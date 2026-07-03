Il Mondiale 2026 entra finalmente nel vivo con un match molto suggestivo valido per gli ottavi di finale. Si affrontano due realtà molto diverse, reduci da percorsi interessanti: sabato 4 luglio alle ore 19:00 c'è Canada-Marocco al NRG Stadium a Houston negli Stati Uniti. Si tratta di un match molto importante per quello che è in palio, ovvero la qualificazione ai quarti di finale, ma anche per i numerosi spunti offerti da entrambe le compagini. Entrambe le squadre si sono rese finora protagoniste di prestazioni degne di nota e ora avranno questo banco di prova dove occorrerà gettare il cuore oltre l'ostacolo per centrare il passaggio del turno. La vincente di questo confronto affronterà quella di Paraguay-Francia.

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Dove vedere Canada-Marocco in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Canada-Marocco, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sempre su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento del Canada

Il Canada ha a sua disposizione giocatori importanti come Alphonso Davies, Eustáquio, l'ex Inter Buchanan e anche lo juventino Jonathan David. Purtroppo la grande assenza è Ismaël Koné del Sassuolo, infortunatosi a causa di una frattura alla gamba durante la fase a gironi. Il centrocampista purtroppo è rimasto gravemente infortunato, ma ha deciso di restare con la squadra per partecipare anche con la sua presenza a questo percorso del Canada, diventando anche una sorta di simbolo fuori dal campo. Il Canada dovrebbe ripartire più o meno con la stessa formazione tipo che ha consentito di arrivare a questo percorso.

Esultanza Canada (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

La squadra agli ordini del tecnico Jesse Marsch ha disputato un buon girone B, con l'esordio con la Bosnia-Erzegovina, in una partita terminata 1-1. Poi c'è stata la gara con il Qatar finita addirittura 6-0. E poi, infine, la sconfitta di misura con la Svizzera per 2-1. Questi risultati, con i quattro punti ottenuti, sono valsi il secondo posto in classifica e la qualificazione ai sedicesimi di finale con il Sudafrica. Questa sfida è terminata invece col risultato di 1-0 proprio per i canadesi, che si sono riusciti a imporre grazie a un gol in extremis di Eustáquio. Adesso l'entusiasmo da parte del pubblico canadese e anche della squadra è alle stelle e quindi, dato il percorso fatto, il Canada può arrivare con buon morale alla sfida contro il Marocco.

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Il momento del Marocco

Ila questo mondiale si presenta non più come una sorpresa, ma come una lieta conferma, perché dopo il brillante percorso fatto a Qatar 2022, adesso non si parla più di una meteora o comunque di una cenerentola della competizione, ma di una realtà affermata con giocatori abituati a disputare partite di un certo calibro. Infatti il girone insidioso con Brasile, Scozia e Haiti è stato concluso con ottimi risultati. Il gruppo C è iniziato proprio con. Poi c'è stata lae infine l

Successivamente, al passaggio del turno con sette punti e il secondo posto, i marocchini hanno affrontato l'Olanda in una sfida comunque di altissimo livello ai sedicesimi di finale. La partita è terminata col risultato di 1-1 ed è finita poi ai calci di rigore dove il Marocco l'ha spuntata. Adesso è il momento di disputare invece gli ottavi di finale in una sfida che seppur sembra differente rispetto a quella con l'Olanda sulla carta, nasconde comunque diverse insidie perché comunque in una partita secca non si può mai fare i conti e prevedere tutto quello che potrebbe accadere in campo a livello di episodi a favore e contro. Resta comunque un percorso ottimo disputato finora dal Marocco che punta comunque ad andare il più avanti possibile e a giocarsi magari un'altra rivincita dopo la sfida terminata proprio il mondiale scorso con la Francia in favore dei Bleus.

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Le probabili formazioni di Canada-Marocco

4-5-1 ben coperto per il Canada, che sicuramente si affiderà alle ripartenze più rapide e a un equilibrio dettato da un centrocampo folto e un baricentro basso. Sicuramente Bombito, Buchanan, Eustaquio e Jonathan David avranno il compito, nelle diverse zone del campo, di scardinare i reparti avversari nei vari momenti della gara. Da parte dei canadesi ci si aspetta, data la difesa a 4, un centrocampo molto completo e numeroso, una sfida giocata più sui nervi e sull'equilibrio

Da parte del Marocco, con il suo 4-2-3-1, si prevede una gestione sicuramente più offensiva degli equilibri della gara, con un baricentro con ogni probabilità più avanzato per sfruttare la qualità di Ounahi e di Brahim Diaz a sostegno della rivelazione di questa squadra Saibari, passato da poco al Bayern Monaco. Quindi per forza di cose il Marocco punterà, attraverso il suo modulo, a gestire la palla in maniera più continua per cercare di penetrare il reparto difensivo avversario. Un approccio più votato alla costruzione ragionata e a liberare la fantasia dei suoi uomini più talentuosi.

Canada (4-5-1): Crepeau, Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar, Jonathan David, Oluwaseyi. Allenatore: Jesse Marsch

Marocco (4-2-3-1): Bonou, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, Bouaddi, El Aynaoui, Khannouss, Ounahi, Brahim Diaz, Saibari. Allenatore: Mohamed Ouahbi

Cosa aspettarsi dalla partita

Si prevede una gara abbastanza equilibrata soprattutto nelle prime fasi che probabilmente dovrebbero essere di studio, con le difese più coperte. Potrebbe essere una partita tesa, anche perché il Canada ha dimostrato di essere comunque una squadra temibile e potrebbe dare filo da torcere gli avversari. La differenza tra la partita precedente proprio del Marocco è che con l'Olanda non partiva così favorito come in questa gara. Questa volta i favori del pronostico sono leggermente in favore proprio della squadra marocchina. E per questo motivo è probabile che a fare la partita proprio sul campo sia la squadra allenata da Mohamed Ouahbi.

Potremmo vedere una partita particolare, perché comunque il Canada con ogni probabilità dovrebbe chiudersi un po' più dietro, abbassando il baricentro per ripartire con azioni veloci, sfruttando i giocatori abbastanza rapidi che ha a disposizione, soprattutto sulle fasce. Questo potrebbe essere un motivo di difficoltà di gestione della gara da parte del Marocco, che dovrà sicuramente dimostrare di essere all'altezza della situazione e di saper gestire i vari momenti chiave del match.

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