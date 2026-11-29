Il Milan cerca in Sardegna la quarta vittoria consecutiva in campionato, il Cagliari vuole impedirgli di proseguire la rincorsa alle prime posizioni. Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre 2026 alle 20:45 all’Unipol Domus, chiude la tredicesima giornata di Serie A con una sfida che mette alla prova le ambizioni rossonere. Dopo i cinque gol al Frosinone e il successo europeo contro l’Olympiacos, la squadra di Amorim deve confermare continuità anche nella gestione di un calendario fitto, con alcune condizioni fisiche ancora da valutare. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Cagliari prepara invece una serata nella quale ritrovare punti dopo la sconfitta di Como. Al Sinigaglia i rossoblù hanno costruito opportunità senza riuscire a concretizzarle: contro il Milan, quella precisione mancata potrebbe diventare decisiva. Pisacane può contare sul sostegno del proprio pubblico e su diverse alternative recuperate, ma chiede soprattutto una squadra capace di prendere l’iniziativa senza scoprirsi. Per mettere in difficoltà gli ospiti servirà dare seguito alle azioni migliori, limitando i palloni persi che potrebbero liberare Pulisic e compagni. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Cagliari-Milan, dove guardare la partita in tv e streaming

Cagliari, il coraggio deve tradursi in concretezza

Milan, Rabiot dà continuità alla crescita

, con calcio d’inizio alle. Sul televisore la diretta si potrà aprire dall’app della piattaforma, installata su una smart TV compatibile oppure utilizzata attraverso un dispositivo supportato collegato allo schermo. Per seguire, gli abbonati potranno collegarsi al sito DAZN da computer o utilizzare l’app su smartphone e tablet. L’accesso richiede un piano che comprenda le partite di Serie A.La trasferta diha lasciato ai rossoblù il rimpianto per le occasioni non sfruttate. Pisacane ha difeso la scelta di affrontare l’avversario con iniziativa, ma per migliorare la classifica serve accompagnare quell’atteggiamento con maggiore efficacia negli ultimi metri. Irappresentano una base da consolidare. Zè Pedro ha parlato alla stampa , mentre il bilancio offensivo, fermo a dieci reti, evidenzia però la necessità di aumentare il contributo di tutta la squadra., autore di cinque gol, ha firmato metà delle marcature del Cagliari: sostenerlo meglio sarà importante anche contro il Milan. Alla vigilia, Pisacane ha chiesto ai suoi una prestazione superiore all’ordinario, sottolineando la qualità degli avversari e l’importanza di conservare la propria identità.Il successo sulha mostrato un attacco capace di trovare protagonisti diversi. Ramos è tornato a segnare, Cissé ha confermato il proprio contributo eha accompagnato la manovra con due assist. Il francese offre ad Amorim più soluzioni: può partecipare alla costruzione, avanzare vicino alla punta e inserirsi quando Pulisic si sposta per ricevere. Anche questa varietà ha sostenuto la risalita rossonera, mentre la vittoria di Atene ha aggiunto fiducia dopo le difficoltà delle precedenti uscite europee. A Cagliari servirà mantenere efficacia senza perdere equilibrio, soprattutto quando gli esterni saliranno contemporaneamente.

PIREO, GRECIA – 26 NOVEMBRE: Alphadjo Cissé del Milan esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra nella partita tra Olympiacos e Milan, valida per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27 e disputata allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo il 26 novembre 2026. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Pulisic tra centrocampo e difesa, Maldini per attaccare gli spazi

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

può cercare ricezioni alle spalle di Deiola e Romano, obbligando Rodríguez o Kofler a uscire dalla linea. In quel momento,avrebbe spazio per muoversi verso la porta, mentre Moreira potrebbe allargare Zé Pedro e favorire gli inserimenti di Rabiot. Ilpuò rispondere cercandoquando Jashari avanza per accompagnare l’azione.dovrà impegnare i centrali e offrire un appoggio, consentendo a Fazzini di avvicinarsi. Per il Milan sarà essenziale proteggere il primo passaggio dopo la perdita del pallone, evitando di lasciare i difensori esposti alle corse degli attaccanti.Nel, Pisacane ritrova diverse possibilità di scelta: alla vigilia ha indicato Felici e Liteta come gli elementi ancora indisponibili. Mina e Winks tornano quindi tra le opzioni da valutare. L’ipotesi di partenza resta il 4-4-2 con Caprile in porta, Zé Pedro e Obert sulle fasce, Rodríguez e Kofler centrali. Adopo, Deiola, Romano e Fazzini possono comporre il centrocampo.dovrebbe affiancare Nzola, con Mendy e Kevin Carlos tra le alternative offensive.

Nel Milan, le valutazioni riguardano soprattutto Pavlović e Gonçalo Ramos. Il serbo può rientrare in difesa, mentre Cissé è pronto se il centravanti portoghese non offrirà sufficienti garanzie dopo la botta rimediata in Grecia. Davanti a Maignan si candidano Gila, De Winter, Pavlović e Diawara. Jashari e Rabiot sono i riferimenti centrali, con Musah e Moreira sulle corsie e Pulisic vicino alla punta. Tomori rappresenta un’ulteriore possibilità per la retroguardia.

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Rodríguez, Kofler, Obert; Adopo, Deiola, Romano, Fazzini; Maldini, Nzola. Allenatore: Fabio Pisacane.

Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Diawara; Musah, Jashari, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. Allenatore: Rúben Amorim.

Orario e informazioni essenziali di Cagliari-Milan