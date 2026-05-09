Allo stadio “Molinari” si apre una sfida ad alta tensione tra Campobasso e Potenza, primo atto di un confronto che vale un pezzo importante del cammino playoff. Due squadre con percorsi diversi ma con la stessa ambizione si ritrovano di fronte in un incrocio che promette equilibrio e grande intensità. Guarda ora ampobasso-Potenza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Campobasso-Potenza: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Campobasso-Potenza nel palinsesto Live

Qui Campobasso

Qui Potenza

Campobasso-Potenza, probabili formazioni

Ilarriva alla sfida forte di un buon momento di forma e di una striscia positiva che lo ha visto rimanere imbattuto nelle ultime otto gare. La qualificazione al turno nazionale è arrivata grazie al pareggio contro il Pineto, sufficiente per il passaggio del turno in virtù del miglior piazzamento. La squadra di Zauri si affida alla solidità del gruppo e alla capacità di restare dentro le partite fino all’ultimo, come dimostrato anche nel finale della stagione regolare.Il, invece, fa il suo ingresso nei playoff direttamente in questa fase grazie al successo in Coppa Italia di categoria e a una stagione regolare chiusa con un piazzamento che conferma la sua competitività. La formazione lucana arriva con ritmo gara meno recente ma con grande fiducia nei propri mezzi, pronta a sfruttare qualità ed esperienza per provare a indirizzare subito la doppia sfida.Tantalocchi; F. Papini, Salines, Lancini; Pierno, Gala, Agazzi, Gargiulo, Martina; Bifulco, Magnaghi.Zauri.

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Bura, Kirwan, Rocchetti; Maisto, Lucas Felippe, Erradi; L. Mazzeo, Murano, D'Auria. Allenatore: De Giorgio.

Guarda ora Campobasso-Potenza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365