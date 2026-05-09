Dopo aver travolto il Cosenza con un roboante 5-1 nel precedente turno dei playoff di Serie C, il Casarano si prepara a un’altra notte da brividi davanti al pubblico del “Capozza”. Stavolta, però, l’ostacolo si chiama Renate: una squadra compatta, concreta e arrivata terza nel Girone A, pronta a esordire nella fase nazionale con grandi ambizioni. Guarda ora Casarano-Renate GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Casarano-Renate, probabili formazioni

Ilarriva alla sfida nel miglior momento della stagione. I pugliesi hanno acceso i playoff con due vittorie esterne consecutive contro Monopoli e Cosenza, travolgendo i calabresi con uno spettacolare 5-1 che ha confermato tutta la forza offensiva della squadra di Di Bari. A trascinare i salentini ci sono soprattutto i gol di Chiricò, capocannoniere del Girone C, e di Grandolfo, già decisivo anche negli spareggi. Entusiasmo alle stelle e fiducia totale nei propri mezzi per una squadra che sogna una storica promozione in Serie B.Il, invece, debutta direttamente nella fase nazionale dopo il terzo posto conquistato nel Girone A. La formazione di Foschi si presenta all’appuntamento forte di un finale di regular season molto positivo, con 11 punti raccolti nelle ultime cinque partite. I lombardi puntano sulla solidità del collettivo e sulle qualità del tandem offensivo guidato dall’islandese Karlsson, senza dimenticare il contributo realizzativo dei centrocampisti Cali e Delcarro. Una squadra compatta, esperta e pronta a giocarsi le proprie carte in una doppia sfida che si preannuncia equilibrata.

Casarano (4-3-3): Bacchin; Versienti, Bachini, Mercadante, Giraudo; Logoluso, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Di Bari.

Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi

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