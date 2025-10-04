Tutto pronto per una delle sfide più curiose del nuovo turno del campionato brasiliano: padroni di casa favoriti

Carmine Panarella 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 21:02)

Anche nel mese di ottobre ci sono tantissime gare interessanti nel palinsesto del campionato brasiliano. Lunedì 6 ottobre alle ore 01:30 si gioca la gara tra Cearà eSantos, che può risultare decisiva per gli obiettivi di entrambi i club. I tre punti in questa partita potrebbero dare una decisa svolta alla stagione.

Il match, in programma lunedì 6 ottobre alle ore 01.30

Il momento delle due squadre — Nonostante il prestigio e la storia, è il Santosche arriva come sfavorita in questo match. Infatti gli ospiti si ritrovano sedicesimi a soli tre punti dalle zone più basse ed insidiose della classifica. Urge per loro una vittoria che non sarà affatto facile da ottenere, perché i padroni di casa del Cearà si ritrovano tre punti sopra e hanno convinto finora di più dal punto di vista delle prestazioni offerte in campo. Inoltre, il fattore casalingo non è affatto da sottovalutare e potrebbe essere determinante dal punto di vista psicologico per i calciatori in campo.

Le probabili formazioni di Cearà-Santos — Cearà (4-2-3-1): Ferreira, Bahia, Machado, Victor, Souza, Richardson, Sobral, Henrique, Lourenco, Galeano, Raul. Allenatore: Leo Condé

Santos (4-2-3-1): Brazao, Mayke, Duarte, Peres, Escobar, Schmidt, Rafael, Barreal, Rollheiser, Guillherme, Diaz. Allenatore: Juan Pablo Vojvoda