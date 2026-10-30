Il derby offre al Barletta un’occasione per reagire, ma porta al Puttilli un Monopoli in fiducia. Sabato 31 ottobre 2026 alle 17:30, le due squadre si affrontano nella dodicesima giornata del Girone C di Serie C. I biancorossi cercano una risposta dopo la sconfitta contro la Scafatese, mentre gli ospiti arrivano da due vittorie consecutive. GUARDA BARLETTA-MONOPOLI IN STREAMING SU BET365.

Il successo sul Picerno aveva interrotto il digiuno del Barletta, senza però aprire una fase di continuità. Per il Monopoli, invece, i risultati contro Inter U23 e Audace Cerignola hanno rafforzato le ambizioni nella parte alta della classifica. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE B IN STREAMING BARLETTA-MONOPOLI SU VINCITÙ.

Barletta-Monopoli in diretta su Sky: come seguirla anche online

, con calcio d’inizio alle La copertura streaming sarà disponibile sue attraversoper gli abbonati Sky abilitati. Su NOW servirà un Pass Sport che includa la Serie C, con accesso dal sito o dall’applicazione sui dispositivi compatibili. Sky Go consentirà invece di seguire la diretta da computer, smartphone e tablet secondo le condizioni della propria offerta.

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Il programma del derby al Puttilli

Competizione: Serie C, Girone C.

Serie C, Girone C. Giornata: 12ª.

12ª. Data: sabato 31 ottobre 2026.

sabato 31 ottobre 2026. Orario: 17:30.

17:30. Stadio: Cosimo Puttilli, Barletta.

Cosimo Puttilli, Barletta. Diretta TV: Sky Sport 252.

Sky Sport 252. Streaming: NOW e Sky Go.

Barletta, Paci cerca una risposta dopo la Scafatese

Monopoli, due successi per consolidare il percorso

Le probabili formazioni di Barletta-Monopoli

La sconfitta contro la Scafatese ha lasciato alil rammarico di non aver sfruttato la superiorità numerica avuta per un tempo. Neppure un finale con più uomini offensivi ha permesso di cambiare il risultato, riaprendo le difficoltà emerse prima del successo sul Picerno.ha bisogno di una prestazione più continua. Nel derby servirà portare palloni giocabili agli attaccanti e costruire occasioni senza affidarsi soltanto all’urgenza degli ultimi minuti. Il lavoro die Da Silva dovrà essere sostenuto dai centrocampisti, mentre gli esterni avranno un compito delicato: accompagnare la spinta e rientrare per limitare le combinazioni del Monopoli. Anche la gestione emotiva conterà, in una partita nella quale la ricerca della vittoria potrebbe portare i biancorossi ad accelerare troppo le giocate.Ilarriva al derby con indicazioni positive. Le vittorie contro Inter U23 e Audace Cerignola hanno dato punti e confermato la possibilità di competere per un piazzamento nella parte alta della classifica.può contare su una squadra che sta trovando efficacia nel proprio assetto. La presenza di due giocatori alle spalle di Vido offre appoggi tra le linee e permette di attaccare l’area con tempi differenti. Al Puttilli sarà importante gestire la pressione iniziale senza rinunciare all’iniziativa. Battocchio e Greco avranno il compito di dare ordine al possesso, mentre Scipioni e Cortinovis potranno cercare spazio ai lati dei centrocampisti avversari. Per proseguire la serie positiva servirà mantenere attenzione anche quando il Barletta proverà ad aumentare il ritmo.Il, affidando la porta a Figliola. Vona, Manetta e Bizzotto sono i candidati per la difesa a tre. Coccia e Voca potrebbero occupare le corsie, con Laringe, Djankpata e Piarulli nella zona centrale. In attacco sono attesi Ferrante e Da Silva.

Il Monopoli potrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Davanti a Tommasi sono previsti Valenti, Pucino e Piccinini. Olivieri e Ceretti dovrebbero presidiare le fasce, con Battocchio e Greco al centro. Scipioni e Cortinovis sono le ipotesi sulla trequarti, alle spalle di Vido.

BARLETTA (3-5-2): Figliola; Vona, Manetta, Bizzotto; Coccia, Laringe, Djankpata, Piarulli, Voca; Ferrante, Da Silva. Allenatore: Paci.

MONOPOLI (3-4-2-1): Tommasi; Valenti, Pucino, Piccinini; Olivieri, Battocchio, Greco, Ceretti; Scipioni, Cortinovis; Vido. Allenatore: Colombo.