Casarano-Renate, play-off promozione: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365
Serie C, ultras del Foggia bruciano bandiera e banner a Lecco
Dopo aver travolto il Cosenza con un roboante 5-1 nel precedente turno dei playoff di Serie C, il Casarano si prepara a un’altra notte da brividi davanti al pubblico del “Capozza”. Stavolta, però, l’ostacolo si chiama Renate: una squadra compatta, concreta e arrivata terza nel Girone A, pronta a esordire nella fase nazionale con grandi ambizioni. Guarda ora Casarano-Renate GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Casarano-Renate: dove vedere la Serie C in Streaming e in TvCASARANO RENATE SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Casarano e Renate in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
- Registrarsi o accedere al conto di Bet365
- Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
- Cercare Casarano-Renate nel palinsesto Live
Qui CasaranoIl Casarano arriva alla sfida nel miglior momento della stagione. I pugliesi hanno acceso i playoff con due vittorie esterne consecutive contro Monopoli e Cosenza, travolgendo i calabresi con uno spettacolare 5-1 che ha confermato tutta la forza offensiva della squadra di Di Bari. A trascinare i salentini ci sono soprattutto i gol di Chiricò, capocannoniere del Girone C, e di Grandolfo, già decisivo anche negli spareggi. Entusiasmo alle stelle e fiducia totale nei propri mezzi per una squadra che sogna una storica promozione in Serie B.
Qui RenateIl Renate, invece, debutta direttamente nella fase nazionale dopo il terzo posto conquistato nel Girone A. La formazione di Foschi si presenta all’appuntamento forte di un finale di regular season molto positivo, con 11 punti raccolti nelle ultime cinque partite. I lombardi puntano sulla solidità del collettivo e sulle qualità del tandem offensivo guidato dall’islandese Karlsson, senza dimenticare il contributo realizzativo dei centrocampisti Cali e Delcarro. Una squadra compatta, esperta e pronta a giocarsi le proprie carte in una doppia sfida che si preannuncia equilibrata.
Casarano-Renate, probabili formazioni
Casarano (4-3-3): Bacchin; Versienti, Bachini, Mercadante, Giraudo; Logoluso, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Di Bari.
Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi
Guarda ora Casarano-Renate GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA