, alla Unipol Domus, per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Fabio Pisacane è dodicesima con 13 punti, mentre quella di Massimiliano Alvini è sesta a quota 20 e dista tre lunghezze dalla zona Champions. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Cagliari ha bisogno di tradurre in punti quanto di buono mostrato a tratti contro la Lazio. Il Frosinone, invece, cerca una conferma fuori casa dopo la vittoria sul Torino e deve ridisegnare l’attacco per l’infortunio di Raimondo. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Cagliari-Frosinone in TV e in streaming

Cagliari, il vantaggio dell’Olimpico da cui ripartire

, con calcio d’inizio alle. Per seguirla in televisione si può utilizzare l’app su una smart TV compatibile oppure collegare al televisore una console o un dispositivo supportato. La partita sarà visibile anche su, per gli abbonati che hanno attivato l’opzione.si potrà guardare la gara dall’app di DAZN su smartphone e tablet oppure dal sito della piattaforma su computer. Una volta effettuato l’accesso, basta selezionare la partita tra gli eventi di Serie A.Il gol diaveva messo ilnelle condizioni di giocare in vantaggio contro la. I rossoblù sono rimasti in partita fino agli ultimi minuti, quando hanno incassato la rete del. Pisacane ha apprezzato la reazione della squadra sul piano dell’atteggiamento, ma il risultato ha lasciato il Cagliari fermo a 13 punti per la quarta giornata consecutiva. Alla Unipol Domus cambia il tipo di partita. Ildovrà trovare il modo di prendere l’iniziativa contro una squadra in fiducia, senza lasciare troppo campo alle sue spalle.può dare una soluzione venendo incontro al pallone e offrendo un collegamento con il centrocampo.

Se riceve tra le linee, Mendy può partire verso la porta prima che i difensori abbiano il tempo di stringere. Kevin Carlos resta l’alternativa per il posto accanto a Maldini. In mezzo al campo Winks e Romano possono aiutare i rossoblù a gestire il ritmo. Sarà importante anche il lavoro di Adopo e Deiola sulle corsie, soprattutto quando il Frosinone proverà a far avanzare insieme un terzino e il trequartista dello stesso lato.

ROMA, ITALIA - 1° NOVEMBRE: M’Bala Nzola del Cagliari Calcio batte Christos Mandas della S.S. Lazio e segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Cagliari Calcio allo stadio Olimpico il 1° novembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Frosinone, la prova di continuità passa dall’attacco senza Raimondo

Contro il Torino ilha trovato il vantaggio nella ripresa con, al primo gol in Serie A, e ha chiuso la partita in pieno recupero con. Per il centrocampista è stata la. Il successo ha confermato un periodo in cui i ciociari sono riusciti a vincere tre partite su quattro, salendo al sesto posto.

La trasferta in Sardegna pone ad Alvini un problema preciso. Raimondo è indisponibile per una lesione ai legamenti della caviglia sinistra e il riferimento più avanzato dovrebbe diventare Birligea. Per coinvolgerlo, il Frosinone può cercare subito Schmid tra le linee oppure allargare il gioco e far arrivare il pallone in area dalle fasce. Fini è nell’undici ipotizzato sulla destra, con Ghedjemis come alternativa dopo il gol contro i granata.

La chiave tattica è lo spazio tra Calò e la difesa

Il confronto tra ile ilpuò ruotare attorno alla posizione di Maldini. Se il rossoblù si abbassa alle spalle di, uno dei centrali ciociari potrebbe essere costretto a seguirlo. In quel momento Mendy avrebbe un corridoio per attaccare la profondità. Se invece la difesa mantiene la linea, Maldini può ricevere e girarsi per cercare la porta o allargare il gioco.

Il Frosinone può creare un problema simile con Schmid. Quando Winks e Romano escono su Calò e Masini, il trequartista può cercare spazio davanti a Mina e Rodríguez. Se riceve libero, può servire Birligea oppure trovare Kvernadze sul lato opposto. Per il Cagliari conterà quindi la distanza tra centrocampo e difesa nel momento in cui scatta la pressione.

FROSINONE, ITALIA - 1° NOVEMBRE: Giacomo Calò del Frosinone Calcio esulta con i compagni dopo aver segnato il gol del 2-0 durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e Torino FC allo stadio Benito Stirpe il 1° novembre 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Le probabili formazioni di Cagliari-Frosinone

Pisacane dovrebbe partire con Caprile tra i pali, Zé Pedro e Aurelio sulle corsie difensive e Mina accanto a Rodríguez al centro. Adopo e Deiola sono attesi ai lati di Winks e Romano. In attacco, Mendy è leggermente favorito su Kevin Carlos per affiancare Maldini.

Frosinone. Alvini dovrebbe schierare Palmisani in porta, con Oyono, Monterisi, Calvani e Bracaglia in difesa. Masini e Calò formeranno la coppia di centrocampo. Fini, Schmid e Kvernadze sono indicati alle spalle di Birligea, con Ghedjemis in corsa sulla destra.

CAGLIARI (4-4-2) — Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Aurelio; Adopo, Winks, Romano, Deiola; Maldini, Mendy. Allenatore Fabio Pisacane.

FROSINONE (4-2-3-1) — Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Masini, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Birligea. Allenatore Massimiliano Alvini.

La scheda della partita