Campobasso-Potenza: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

Campobasso-Potenza: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dei playoff di Serie C su Bet365
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Allo stadio “Molinari” si apre una sfida ad alta tensione tra Campobasso e Potenza, primo atto di un confronto che vale un pezzo importante del cammino playoff. Due squadre con percorsi diversi ma con la stessa ambizione si ritrovano di fronte in un incrocio che promette equilibrio e grande intensità. Guarda ora ampobasso-Potenza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui CampobassoIl Campobasso arriva alla sfida forte di un buon momento di forma e di una striscia positiva che lo ha visto rimanere imbattuto nelle ultime otto gare. La qualificazione al turno nazionale è arrivata grazie al pareggio contro il Pineto, sufficiente per il passaggio del turno in virtù del miglior piazzamento. La squadra di Zauri si affida alla solidità del gruppo e alla capacità di restare dentro le partite fino all’ultimo, come dimostrato anche nel finale della stagione regolare.
Qui PotenzaIl Potenza, invece, fa il suo ingresso nei playoff direttamente in questa fase grazie al successo in Coppa Italia di categoria e a una stagione regolare chiusa con un piazzamento che conferma la sua competitività. La formazione lucana arriva con ritmo gara meno recente ma con grande fiducia nei propri mezzi, pronta a sfruttare qualità ed esperienza per provare a indirizzare subito la doppia sfida.
Campobasso-Potenza, probabili formazioniCampobasso (3-5-2): Tantalocchi; F. Papini, Salines, Lancini; Pierno, Gala, Agazzi, Gargiulo, Martina; Bifulco, Magnaghi. Allenatore: Zauri.
Potenza (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Bura, Kirwan, Rocchetti; Maisto, Lucas Felippe, Erradi; L. Mazzeo, Murano, D'Auria. Allenatore: De Giorgio.
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