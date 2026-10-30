Quindici punti a testa e due risultati diversi dai quali ripartire. Sabato 31 ottobre 2026 alle 17:30, allo stadio Simonetta Lamberti, Cavese e Picerno si affrontano nella dodicesima giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa devono assorbire la sconfitta di misura contro il Foggia, mentre gli ospiti arrivano dal 3-0 sulla Salernitana. GUARDA CAVESE-PICERNO IN STREAMING SU BET365.

Per i metelliani il ritorno al Lamberti rappresenta un’opportunità per ritrovare punti su un campo che ha già regalato quattro vittorie in cinque incontri. I lucani vogliono invece dare continuità al successo dell’ultimo turno, arrivato con Guido Di Deo alla guida della squadra. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE CAVESE-PICERNO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove collegarsi per seguire Cavese-Picerno

, con calcio d’inizio alle La partita sarà disponibile anche in streaming sue, per gli abbonati Sky abilitati, attraverso. Su NOW servirà un Pass Sport che comprenda la Serie C, utilizzabile dal sito o dall’applicazione sui dispositivi compatibili. Gli utenti Sky potranno accedere alla diretta su Sky Go da computer, smartphone e tablet, secondo le condizioni del proprio abbonamento.

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scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Cavese-Picerno tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Data, orario e piattaforme della partita

Competizione: Serie C, Girone C.

Serie C, Girone C. Giornata: 12ª.

12ª. Data: sabato 31 ottobre 2026.

sabato 31 ottobre 2026. Orario: 17:30.

17:30. Stadio: Simonetta Lamberti, Cava de’ Tirreni.

Simonetta Lamberti, Cava de’ Tirreni. Diretta TV: Sky Sport 254.

Sky Sport 254. Streaming: NOW e Sky Go.

Cavese, il rendimento al Lamberti per superare lo stop di Foggia

La sconfitta dello Zaccheria ha interrotto una sequenza positiva, ma il risultato non racconta una partita senza occasioni per la. I metelliani hanno fallito un rigore con Orlando nel primo tempo e sono stati puniti dalla rete di Ravasio negli ultimi minuti. Masitto cerca ora una risposta davanti al proprio pubblico. Le quattro vittorie nelle prime cinque gare interne rappresentano una base importante, soprattutto per una squadra che al Lamberti ha già mostrato di poter produrre occasioni e segnare con continuità.

Contro il Picerno servirà mantenere questa iniziativa senza concedere troppo spazio alle ripartenze. La presenza dei trequartisti vicino alla punta può aiutare a costruire combinazioni negli ultimi metri, mentre i due centrocampisti centrali dovranno garantire copertura quando gli esterni accompagneranno l’azione. Un aspetto da verificare riguarda Sava, uscito nel primo tempo a Foggia: le sue condizioni possono incidere sulle scelte per la corsia.

Picerno, il tris alla Salernitana apre la gestione Di Deo

Le probabili formazioni di Cavese-Picerno

Il successo contro laha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive e restituito fiducia al Picerno. In panchina c’era, subentrato dopo l’esonero di Claudio De Luca: il riferimento alla guida tecnica contenuto nel testo di partenza va quindi aggiornato. Il compito dei lucani sarà trasferire anche in trasferta quanto mostrato nell’ultima uscita. Finora lontano da casa sono arrivati un successo e quattro sconfitte, un rendimento che ha limitato la crescita in classifica. Il 4-2-3-1 offre più giocatori a sostegno di Abreu, con, Bianchi e Pugliese capaci di occupare zone diverse alle sue spalle. Al Lamberti sarà importante far risalire la squadra quando recupera il pallone, evitando che la pressione della Cavese costringa gli ospiti a difendere troppo a lungo vicino alla propria area.Lautilizzato a Foggia. Boffelli è atteso in porta, con Mannucci, Peretti e Nunziata in difesa. Macchi dovrebbe occupare una corsia, mentre sull’altra andranno valutate le condizioni di Sava, con Diarrassouba come alternativa. Esposito e Awua sono le ipotesi in mezzo; Orlando e Minaj potrebbero sostenere Fusco, con Fella tra le opzioni offensive.

Per il Picerno una possibile base è il 4-2-3-1 dell’ultimo turno. Davanti a Marcone potrebbero partire Gemignani, Bellodi, Bassoli e Rillo. Maselli e Franco sono i candidati in mediana, con Kanoute, Bianchi e Pugliese alle spalle di Abreu. L’ipotesi riprende l’undici riportato dal club contro la Salernitana e resta da confermare.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Mannucci, Peretti, Nunziata; Macchi, Esposito, Awua, Sava; Orlando, Minaj; Fusco. Allenatore: Cristiano Masitto.

PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Maselli, Franco; Kanoute, Bianchi, Pugliese; Abreu. Allenatore: Guido Di Deo.